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Посол ЕС: если вы не видите реформ в Украине – вы или идиоты, или ограниченные люди
13:39 23.02.2018 |
Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли считает, что в Украине в тяжелых условиях был внедрен ряд реформ и те, кто их не видит, - «или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мингарелли заявил во время конференции «Итоги имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом за 2017 год и дальнейшие планы» сегодня в Киеве.
«Мы не сомневаемся в том, я не буду сейчас перечислять список реформ, которые были внедрены в очень трудных условиях, однако, если вы этого не видите - вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения. Если вы сомневаетесь, скажите мне, и я вам выскажу весь список чрезвычайных амбициозных реформ, которые были начаты», - отметил он.
По словам Мингарелли, для того, чтобы внедрять подобное Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, необходимо придерживаться определенного количества требований, и одно из этих требований - это политическая воля власти.
«Нет никаких сомнений относительно того, что в течение последних четырех лет представители политической власти в этой стране сделали определенное количество шагов для того, чтобы модернизировать эту страну, трансформировать эту страну, превратить ее в открытое, демократическое общество, основываясь на социально-рыночной экономике», - добавил глава представительства ЕС.
Кроме этого Мингарелли выразил убеждение, что в Украине идет война за ее европейский выбор. «Наша общая ответственность - это внедрять Соглашение об ассоциации в жизнь», - подчеркнул он.
«Это было бы скандальным моментом, если бы вы не были полностью отданы внедрению этого Соглашения, потому что минимум 10 тысяч людей погибли ради этого договора. Мы не в тех условиях, когда страна берет на себя юридические обязательства и должна что-то выполнить, в Украине это не так, в Украине мы в очень конкретной, специфической ситуации, где продолжается военная ситуация», - добавил Мингарелли.
«Мне кажется, что эта страна (Украина - УНИАН) имеет войну именно из-за этого европейского выбора, который сделала (страна - УНИАН), это то, что политически для меня чрезвычайно важно, чем просто придерживаться каких-то легальных обязательств, которые взяла на себя Украина, подписав это Соглашение», - подчеркнул посол.
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