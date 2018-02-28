КС признал неконституционным закон о языковой политике

Конституционный Суд признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики".

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook глава партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Олег Тягнибок, передают Українські Новини.

Депутаты от "Свободы" были одними из инициаторов конституционного представления.

"Сегодня последнее заседание Конституционного Суда по инициативе и представлению народных депутатов-свободовцев о признании скандального закона Кивалова-Калесниченко неконституционным. Антиукраинской закон признан неконституционным и отменен!" - сказано в нем.

Указанное решение суд принял в среду, 28 февраля, по представлению 57 депутатов парламента.

КС рассматривал конституционность закона с 17 ноября 2016 года.

Как сообщали Українські Новини, 8 августа 2012 года Президент Виктор Янукович подписал закон об основах государственной языковой политики, авторами которого являлись депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов, вызвавший протесты представителей оппозиции и гражданского общества.

Законом предусматривается установление официального использования региональных языков в работе местных органов государственной власти при проживании минимум 10% носителей на территориях, где распространен этот язык.

23 февраля 2014 года Верховная Рада признала утратившим силу закон о языковой политике.

Однако исполнявший тогда обязанности Президента Александр Турчинов отказался одобрить отмену данного закона.

Россия называет попытку Украины отменить данный закон одной из причин аннексии Крыма.