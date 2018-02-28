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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Три кита Тимошенко. Мир народам, земля крестьянам, кнут и пряник олигархам

09:08 28.02.2018 |

Политика

 Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Тимошенко уже сейчас позиционирует себя безальтернативным победителем грядущих выборов, тем самым стимулируя всех политических игроков договариваться о собственном будущем исключительно с собой.

Нынешняя неделя ознаменовала реальный запуск избирательной кампании Юлии Тимошенко и ее партии "Батьківщина". Казалось бы, до президентских выборов-2019 более года, а до парламентских - и того больше, так что активно входить в гонку вроде бы рановато. Впрочем, в партийном штабе на Туровской прекрасно осведомлены с не дающими покоя всему политикуму навязчивыми слухами о том, что перевыборы Верховной Рады весьма вероятны и в этом году. Так что чисто технологически ранний старт обусловлен, так сказать, работой на опережение и на всякий случай. Да и в случае неосуществления внеплановых политических сценариев актуальные политтехнологические разработки не пойдут прахом, а лишь добавят некие стратегические нотки в дальнейшее звучание предвыборной кампании Тимошенко, когда бы она сугубо официально не началась.

Социологический гандикап

В принципе общеизвестно, что политическая борьба никогда не останавливается - следующий избирательный цикл стартует фактически на следующий день после подведения итогов только что прошедших выборов, а фиксируются текущие позиции главных политических игроков их актуальными рейтингами. Впервые те, кто уже в 2014-м поспешил похоронить будущее политика Тимошенко и ее "Батьківщини", стали кусать локти буквально через год, когда она вместе со своей партией стала вновь возвращаться в списки лидеров социологических опросов.

Поначалу рост электоральных показателей дважды экс-премьера, также дважды проигравшей в президентских гонках, воспринимался как случайность либо в качестве одноразовой "покупки" социологии. Однако на начало 2018 г. рейтинговые результаты Тимошенко с ее определенным социологическим гандикапом перед конкурентами и прежде всего преимуществом над действующим президентом Петром Порошенко, превратились в стойкую тенденцию, считающуюся некоторыми уже данностью нынешнего предвыборного процесса.

Само собой, политтехнологи "Батьківщини" активно тиражируют данные последних соцопросов и в центральных, и в региональных медиа, дабы у украинских избирателей окончательно сложилось впечатление о том, что Тимошенко является безальтернативным победителем грядущих президентских выборов. И чем лучше такая мысль укоренится в социуме, тем быстрее пройдет стимулирование ведущих игроков политикума договариваться о собственном будущем исключительно с лидером "Батьківщини".

Правда, данная технология отнюдь не нова и была успешно использована теми же штабистами Порошенко весной 2014-го, приведшей к его громкой победе уже в первом туре предыдущих президентских выборов. Единственная разница в том, что тогда избирательная кампания была внеочередной и длилась очень короткое время. Теперь же до финала избирательной гонки больше года, и за этот период существующий гандикап можно и растерять.

Мирный план по Донбассу

"Сейчас в больших аналитических кругах обсуждается дополнительный стратегический план приведения в Украину мира совместно с представителями Украины, в том числе в этой работе принимают участие представители нашей команды. Мы верим, что мир в Украине будет установлен, если высшее руководство страны захочет не зарабатывать на крови и на войне, а хочет мир установить", - заявила Тимошенко 26 февраля в ходе заседания Согласительного совета Верховной Рады. Тем самым стало понятно, что некий мирный план по Донбассу, который детально еще никто и не видел, станет ключевым элементом предвыборной риторики лидера "Батьківщини".

Собственно, в антураже данной тематики состоялись все последние заграничные поездки Тимошенко - и на недавнюю Мюнхенскую конференцию, и на молитвенный завтрак в Вашингтон. Кстати, по тому же исследованию социологической группы "Рейтинг", в котором и был зафиксирован ее отрыв в 7% во втором туре от Порошенко, 75% респондентов назвали военный конфликт на Донбассе наиболее важной проблемой для страны. То есть тема действительно самая важная и актуальная для украинцев. К тому же именно миротворческая составляющая в избирательной программе кандидата Порошенко стала одним из главных факторов его победы в 2014-м.

Таким образом, и здесь Тимошенко решила двигаться по дорожке, ранее проторенной ее основным конкурентом. Между прочим, уже очевидно, что "стратегический план приведения в Украину мира" будет базироваться на существующей инициативе США по введению на Донбасс миротворцев ООН, которая специально будет противопоставляться уже де-факто неработающему и нормандскому, и минскому форматам, за что ранее активно ратовал Порошенко. Более того, многие в украинском обществе воспринимают президента если не в качестве автора, то уж точно соавтора и "Нормандии", и "Минска".

Земельный вопрос и не только

Наконец, третьим китом президентской кампании Тимошенко остается вопрос земли. И здесь опять же ее политтехнологи эксплуатируют существующие общественные настроения, ведь, согласно актуальному соцопросу того же "Рейтинга", лишь 10% украинцев выступают за продажу земель сельскохозяйственного назначения, зато 77% - против. В принципе "Батьківщина" давно работает над продвижением идеи, что земельный мораторий сохраняется только благодаря усилиям партии и ее лидера, но теперь Тимошенко с соратниками занялась выискиванием во власти тех, кто хочет "отобрать у народа землю", но некими окольными путями.

Например, именно после Согласительного совета ВР глава "Батьківщини" объявила о раскрытии ею схемы по скрытой приватизации сельскохозяйственных земель через процедуру эмфитевзиса (право долгосрочного или бессрочного использования чужого земельного участка сельскохозяйственного назначения, которое может быть отчуждено или передано по наследству). "Я вам гарантирую, что на следующий день после истечения срока полномочий президента Порошенко будет проведена полная ревизия и инвентаризация сельскохозяйственных земель Украины, и все земли, купленные незаконно и за бесценок, будут возвращены селянам", - громогласно пообещала Тимошенко.

То есть, во-первых, вдохнула новую жизнь в свою старую риторику о реприватизации, что всегда ласкало слух широким массам избирателей. А во-вторых, послала еще один сигнал политическому истеблишменту, что пора переходить на ее, Тимошенко, сторону и искать с ней договоренностей в широком спектре вопросов. Иначе ныне "купленное незаконно и за бесценок" после соответствующих ревизий будет обязательно реквизировано, и это касается не только земли, но и другой собственности.

К слову, в таком же духе прозвучало еще одно свежее заявление лидера "Батьківщини" уже непосредственно с парламентской трибуны - по поводу якобы планов главы "Нафтогаза" Андрея Коболева передать украинскую газотранспортную систему в концессию неназванной иностранной компании. Причем такая тактика эффективна в любом случае. Если сделка по ГТС была просто виртуальной угрозой, всегда можно записать эту виртуальную победу себе как реальную в глазах избирателей. Если же такие планы действительно имели место, то будущий иностранный концессионер перво-наперво начнет искать общий язык именно с Тимошенко, способствуя тем самым ее позиционированию в качестве будущего победителя президентской гонки.
 

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