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В январе промышленное производство выросло на 3,6%
18:21 23.02.2018 |
Промышленное производство в Украине в январе 2018 года выросло на 3,6% по сравнению с январем 2017 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе-2018 к январю-2017 возросло на 2,9%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в январе этого года промышленное производство упало на 13,9%, однако с учетом сезонного фактора рост составил 0,2%.
В перерабатывающей промышленности в январе-2018 к январю-2017 рост составил 9,7%, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров было зафиксировано снижение на 0,2%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошел спад на 8,1%, что, вероятнее всего, было связано с более высокой температурой в этом году.
Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-2018 по сравнению с январем- 2017 сократилось на 62%, в Донецкой области - на 9,1%.
Что касается остальных областей, то в январе текущего года положительный результат в промышленности зафиксирован во Львовской (на 18,1%), Николаевской (на 16,5%), Черновицкой (на 16,1%), Ивано-Франковской (на 15,2%), Киевской (на 10,8%), Запорожской (на 10,2%) областях.
Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе 2018 года.
|январь 2018г к декабрю 2017г, %
|январь 2018г к январю 2017г, %
|Справочно: январь 2017 к январю 2016
|Промышленность всего
|86,1
|103,6
|106,4
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|82,9
|106,3
|107,4
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|98,5
|99,8
|100,5
|- добыча каменного и бурого угля
|87,6
|77,1
|105,7
|- добыча сырой нефти и природного газа
|100,5
|101,2
|99,9
|- добыча металлических руд
|104,2
|106,8
|95,9
|Перерабатывающая промышленность
|77,2
|109,7
|111,3
|в том числе
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|73,4
|102,9
|108,6
|Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|80,9
|99,2
|114,7
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|86,1
|114,7
|111,3
|Производство кокса, и продуктов нефтепереработки,
|99,2
|94,3
|93,1
|Производство химических изделий и химической продукции
|87,6
|155,9
|92,6
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|77,8
|108,9
|104,5
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|72,4
|102,5
|122,9
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|94,9
|107,9
|109,2
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|73,9
|122,1
|117,7
|производство компьютеров, электрической и оптической продукции
|33,9
|131,0
|104,6
|производство электрического оборудования
|81,8
|150,6
|94,9
|Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам
|69,2
|107,1
|134,0
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|86,4
|125,7
|115,6
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|56,7
|107,0
|122,0
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|106,5
|91,9
|102,3
Данные: Госстат
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