Финансовые новости
- |
- 23.02.18
- |
- 12:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Мораторий отменили: для 20 госорганов сняли запрет на проверки бизнеса
09:28 23.02.2018 |
Кабинет министров опубликовал перечень органов государственного надзора (контроля), на которые в текущем году не распространяется действие Закона Украины «О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».
Соответствующее постановление №1104 опубликовано на сайте правительства.
В список таких госорганов вошли Национальный банк, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Антимонопольный комитет, Государственная авиационная служба, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Государственная инспекция ядерного регулирования, Государственная аудиторская служба, частично Государственная экологическая инспекция, Государственная служба экспортного контроля, Государственная служба по вопросам лекарственных средств, Государственная служба специальной связи и защиты информации, Министерство экологии и природных ресурсов, Государственная служба геологии и недр, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Государственная служба Украины по вопросам труда, частично Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная фискальная служба, структурные подразделения по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, исполнительные органы по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов, исполнительные органы городских советов городов областного значения и сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин, органы государственного рыночного надзора в пределах сфер своей ответственности.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Польский шпион: Почему СБУ не предоставило креатуре Коболева доступ к гостайне
ТОП-НОВОСТИ
|Что может выйти, если Нацбанк подчинить Совету финансовой стабильности
|Мораторий отменили: для 20 госорганов сняли запрет на проверки бизнеса
|На валютный рынок давят два риска: выплаты Госказначейства по НДС и покупки населения
|Парламент Нидерландов отменил закон о референдуме, блокировавший ассоциацию Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Hype от Омеляна: В Днепре построят тестовую площадку Hyperloop
|Почему гибриды снова нацелились на Пески
|Обвинения против главы Банка Латвии в коррупции могут иметь не московскую, а вашингтонскую прописку
|Нацбанк не дал курсу доллара сильно упасть на межбанке 23 февраля
|Сердюк и его партнеры выстроили свою тактику поведения в суде таким образом, чтобы спровоцировать Порошенко
|Почему Укроборонпром возглавил Букин
|Кубив предложил ограничить независимость Нацбанка
Это интересно
|Электромобили являются растущей угрозой для спроса на нефть - Fitch
|Кто летает вместе с миллиардерами, что они видят и зачем нужны
|Samsung запатентовала шарнирную конструкцию для смартфона со сгибающимся дисплеем
|Маск получил предварительное разрешение на бурение тоннеля под Вашингтоном
|Японские учёные продемонстрировали электронную кожу с LED-индикацией
|Volvo представила первый трехцилиндровый двигатель
|Павел Дуров привлек $850 млн на блокчейн и мессенджер Telegram