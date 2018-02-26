Долларовый ВВП Украины достигнет уровня выплат по ВВП-варрантам в 2019 году – Драгон Капитал

Номинальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины, выраженный в долларах США, в 2018 году возрастет до $122 млрд со $110 млрд в 2017 году, прогнозирует главный экономист инвесткомпании "Драгон Капитал" Елена Белан.

По ее словам, в 2019 году долларовый ВВП Украины может достичь $130 млрд, превысив $125 млрд – пороговый уровень, превышение которого является одним из необходимых условий для выплаты страной по государственным варрантам (ВВП-варранты, VRI), выпущенным при реструктуризации еврооблигаций в 2015 году.

"Если рост реального ВВП превысит 3,0%, то первая выплата может быть и по результатам 2019 года", – считает Е.Белан.

Она напомнила, что согласно условиям выпуска, в случае, если рост ВВП в 2019 превысит 3%, то первая выплата должна быть осуществлена в мае 2021 года.

В соответствии с оценками "Драгон Капитал", соотношение государственного долга Украины к ВВП в 2017 году снизилось с 81% до 75% после четырех лет последовательного роста. В компании отметили, что темпы роста номинального госдолга также несколько сократились – с 8,3% до 7,5%, а его значение достигло $76 млрд.

"Медленный рост госдолга отражает осмотрительную фискальную политику (сальдо первичного баланса осталось положительным в 2017 году), задержку финансирования от МВФ и меньшие объемы средств, которые были выделены на поддержку банковского сектора: 71 млрд грн ($2,7 млрд) в прошлом году по сравнению с 129 млрд грн в 2016-м", – прокомментировала такие результаты Е.Белан.

По ее словам, снижению соотношение долга к ВВП также способствовали относительная стабильность национальной валюты и мощный рост номинального ВВП – более чем на 20%.

"Мы прогнозируем, что соотношение долга к ВВП продолжит снижаться, достигнув 71% в конце этого года. Мы также оцениваем, что в перспективе пяти лет динамика долга будет устойчивой (sustainable) при условии стабильного экономического роста на уровне 3,0% в год, сохранения осмотрительной фискальной политики и отсутствия существенных колебаний курса гривны", – сказала Е.Белан.

В то же время она указала, что соотношение долга к ВВП будет сильно зависеть от колебаний курса гривни к иностранным валютам, так как ослабление гривни на 10% вызовет рост соотношения долга к ВВП на 3,0 процентных пункта.

Как сообщалось, в рамках проведенной в 2015 году реструктуризации госдолга держатели еврооблигаций Украины пропорционально своей доле в суммарном реструктуризируемом долге получили 20-летние ВВП-варранты. Платежи по ним будут осуществляться в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины. Если прирост ВВП за год будет ниже 3%, выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если свыше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%.

Указанные условия по VRI будут действовать только после того, как номинальный ВВП Украины вырастет в 1,5 раза и достигнет $125,4 млрд (на момент выпуска бумаг это соответствовало прогнозу МВФ по показателям ВВП на 2019 год в долларах США, что являлось эквивалентом 3,183 трлн грн). Помимо этого, в 2021-2025 гг. выплаты по ВВП-варрантам будут ограничены 1% ВВП.

В настоящее время ВВП-варранты Украины котируются по курсу 66,83% от номинала, тогда как год назад их цена составляла 30,88%, еще годом ранее – 29,21% от номинала.

Согласно данным Всемирного банка, рекордного объема долларового ВВП Украина достигла в 2008 году – $180 млрд, увеличив его в 3,6 раза за пять лет и в 5,8 раза - за восемь лет. В 2006-2007 гг. ежегодный рост реального ВВП превышал 7%, в 2001 и 2003 гг. – 9%, в 2004 году – 12%.

После девальвации гривни и резкого спада в экономике долларовый ВВП в 2009 году обвалился более чем в 1,5 раза – до $117,2 млрд и вышел на новый максимум в $181,3 млрд лишь в 2013 году во многом благодаря проводимой политике фиксированного валютного курса.

За последующие два года экономический спад, война и очередная девальвация гривни привели к падению ВВП Украины до $90,6 млрд по итогам 2015 года.

Согласно данным Госстата, рост ВВП Украины в 2017 году замедлился до 2,2% с 2,3% годом ранее. Нацбанк Украины ожидает в текущем году ускорения роста ВВП до 3,4% с последующим его замедлением до 2,9% в 2019 году.

Основанная в 2000 году "Драгон Капитал" – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.