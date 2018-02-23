В январе промышленное производство выросло на 3,6%

Промышленное производство в Украине в январе 2018 года выросло на 3,6% по сравнению с январем 2017 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе-2018 к январю-2017 возросло на 2,9%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в январе этого года промышленное производство упало на 13,9%, однако с учетом сезонного фактора рост составил 0,2%.

В перерабатывающей промышленности в январе-2018 к январю-2017 рост составил 9,7%, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров было зафиксировано снижение на 0,2%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошел спад на 8,1%, что, вероятнее всего, было связано с более высокой температурой в этом году.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-2018 по сравнению с январем- 2017 сократилось на 62%, в Донецкой области - на 9,1%.

Что касается остальных областей, то в январе текущего года положительный результат в промышленности зафиксирован во Львовской (на 18,1%), Николаевской (на 16,5%), Черновицкой (на 16,1%), Ивано-Франковской (на 15,2%), Киевской (на 10,8%), Запорожской (на 10,2%) областях.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.

Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе 2018 года.

январь 2018г к декабрю 2017г, % январь 2018г к январю 2017г, % Справочно: январь 2017 к январю 2016 Промышленность всего 86,1 103,6 106,4 Добывающая и перерабатывающая промышленность 82,9 106,3 107,4 Добывающая промышленность и разработка карьеров 98,5 99,8 100,5 - добыча каменного и бурого угля 87,6 77,1 105,7 - добыча сырой нефти и природного газа 100,5 101,2 99,9 - добыча металлических руд 104,2 106,8 95,9 Перерабатывающая промышленность 77,2 109,7 111,3 в том числе Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 73,4 102,9 108,6 Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 80,9 99,2 114,7 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 86,1 114,7 111,3 Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 99,2 94,3 93,1 Производство химических изделий и химической продукции 87,6 155,9 92,6 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 77,8 108,9 104,5 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 72,4 102,5 122,9 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 94,9 107,9 109,2 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 73,9 122,1 117,7 производство компьютеров, электрической и оптической продукции 33,9 131,0 104,6 производство электрического оборудования 81,8 150,6 94,9 Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 69,2 107,1 134,0 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 86,4 125,7 115,6 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 56,7 107,0 122,0 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 106,5 91,9 102,3

Данные: Госстат