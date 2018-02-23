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Ассоциация вполсилы: отчет об отставании и успехах евроинтеграции Украины
13:30 23.02.2018 |
Насколько успешно Украина выполняет свои обязательства, взятые по Соглашению об ассоциации с ЕС? Где у нас есть прогресс, а где - катастрофическое падение?
В частности, в течение прошлого года Украина приняла 23 основных евроинтеграционных закона, однако этого явно недостаточно. В ряде секторов "сохраняется значительное отставание", фиксируют в правительстве. 23 февраля был представлен отчет правительства о выполнении Соглашения об ассоциации в 2017 году.
К сожалению, говорить о "полной победе" европейской интеграции нет оснований.
Но "зрады" также нет: с утверждением законов ситуция лучше, чем в прошлом году.
При чем за этот год (наконец-то!) появились секторы, где планы адаптации законодательства к европейскому были выполнены полностью.
Сопоставление выполненных в 2017 году задач и ранее утвержденных планов свидетельствует: в прошлом году удалось выполнить лишь 41% запланированной евроинтеграционной работы.
При этом Верховная рада выполнила свою работу на 32%, правительство - на 42%, а остальные органы власти - на 50%.
Впрочем, ситуация в 2016 году была еще хуже. Тогда, по словам вице-премьера по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, "из 126 директив, которые мы должны были имплементировать в украинское законодательство в 2016 году, имплементированы лишь 36, из них 23 - полностью".
Получается, выполнение нашей "евроинтеграционной домашней работы" год назад происходило еще хуже.
Впрочем, есть принципиальная разница: в 2017 году Соглашение об ассоциации наконец вступило в полную силу. А это значит, что его выполнение уже окончательно перешло в категорию международных обязательств Украины.
В этом контексте важно, что ряд секторов полностью выполнили свою "домашнюю работу" на 2017 год.
Так, стопроцентное выполнение плановой работы фиксируется в финансовом секторе, а также в сфере образования.
Это особенно важно, ведь в финансовом секторе на 2017 год было запланировано много работы. В частности, это противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Также к стандартам ЕС было приведены нормы корпоративного управления, бухгалтерского учета и аудита.
71% выполнения евроинтеграционных работ зафиксировано еще в двух сферах: энергетике и гуманитарной политике.
Самый низкий уровень выполнения СА в правительстве фиксируют в секторах здравоохранения (лишь 4%!) и транспорта (11%).
Также низкий уровень выполнения Соглашения - в секторах, которые традиционно считались "успешными". Например, в секторе государственных закупок уровень выполнения составляет лишь 22%, а в секторе санитарных и фитосанитарных вопросов - 33%. Также 39% запланированных работ выполнено в секторе энергоэффективности и ЖКХ.
Не может не смущать и низкий уровень внедрения реформ в сфере политического диалога и национальной безопасности - лишь 43%.
А значит - ситуация действительно далека от победной.
Стоит добавить, что работа не выполнена в 2017 и в предыдущие годы, будет тормозить внедрение СА и в дальнейшем. А мы накопили действительно значительное отставание.
А соответственно, Украине придется даже не удвоить усилия, а учетверить. Ведь такой низкий уровень реализации СА ставит под сомнение озвученные властями амбициозные планы уже сейчас начать диалог о том, что именно должно прийти на смену Соглашению.
Низкий уровень текущего выполнения СА дает скептикам замечательный аргумент, мол, евроинтеграция на самом деле не так уж и нужна Украине.
Удастся ли ускорить евроинтеграционную работу? Ведь чем дальше, делать это будет все труднее - Украина постепенно входит в предвыборный цикл. А в такой ситуации крайне сложно требовать голосования за реформы в Верховной раде. Да и в правительстве все чаще предпочитают откладывать непопулярные реформы "на завтра".
Эти вопросы ЕвроПравда планирует задать чиновникам на обсуждении этого отчета. А значит, в ближайшие дни мы планируем еще раз вернуться к этой теме.
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