Битва за тепло. Как застройщики готовятся к встрече по одежке

Лора РАЙТАРОВСКАЯ / Деловая столица

Строительные компании сознательно идут на дополнительные траты, внедряя энергоэффективные технологии, поскольку уверены, что от этого только выиграют.

Инвестор желает знать

Мои знакомые после приобретения квартиры на вторичном рынке поменяли стеклопакеты, застеклили балкон, установили индивидуальное отопление и теперь зимой иногда даже полностью отключают его на ночь. Таким образом они пытаются оптимизировать свои расходы и практикуют тщательный учет всех потраченных энергоресурсов.

У тех, кто только планирует купить жилье, есть возможность выбрать квартиру в энергоэффективном доме, который сохраняет тепло и, следовательно, экономит средства его жителей за отопление. "Конечный потребитель в большинстве своем уже осознал, что от качества утепления дома будут зависеть его личные расходы", - говорит соучредитель ЖСК "Стро­и­тельное объединение-3" (ЖК "Милые квартиры") Андрей Зеленый. А по словам директора отдела продаж DIM group Павла Подраного, покупатель хочет быть полностью уверен в оправданности инвестиции. Потому при покупке квартиры все чаще интересуется, какие решения по повышению энергоэффективности предлагает застройщик, как это отобразится по факту на комфорте проживания, повлияет на стоимость коммунальных услуг.

Понять, во сколько обойдется эксплуатация квартиры, можно будет, исходя из энергетического сертификата дома. Согласно Закону "Об энергоэффективности зданий" обязательное проведение сертификации энергетической эффективности вводится в действие с 1 июля 2019 г. То есть дома, введенные в эксплуатацию после этой даты, должны будут получать такой сертификат, а потенциальные покупатели смогут проверить документ в базе данных энергетических сертификатов домов.

А как же новостройки, которые будут введены в эксплуатацию до этой даты? С 1 мая 2017 г. действуют строительные нормы (так называемые Государственные строительные нормативы - ГСН) В.2.6-31:2016 "Тепловая изоляция зданий", которыми установлены определенные требования к показателям энергоэффективности и теплотехническим показателям ограждающих конструкций зданий и сооружений во время их проектирования и строительства.

Строительные нормы - тот минимум, который должны обязательно соблюдать застройщики при возведении и утеплении жилья, - есть в каждой стране. В Украине это 25%. То есть в жилых домах должны использоваться такие ре­ше­ния, которые позволяют терять не больше чем четверть тепла. А вот, к примеру, в DIM group прогнозируют, что в своем ЖК "А52" добьются, что этот показатель будет вдвое меньше - до 12% теплопотерь.

По мнению исполнительного директора Конфедерации строителей Украины Виталия Грусевича, ответственные застройщики сознательно готовы применить современные качественные теплоизоляционные материалы и технологии. Они знают, что, сэкономив на энергоэффективности, потеряют доверие потенциальных инвесторов.

Внимание к утеплению

Застройщики советуют покупателям, прежде чем выбирать квартиру, поинтересоваться, по какой технологии был построен дом и утеплен фасад, какое отопление в доме, есть ли система учета (на дом, секцию или подъезд), обратить внимание на вентиляцию здания и качество окон. В отделе продаж DIM group можно получить детальную информацию о системе утепления, качестве оконных конструкций, наличии счетчиков каждого из ЖК. "А52" девелопера DIM group - первый жилой комплекс в Украине, который получил статус энергоэффективного. Зданию в 2017 г. присвоена наивысшая степень энергоэффективности - класс А. Это значит, что дом характеризуется низким уровнем потребления энергии и, соответственно, низким уровнем теплопотерь. "Такого эффекта удалось достичь главным образом потому, что уже на этапе проектирования мы рассматривали объект как единый энергетический комплекс, - поясняет управляющий партнер DIM group Александр Насиковский. - Кроме того, мы сразу рассматривали использование только дорогостоящих и высококачественных материалов, отвечающих самым высоким критериям энергоэффективности".

Высокий уровень энергоэффективности в доме достигается в первую очередь благодаря качественному утеплению наружных стен и перекрытий - два ряда кирпичной кладки и минеральная вата для межквартирных стен и для наружного утепления. Еще один важный момент - окна. Оконные проемы считаются одним из основных источников теплопотерь в доме. В ЖК "А52" выбраны оконные конструкции с двухкамерными стеклопакетами с мультифункциональным наружным стеклом и теплой дистанционной рамкой.

"Почему энергоэффективность так важна? Первый довод - самый очевидный. Все развитые страны будут избавляться от энергозависимости - эта тенденция просто неизбежна", - отмечает Павел Подраный. Также неизбежна тенденция к повышенному вниманию к вопросам экологии и сохранению окружающей среды. Но даже те, кто не особо беспокоится первыми двумя пунктами, будут отдавать предпочтение энергоэффективным домам, ведь это поможет существенно экономить на оплате коммунальных услуг.

Но энергоэффективность - это не только сохранение тепла. Это также грамотное использование всех ресурсов. В ЖК "А52" с этой целью предусмотрены лифты с оптимизированным уровнем использования электроэнергии, ультраэкономичное LED-осве­ще­ние, датчики движения в местах общего пользования - коридорах, холле, а также радиаторы с терморегуляторами и счетчики тепла в каждой квартире. В случае с ЖК "А52" высокотехнологичное оборудование и полная автоматизация процессов позволят сократить на 50% расходы на оплату коммунальных платежей.

В квартирах ЖК "Милые квартиры" по результатам отопительного сезона 2017 г. и октября-января года нынешнего средняя стоимость отопления за квадратный метр составила около 16 грн, что в два раза меньше по сравнению с оплатой в столичных квартирах. Такого результата удалось достичь благодаря применению эффективной и проверенной временем системы утепления фасадов листовым пенополистиролом ПСБ-С с последующим покрытием декоративной фасадной водостойкой штукатуркой. "Важно, чтобы в процессе установки кондиционеров, монтажа или демонтажа окон фасад дома не получал повреждений, - подчеркивает Андрей Зеленый. - Очень часто приходится сталкиваться с тем, что владельцы квартир привлекают для этих работ низкоквалифицированных специалистов или пытаются делать их сами. Применяемая нами система утепления фасадов в этом отношении наиболее вандалоустойчивая". Также очень важное значение для энергоэффективности дома имеет правильное и достаточное утепление кровли. Плоские кровли, по словам Андрея Зеленого, в условиях отечественной эксплуатации рано или поздно теряют герметичность, а затем и теплоэффективность. В ЖК "Милые квартиры" используют скатные кровли и утепляют их, согласно действующих норм, натуральной базальтовой ватой. Также в большой степени влияют на сохранение тепла в квартирах оконные и дверные системы, поэтому компания использует системы с четырехкамерными профилями и двухкамерными стеклопакетами. Для повышения энергоэффективности домов при проектировании застройщик полностью отказался от навесных балконов и открытых лоджий. И то и другое - мощные дорожки холода, через которые расходуется значительное количество тепла.

Застройщики, которые уже сегодня сознательно идут на дополнительные траты, внедряя энергоэффективные технологии, выиграют, уверены в DIM group. По мнению Виталия Грусевича, введение обязательной сертификации может решить проблему низкой энергоэффективности зданий, но в то же время приведет к удорожанию жилья - чем выше класс энергоэффективности, тем выше цена недвижимости.

Кэш-кредиты

Те, кому все-таки не повезло с застройщиком, могут воспользоваться программами по энергоэффективности. Программа "Теплі кредити" в Украине действует уже несколько лет и предусматривает помощь как владельцам частных домов, так и ОСМД. Госу­дарст­вен­ная компенсация на негазовый котел, новые окна, материалы для утепления жилья составляет от 30 до 70% потраченных средств. Деньги на покупку материалов выдают государственные банки - Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укр­газбанк. В этом году запланировано инвестировать в программы по энергоэффективности 1,6 млрд грн.

В Укргазбанке по программе "Тепла оселя" на приобретение энергоэффективного оборудования и/или материалов заемщик получает компенсацию до 35% от суммы кредита. Стоит упомянуть такую программу кредитования, как "Эко Энергия". "С постоянным ростом цен на традиционные энергоносители и нестабильной системой электропитания от сети альтернативные источники энергии - это эффективное инвестирование денег в собственную энергонезависимость", - объясняет директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Олег Кляпко. Кредит предоставляется на покупку солнечных электростанций, тепловых насосов и солнечных коллекторов. Воспользовавшись программой, заемщик пользуется энергией сам, а излишки электроэнергии может продавать. Как отметил представитель Укргазбанка, с дальнейшим развитием данного направления кредитования, с одной стороны, а также возросшей финансовой грамотностью населения - с другой, банки все больше внимания будут уделять концентрации усилий на качестве клиентского обслуживания и оптимизации стоимости кредитов.

Также растет популярность госпрограммы и спрос на кредиты со стороны ОСМД и ЖСК. По словам директора департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка Михаила Медко, потенциал рынка позволяет освоить и больший объем поддержки, чем выделяет государство. Однако объемы кредитов в 2018 г. зависят от нового порядка предоставления государственной поддержки и сроков его внедрения. По его словам, есть потребность в более масштабной популяризации госпрограммы, поскольку одним из самых трудных вопросов является получение согласий совладельцев на получение кредитов для проведения мероприятий по энергоэффективности. Кроме того, будет полезным внедрение системы предоставления грантов для проведения энергоаудита зданий, что позволит предметно оценивать эффективность проводимых мероприятий.

Также ЕБРР дополнительно предоставит 18 млн евро для финансирования в Украине программы "Теплі кредити". Кроме банков с европейским капиталом - Райф­фай­зен банка Аваль, УкрСиббанка и ОТП Банка, которые уже участвуют в программе, аналогичные кредиты также будет выдавать Креди Агриколь Банк. Средства будут использованы для программы IQ energy, предназначенной для поддержки инвестиций в более рациональное использование энергии.