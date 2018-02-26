Капинвестиции в Украине за 2017г выросли на 22,1% - Госстат

Согласно данным Госстата, за прошлый год освоено 412,8 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и части зоны проведения АТО).
В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в 2017 году по сравнению с 2016 годом зафиксировано в Херсонской (на 50,7%), Запорожской (на 47,4%), Донецкой (на 44,5%), Тернопольской (на 42,3%), Винницкой (на 40%), Черниговской (на 34,8%), Ривненской (на 34,6%), Полтавской (на 33,8%), Закарпатской (на 32,4%), Ивано-Франковской (на 32,1%), Днепропетровской (на 28,9%), Одесской (на 28,8%), Львовской (на 26,0%) областях и в Киеве (на 21,4%).
Согласно статистике, капитальные инвестиции за 2017 год уменьшились в Киевской (на 5,9%) области.
В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций в прошлом году зафиксирован в здравоохранении (на 89,5%); образовании (на 68,4%); в сфере искусства, спорта и развлечений (на 65,9%); в госуправлении, обороне и обязательном соцстраховании (на 44,9%); на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 42,2%); рекламной деятельности и исследовании конъюнктуры рынка (на 35,5%); профессиональной, научной и технической деятельности (на 32,4%); в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 31,2%); промышленности (на 23,4%); в сфере административного и дополнительного обслуживания (на 18,7%); оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (на 13,0%), строительстве (на 10,5%).
При этом в деятельности по обеспечению пищей и напитками, компьютерном программировании падение капинвестиций составило 10,5% и 2,9%. Соответственно. Спад капинвестиций в сфере операций с недвижимостью составил 15,9%.
Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 69,9% общего объема.
Весомую долю капитальных инвестиций освоено в машины, оборудование и транспортные средства – 47,6%, в здания и сооружения – 44,8% всех инвестиций.
На капитальный ремонт активов направлено было 38,8 млрд капитальных инвестиций (9,4% от общего объема).
Как сообщалось, капитальные инвестиции в Украине в 2016 году возросли на 18%.
Капитальные инвестиции по видам активов за 2017г:
|Освоено (использовано) капитальных инвестиций, млн грн
|Освоено (использовано) капитальных инвестиций, % к общему объему
|Капитальные инвестиции¹
|412812,7
|100,0
|Инвестиции в материальные активы
|397426,4
|96,3
|жилые здания
|51238,9
|12,4
|нежилые сооружения
|57638,8
|14,0
|инженерные сооружения
|75946,5
|18,4
|машины, оборудование и инвентарь
|143588,9
|34,8
|транспортные средства
|52703,3
|12,8
|земля
|1281,0
|0,3
|долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства
|3295,5
|0,8
|другие материальные активы
|11733,5
|2,8
|инвестиции в нематериальные активы
|15386,3
|3,7
|из них
|программное обеспечение и базы данных
|7776,9
|1,9
|права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и т.д.
|5446,8
|1,3
Данные: Госстат
Капитальные инвестиции по источникам финансирования за 2017 г.
|Освоено капитальных инвестиций млн грн
|Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему
|Всего¹
|412812,7
|100,0
|в т.ч. за счет
|средств государственного бюджета
|14324,6
|3,5
|средств местных бюджетов
|38175,9
|9,2
|собственных средств предприятий и организаций
|288644,2
|69,9
|кредиты банков и другие займы
|21826,9
|5,3
|средства иностранных инвесторов
|5667,1
|1,4
|средств населения на жилищное строительство
|32288,1
|7,8
|других источников финансирования
|11885,9
|2,9
Данные: Госстат
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за 2017г:.
|Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн
|к общему объему, %
|к 2016г, %
|Справка: 2016г к 2015г, %
|Всего¹
|412812,7
|100,0
|122,1
|118,0
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|57804,7
|14,0
|130,7
|149,5
|-сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги
|56978,9
|13,8
|131,2
|151,4
|Лесное хозяйство и связанные с ними услуги
|767,5
|0,2
|100,0
|89,2
|Рыболовство, рыбоводство
|58,3
|0,0
|153,7
|59,4
|Промышленность
|136490,1
|33,1
|123,4
|118,7
|Строительство
|50640,4
|12,3
|110,5
|91,3
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|28856,7
|7,0
|113,0
|125,0
|Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт
|2407,8
|0,6
|149,0
|113,1
|Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|18470,5
|4,5
|114,3
|123,0
|Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|7978,4
|1,9
|102,9
|132,1
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|35702,2
|8,7
|142,2
|135,2
|Наземный и трубопроводный транспорт
|21958,2
|5,3
|147,4
|180,2
|водный транспорт
|237,7
|0,1
|105,3
|60,1
|Авиационный транспорт
|1183,2
|0,3
|160,6
|100,6
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|11925,7
|2,9
|130,4
|100,1
|Почтовая и курьерская деятельность
|397,4
|0,1
|336,7
|124,5
|Временное размещения и организация питания
|1591,4
|0,4
|102,9
|136,3
|-временное размещение
|904,7
|0,2
|116,8
|121,3
|- деятельность и обеспечение пищей и напитками
|686,7
|0,2
|89,5
|154,8
|Информация и телекоммуникации
|17038,1
|4,1
|102,0
|63,1
|Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания
|3093,3
|0,7
|103,5
|107,8
|Телекоммуникации (электросвязь)
|12269,3
|3,0
|102,5
|53,8
|Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг
|1675,5
|0,4
|97,1
|160,2
|Финансовая и страховая деятельность
|7950,7
|1,9
|102,4
|108,3
|Операции с недвижимостью
|15865,3
|3,8
|84,1
|175,2
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|7613,3
|1,8
|132,4
|127,4
|Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений
|5404,6
|1,3
|119,9
|126,0
|Научные достижения и разработки
|1300,3
|0,3
|222,1
|104,5
|Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность
|908,4
|0,2
|135,5
|175,3
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|11308,0
|2,7
|118,7
|145,9
|Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование
|30366,5
|7,4
|144,9
|139,4
|Образование
|3256,9
|0,8
|168,4
|143,8
|Здравоохранение и социальная помощь
|6380,7
|1,5
|189,5
|198,5
|Искусство, спорт, развлечение и отдых
|1471,5
|0,4
|165,9
|77,8
|Предоставление других видов услуг
|476,2
|0,1
|166,6
|119,4
Данные: Госстат
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.