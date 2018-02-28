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Россия снова пустила поезда через Украину
14:59 27.02.2018 |
Российская ветка железной дороги в обход Украины оказалась неисправной и РЖД пустила поезда по старому маршруту через территорию Луганской области.
Об этом на своей странице в Facebook написал координатор "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
Он напомнил, что летом 2017 года все российские СМИ трубили о "большой победе".
Чтобы осилить строительство 137 км нового пути, Москва бросила "в бой" даже железнодорожные войска ВС России. Более того, в августе 2017 г. за "героизм" при строительстве новой ветки министр обороны РФ Шойгу наградил 39-ю железнодорожную бригаду орденом Жукова, пишет нардеп.
«Анекдот в том, что после всех этих бравурных докладов и торжественного пуска россиянами поездов "в обход Украины", по состоянию на февраль 2018 г. выясняется, что российские поезда... вернулись на "старую" ветку. Т.е., как и раньше, идут по территории Украины. Вот такой громкий "железнодорожный пук" Москвы», - написал Тымчук.
По данным группы ИС, "традиционно криворукие российские военные" в теплой компании с воровитыми деятелями из РЖД построили новый пафосный участок таким образом, что эксплуатировать его попросту невозможно.
"В частности, очень скоро после торжественного открытия выяснилось, что построенные дренажные системы неисправны, а железнодорожная колея просела до 1 м. Причина проседания путей - в несоблюдении технологии прокладки путей в связи с сверхвысокими темпами строительства и коррупционной "экономии" на стоимости работ, а также отсутствие обустройства прилегающей территории вблизи путей (что российскими чиновниками сделано только на бумаге), что и привело к подмыванию почвы. По мнению железнодорожников, весной ситуация с новой железной дорогой еще более ухудшится в связи с паводком", - пишет Тымчук.
РЖД планируют вернуть в строй "новую" ветку к июню 2018 года.
Как сообщал УНИАН, ОАО "Российские железные дороги" с 11 декабря 2017 года перевело все поезда южного направления на движение по новой железнодорожной линии Журавка - Миллерово в обход Украины. Компания заявила, що теперь поезда не будут курсировать по старому участку, проходящему по территории Украины.
РЖД 15 ноября 2017 года запустили первые пассажирские поезда по железнодорожной дороге в обход Украины.
По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час. Стоимость строительства железной дороги Журавка - Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 миллиардов рублей.
До этого поезда, следующие на российский юг, шли по территории Украины. Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям).
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