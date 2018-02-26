Церковный план ФСБ: Когда ждать поповских майданов

Юрій Васильченко / Depo.ua

СБУ предупреждает о вероятности обострения конфликта между конфессиями УПЦ КП и УПЦ МП.

По словам заместителя председателя СБУ Виктора Кононенко, "наиболее перспективным, по мнению представителей российских спецслужб, является раздувание противостояния в украинском православии. Именно на провоцирование обострения в этом направлении будут направляться усилия в ближайшее время". Для этого россияне планируют использовать имеющийся арсенал подконтрольных церковных и околоцерковных организаций, а также тему патриотических структур. Кононенко предупредил: СБУ фиксирует налаживание контактов в этом направлении и готовность российской стороны для передачи средств на выполнение подобных заказов, в частности, спецслужбы России планируют использовать религиозные организации УПЦ Московского Патриархата для провокаций, целью чего является раздувание конфликта между верующими.

Такое развитие событий абсолютно реально, потому что функцию, которая должно было выполнить государство, но не выполнило, вынуждены брать на себя граждане. Делают они это по-разному: одни просто бойкотируют церкви Моспатриархии, другие блокируют их, но найдутся и погромщики. За деньги или из патриотических соображений - вопрос второстепенный, ведь и те, и другие обеспечат яркую картинку для телеканалов.

Судя по заявлениям и действиям УПЦ МП, там хорошо готовы к подобному сценарию. Более того, он их устраивает. Еще немного, и церковь Онуфрия в Москве провозгласят "мученицей". Когда это произойдет? Не обязательно катализатором будет захват Киево-Печерской или Почаевской Лавры, может быть даже силовое выселение так называемого "Десятинного монастыря" - МАФа в исторической части столицы, который построен на захваченном земельном участке.

Недавно Киевсовет поддержал петицию о сносе этой постройки, осталось загнать туда экскаваторы. Другое дело, что этого делать никто не хочет - полиции морока, потому что надо брать под охрану территорию, разгонять промосковских богомолов и православных "титушек", и в конце концов полицейские будут крайними, мэр Кличко, похоже, сам симпатизирует УПЦ МП, а народные депутаты предпочитают перекладывание ответственности на мэрию. Но когда-то этот замкнутый круг разорвется и мы получим массовую драку, которую покажут во всех мировых медиа. Из Москвы будут визжать о "притеснениях православия", а Запад к уже имеющимся претензиям прибавит требование установить межконфессиональный мир. Убедительные для нас аргументы, что к религии это отношения не имеет, во внимание приниматься не будут, потому что для западного мира драки за церковь в ХХІ веке - проявление дикости.

Для того, чтобы подобного не произошло, чтобы российские спецслужбы не провоцировали конфликты на религиозной почве, должен действовать закон. Верховная Рада еще с весны прошлого года не может принять законопроекты №4128 "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" (относительно изменения религиозными организациями подчиненности)" и №4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой страной-агрессором". Против них в мае под парламентом собрали поповский майдан, который, впрочем, оказался ненужным, потому что у депутатов и без него не нашлось политической воли внести эти документы в повестку дня.

В законе о реинтеграции Донбасса наконец-то Россию признали страной-агрессором, так что же мешает сейчас нормировать существования в Украине общин УПЦ МП? Ответ на поверхности: у нас выросло несколько поколений политиков, которые поднимают свой рейтинг на борьбе против этой церкви. Есть и другая часть политиков, которые годами пиарятся на защите УПЦ МП от тех, кто пиарится на борьбе с ней.

В долгий ящик откладывают не только вопросы религиозные, но и языковые, исторические, культурные. У нас до сих пор нет четких критериев определения наших героев и ответственности за отрицание их героического вклада в историю. Поэтому на этой теме легко играть и российским спецслужбам, и разнообразным популистам внутри страны. К примеру, по инициативе "Свободы" местные советы на Западной Украине один за другим принимают решение о поднятии красно-черного флага ОУН наряду с государственным в определенные даты. Это стало реакцией на антибандеровский закон, принятый в Польше. "Свобода" воспользовалась случаем, потому что у нас не определено отношение государства к бандеровскому движению. Позитивное отношение будто само собой разумеется, но вот ситуация: поляки приняли закон, мы выразили свою обеспокоенность, а, может, и стоило инициировать на уровне государства поднятие красно-черного флага в знаменательные даты?

Много разговоров было о языковых законопроектах, которые отложили в ящик. Мол, зачем излишне будоражить общество. Сейчас отдельные местные органы власти принимают решение об украинизации всей жизни у себя, вокруг этого также много пиара, но если бы ВР поддержала закон о государственном языке, сейчас бы вообще не возникало никаких конфликтов ни вокруг сферы обслуживания, ни вокруг языковой квоты в законе об образовании. Но у нас так называемые гуманитарные законы ошибочно откладывают на потом. Это "потом" растягивается на годы, и когда что-то случается - за церковь подрались или в ресторане официант отказался обслуживать на украинском - мы опять боремся с последствиями, а не причинами.