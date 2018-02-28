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Конституционный Суд признал неконституционным налогообложение пенсий
Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українські Новини.
Указано, что 27 февраля КС рассмотрел конституционное представление 48 депутатов Верховной Рады относительно соответствия Конституции положений абзацев 12, 14 пункта 32 раздела I закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы "и представления Верховного Суда относительно конституционности положения абзаца 1 подпункта 164.2.19 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса.
КС считает, что в сфере пенсионного обеспечения справедливым должен признаваться такой подход законодателя, при котором обеспечивается пропорциональное соотношение между страховым взносам и предназначенным размером пенсионных выплат, а застрахованное лицо может беспрепятственно реализовать свое право на пенсию в полном объеме.
В законодательстве о пенсионном обеспечении в Украине такое соотношение достигается установлением зависимости размера пенсии от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы (дохода).
"Именно поэтому введение ее (пенсии) налогообложения, начиная с определенного ее размера, по мнению Конституционного Суда Украины, нарушает справедливый подход к установлению пенсии, так как приводит к уменьшению ее фактического размера, который устанавливается с учетом соотношения между длительностью страхового стажа и размером заработной платы (дохода) застрахованного лица", - сказано в сообщении.
Конституционный Суд также констатировал, что после введения в законодательстве налогообложения пенсий в течение 2 лет Верховная Рада 3 раза вносила изменения.
При таких обстоятельствах лица, имеющие право на пенсионные выплаты, объективно не могли быть уверенными в своих правомерных ожиданиях относительно стабильности правового регулирования в этой сфере.
Следовательно, установление Верховной Радой Украины в законодательстве Украины налогообложения пенсий и изменения суммы, с которой начинается такое налогообложения, противоречит принципам правовой определенности, предсказуемости и справедливости.
Итак, КС решил признать не соответствующим Конституции положения Налогового кодекса, которыми предусмотрено, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включаются суммы пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, если их размер превышает 10 размеров прожиточного минимума для лиц.
Также признано неконституционным налогообложение пенсий, полученных из иностранных источников, если согласно международным договорам, такие пенсии подлежат налогообложению или облагаются в стране их выплаты.
Решение Конституционного Суда является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.
Как сообщали Українські Новини, в июне Порошенко поручил Кабинету Министров поднять пенсии и отменить их налогообложение осенью.
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