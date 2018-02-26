Капинвестиции в Украине за 2017г выросли на 22,1% - Госстат

Капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 22,1% против 18% за 2016 год, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

Согласно данным Госстата, за прошлый год освоено 412,8 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и части зоны проведения АТО).

В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в 2017 году по сравнению с 2016 годом зафиксировано в Херсонской (на 50,7%), Запорожской (на 47,4%), Донецкой (на 44,5%), Тернопольской (на 42,3%), Винницкой (на 40%), Черниговской (на 34,8%), Ривненской (на 34,6%), Полтавской (на 33,8%), Закарпатской (на 32,4%), Ивано-Франковской (на 32,1%), Днепропетровской (на 28,9%), Одесской (на 28,8%), Львовской (на 26,0%) областях и в Киеве (на 21,4%).

Согласно статистике, капитальные инвестиции за 2017 год уменьшились в Киевской (на 5,9%) области.

В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций в прошлом году зафиксирован в здравоохранении (на 89,5%); образовании (на 68,4%); в сфере искусства, спорта и развлечений (на 65,9%); в госуправлении, обороне и обязательном соцстраховании (на 44,9%); на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 42,2%); рекламной деятельности и исследовании конъюнктуры рынка (на 35,5%); профессиональной, научной и технической деятельности (на 32,4%); в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 31,2%); промышленности (на 23,4%); в сфере административного и дополнительного обслуживания (на 18,7%); оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (на 13,0%), строительстве (на 10,5%).

При этом в деятельности по обеспечению пищей и напитками, компьютерном программировании падение капинвестиций составило 10,5% и 2,9%. Соответственно. Спад капинвестиций в сфере операций с недвижимостью составил 15,9%.

Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 69,9% общего объема.

Весомую долю капитальных инвестиций освоено в машины, оборудование и транспортные средства – 47,6%, в здания и сооружения – 44,8% всех инвестиций.

На капитальный ремонт активов направлено было 38,8 млрд капитальных инвестиций (9,4% от общего объема).

Как сообщалось, капитальные инвестиции в Украине в 2016 году возросли на 18%.



Капитальные инвестиции по видам активов за 2017г:

Освоено (использовано) капитальных инвестиций, млн грн Освоено (использовано) капитальных инвестиций, % к общему объему Капитальные инвестиции¹ 412812,7 100,0 Инвестиции в материальные активы 397426,4 96,3 жилые здания 51238,9 12,4 нежилые сооружения 57638,8 14,0 инженерные сооружения 75946,5 18,4 машины, оборудование и инвентарь 143588,9 34,8 транспортные средства 52703,3 12,8 земля 1281,0 0,3 долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства 3295,5 0,8 другие материальные активы 11733,5 2,8 инвестиции в нематериальные активы 15386,3 3,7 из них программное обеспечение и базы данных 7776,9 1,9 права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и т.д. 5446,8 1,3

Данные: Госстат

Капитальные инвестиции по источникам финансирования за 2017 г.

Освоено капитальных инвестиций млн грн Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему Всего¹ 412812,7 100,0 в т.ч. за счет средств государственного бюджета 14324,6 3,5 средств местных бюджетов 38175,9 9,2 собственных средств предприятий и организаций 288644,2 69,9 кредиты банков и другие займы 21826,9 5,3 средства иностранных инвесторов 5667,1 1,4 средств населения на жилищное строительство 32288,1 7,8 других источников финансирования 11885,9 2,9

Данные: Госстат



Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за 2017г:.

Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн к общему объему, % к 2016г, % Справка: 2016г к 2015г, % Всего¹ 412812,7 100,0 122,1 118,0 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 57804,7 14,0 130,7 149,5 -сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 56978,9 13,8 131,2 151,4 Лесное хозяйство и связанные с ними услуги 767,5 0,2 100,0 89,2 Рыболовство, рыбоводство 58,3 0,0 153,7 59,4 Промышленность 136490,1 33,1 123,4 118,7 Строительство 50640,4 12,3 110,5 91,3 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 28856,7 7,0 113,0 125,0 Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт 2407,8 0,6 149,0 113,1 Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 18470,5 4,5 114,3 123,0 Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 7978,4 1,9 102,9 132,1 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 35702,2 8,7 142,2 135,2 Наземный и трубопроводный транспорт 21958,2 5,3 147,4 180,2 водный транспорт 237,7 0,1 105,3 60,1 Авиационный транспорт 1183,2 0,3 160,6 100,6 Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта 11925,7 2,9 130,4 100,1 Почтовая и курьерская деятельность 397,4 0,1 336,7 124,5 Временное размещения и организация питания 1591,4 0,4 102,9 136,3 -временное размещение 904,7 0,2 116,8 121,3 - деятельность и обеспечение пищей и напитками 686,7 0,2 89,5 154,8 Информация и телекоммуникации 17038,1 4,1 102,0 63,1 Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания 3093,3 0,7 103,5 107,8 Телекоммуникации (электросвязь) 12269,3 3,0 102,5 53,8 Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг 1675,5 0,4 97,1 160,2 Финансовая и страховая деятельность 7950,7 1,9 102,4 108,3 Операции с недвижимостью 15865,3 3,8 84,1 175,2 Профессиональная, научная и техническая деятельность 7613,3 1,8 132,4 127,4 Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений 5404,6 1,3 119,9 126,0 Научные достижения и разработки 1300,3 0,3 222,1 104,5 Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность 908,4 0,2 135,5 175,3 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 11308,0 2,7 118,7 145,9 Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование 30366,5 7,4 144,9 139,4 Образование 3256,9 0,8 168,4 143,8 Здравоохранение и социальная помощь 6380,7 1,5 189,5 198,5 Искусство, спорт, развлечение и отдых 1471,5 0,4 165,9 77,8 Предоставление других видов услуг 476,2 0,1 166,6 119,4

Данные: Госстат

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.