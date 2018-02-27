Макрон пересматривает миграционную политику

Илия Куса, Украинский институт будущего

Президент Франции Эммануэль Макрон представил свой долгожданный законопроект, который вводит строгие правила пересечения границы и затрудняет мигрантам возможность попасть во Францию.

Закон уже наделал много шума не только в Париже, но и по всему ЕС. Многие европейские политики рассматривают инициативу Макрона как изменение всего европейского курса в вопросе миграционного кризиса. А тот факт, что именно новый президент Франции продвигает такой закон, свидетельствует о том, что проевропейские силы начинают борьбу с правыми популистами и евроскептиками на их же электоральном поле.

Среди основных нововведений французского закона: усиление ответственности за незаконное пересечение границы, увеличение срока содержания искателей убежища под стражей, изменения в процессе рассмотрения заявлений на политическое убежище, облегчение процедуры депортации мигрантов.

Лица, которые незаконно пересекут французскую границу, будут оштрафованы на сумму 3750 евро или будут вынуждены просидеть в тюрьме до одного года.

Также искателей убежища смогут задерживать при пересечении границы без объявления подозрения сроком на 90 дней, а не 60, как сейчас. Кроме того, беженцы будут иметь право меньше раз повторно подавать заявление на получение убежища, а рассмотрение заявления будет длиться не 11 месяцев, а всего шесть.

Наконец, законом предусмотрена облегченная и ускоренная процедура депортации беженцев, если будет доказано, что они на самом деле - экономические мигранты.

Законопроект вызвал жаркие дискуссии внутри французского общества и политикума.

Часть депутатов парламента в самой партии Макрона заявили, что этот закон слишком суров и может навредить наиболее уязвимым беженцам. Они также раскритиковали Эммануэля Макрона за то, что он предлагает стране закрыться от мигрантов, но не борется с корнями проблемы, которые уходят в те страны, откуда массово едут беженцы.

По данным Европейского агентства статистики, в 2012-2017 годах наибольшее количество беженцев во Франции прибыли с африканского континента, в частности из Нигерии, Эритреи, Сомали, Ливии и Южного Судана. Соответственно, часть политиков предлагают не просто депортировать беженцев и менять правила пересечения границы, а пытаться повлиять на ситуацию в этих государствах, особенно учитывая тот факт, что многие конфликты в Африке вспыхивали не без участия самой Франции.

Сторонники закона отметили, что только таким образом можно урегулировать проблему и усилить контроль государственных органов над миграцией. В пример они приводили 2017 год, когда Франция приняла рекордное за все время количество беженцев - более 100 тысяч человек. По мнению Макрона, необходимо урегулировать этот вопрос уже сейчас, чтобы остановить поток мигрантов, а тем временем завершить распределение беженцев, которые уже живут во Франции.

Закон Макрона, если будет принят, создаст политические условия для радикального изменения европейской миграционной политики.

Франция как один из локомотивов развития Евросоюза может стать первой страной, которая развернула политику в отношении мигрантов, пожертвовав частью своих гуманистических ценностей. Кроме того, этим законом как политической технологией могут воспользоваться и другие европейские страны, ведь он позволяет проевропейским политическим силам играть на электоральном поле их главных врагов - правых популистов, радикалов и евроскептиков.

Принятие такого закона сможет выбить у антииммиграционных партий их главный козырь и аргумент, их любимую тему. Например, в соседней Германии подобное законодательство могло бы усилить позиции канцлера, которая находится под шквалом критики за свою политику "открытых дверей".

Ради сохранения рейтинга и власти традиционные партии могут перенять опыт Франции, если он будет успешным. А это означает радикальное изменение общей стратегии Европы в миграционной политике и частичное изменение ценностей, которые так долго исповедовали эти политические силы.

Символично, что в этот же день в Брюсселе проходит встреча "Большой пятерки" африканских государств из региона Сахель: Буркина-Фасо, Чада, Мали, Мавритании и Нигера. Они поведут первый раунд переговоров с ЕС по усилению сотрудничества в области безопасности и миграции. Такой формат встреч был инициирован Францией.

Почему именно эти государства? Они являются частью так называемого "Сахельського маршрута", по которому беженцы попадают в Евросоюз, начиная с 2015 года. Поэтому от этой встречи зависит, насколько Евросоюз сможет укрепить свои границы на западе и юге.

В пакете с новым французским законом эти действия могут лечь в основу дальнейшей политики ЕС в отношении мигрантов в течение следующих нескольких лет. И двигателем этих процессов будет выступать именно Франция и ее президент Эммануэль Макрон.

Для президента Франции этот закон - его предвыборное обещание и одна из амбициозных реформ, которые он поставил перед своим правительством, пытаясь возглавить европейские процессы после пассивного Франсуа Олланда.

Макрон лично неоднократно заявлял, что во Франции больше не будет "джунглей", намекая на неофициальное название крупнейшего лагеря беженцев в городе Кале.

Его снесли в октябре 2016 года после целой волны критики в адрес французских властей за их якобы бездействие.

За Макроном стоит поддержка общества, большинство которого считает проблему мигрантов первоочередной, и поддержка его однопартийцев. Против него играет шаткий политический расклад в парламенте и неправительственные организации и активисты прав человека, которые могут подать в суд с намерением заблокировать закон.

Голосование за закон состоится в ближайшие недели. От него будет зависеть дальнейшая доминирующая роль Франции в вопросах политики ЕС, а также рейтинг Макрона.

Кроме того, принятие закона будет лакмусовой бумажкой для европейских политиков, которые продемонстрируют, пойдут ли они по новому европейскому курсу в вопросе мигрантов в ущерб собственным ценностям и смогут ли сыграть в "жесткую игру" с правыми популистами.