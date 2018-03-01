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Дефицит платежного баланса Украины в январе составил $449 млн
08:13 01.03.2018 |
Платежный баланс Украины в январе 2018 года был сведен с дефицитом на сумму $449 млн, что в 2,2 раза больше, чем в январе-2017 ($202 млн), соответствующие предварительные данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ) в среду на своем сайте.
По данным центробанка, это обусловило сокращение международных резервов к началу февраля на 1,2% по сравнению с началом года - до $18,6 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода на протяжении 3,5 месяца.
По данным центробанка, дефицит текущего счета в январе составил $61 млн по сравнению с профицитом в январе-2017 в размере $131 млн.
Экспорт товаров в январе вырос на 22% в годовом измерении и составил $3,4 млрд. Импорт товаров вырос в январе на 30% в годовом измерении, прежде всего за счет продукции неэнергетического назначения, и составил $3,9 млрд.
В январе по финансовому счету наблюдался чистый отток капитала в размере $388 млн, что на 16,2% больше, чем в январе-201 7($334 млн). Как отмечает центробанк, такая динамика обусловлена преимущественно выплатами по обязательствам реального сектора экономики.
Так, чистый отток долгового капитала из частного сектора составил $605 млн, прежде всего в результате выплат по долгосрочным займам и сокращения чистой задолженности по торговым кредитам. При этом увеличение инвестиций нерезидентов в гривневые ОВГЗ обеспечило чистый приток капитала в государственный сектор.
Чистое поступление прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в январе уменьшилось на 17,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до $80 млн.
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