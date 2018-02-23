Польский шпион: Почему СБУ не предоставило креатуре Коболева доступ к гостайне

Ігор Петренко / Depo.ua

Упорное нежелание Службы безопасности согласиться на назначение Павла Станчака на должность руководителя "Укртрангаза" продемонстрировало проблемы в президентской вертикали.

Накануне Нового года появилась информация, что польского менеджера Павела Юзефа Станчака назначили на должность главы ПАО "Укртрансгаз". С ноября он занимал должность вице-президента этой компании. Тогда в Службе безопасности Украины заявляли: не согласовали кандидатуру Станчака, потому что не получали от НАК "Нафтогаз" материалы для рассмотрения вопроса о предоставлении поляку допуска к государственной тайне. То есть, "Нафтогаз" одобрил кандидатуру поляка без учета очень важного фактора: "Укртрансгаз" является оператором украинской газотранспортной системы, которая имеет стратегическое значение, и руководитель этой структуры должен получить право доступа к государственной тайне.

А на днях сообщили, что польский специалист стал вице-президентом "Укртрансгаза" - эта должность не требует доступа к гостайне. Формально, ведь Станчак будет отвечать за формирование и реализацию политики компании, а здесь не только поиск иностранных инвесторов, но и владение комплексом информации о производственно-технологической и финансово-экономической составляющей деятельности ПАО. Получается, что должность "вице-президент" - это попытка обойти шлагбаум, который перед польским специалистом закрыла СБУ.

Из этой ситуации следует сразу несколько выводов. Первый - руководство "Нафтогаза", которое лоббировало назначение господина Станчака, не могло не понимать, что доступа к государственной тайне гражданин другого государства не получит, иначе это нарушение требований закона и избирательность. Поляка могли назначить советником руководителя "Укртрансгаза", и у Коболева сначала решили идти напролом, а когда не получилось, пошли окольными путями. Из-за этого образовалась коллизия - Станчак не имеет права присутствовать на объектах компании, но доступ к документам он получит, ибо без этого в его услугах нет никакого смысла.

Каким образом будет формализован доступ к документации "Укртрансгаза", непонятно. Ему будут выдавать под роспись, за спиной будет стоять представитель спецслужб, и вообще, кто будет нести персональную ответственность в случае попадания государственных секретов в другие страны, в ту же Польшу, например? На эти и другие вопросы сейчас должен ответить господин Андрей Коболев.

Второй вывод: в СБУ якобы проигнорировали настойчивые просьбы из Банковой сделать исключение для Станчака. Согласно источникам, западные партнеры руководства "Нафтогаза" убедительно рекомендовали посадить поляка в руководящее кресло без ограничений доступа к технологическим и финансовым секретам "Укртрансгаза". Но у Грицака решили показать гонор и на настойчивые просьбы не откликнулись.

Формально претензий к СБУ нет, но недопуск Станчака к гостайне может быть негативно оценен нашими партнерами. Они поддерживают реформу "Укртрансгаза", который в будущем планируется разделить на две компании - одной отойдут газопроводы, другой - подземные хранилища газа. А Станчака могли рекомендовать именно под эту реформу, ведь он имеет подобный опыт в Польше. Без доступа ко всей информации эффективно работать иностранный специалист не сможет, что на Западе попробуют истолковать, как нежелание Киева реформировать систему управления ГТС, или что-то в этом процессе скрыть. Учитывая и без того множество претензий, которые высказываются западными политиками и финансистами в отношении внутренних процессов в нашем государстве, давать дополнительный повод пинать власть выглядело неуместным.

Третий вывод - он касается и "Нафтогаза", и СБУ - у нас государственные структуры проявляют самостоятельность где можно было этого избежать. С одной стороны, у Коболева продавливали кандидатуру Станчака, зная, что при назначении обязательно возникнут вопросы гражданства. С другой, у Грицака проявили принципиальность там, где стоило тихо пойти на уступки. СБУ - президентская вертикаль, и по крайней мере здесь не должно быть нестыковок. В итоге складывается впечатление разлаженности государственного механизма. Это еще не крыловский квартет, где каждый играет свою музыку, но нежелание слышать коллег из других коридоров власти в будущем может повлечь внутренние конфликты, которые "доброжелатели" обязательно будут вытаскивать на поверхность.