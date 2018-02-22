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Парламент Нидерландов отменил закон о референдуме, блокировавший ассоциацию Украины
Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за отмену закона о консультативном референдуме, из-за которого в 2016 году было заблокировано Соглашении об ассоциации Украина-ЕС.
Об этом сообщает NOS.
76 депутатов из коалиционных фракций проголосовали за законопроект, который регулирует отмену действующего закона. Законопроект подала министр внутренних дел Кайса Оллонгрен . Против проголосовали 69 оппозиционных депутатов.
В ходе дебатов стало ясно, что ни одна из оппозиционных партий не согласна с тем, как правительство хочет избавиться от закона о референдуме.
Несколько оппозиционных партий заявили, что сначала хотели увидеть альтернативу, и они не понимают, почему Оллонгрен не дождалась оценки консультативного референдума в конце этого года.
Через несколько недель закон об отмене будет рассмотрен в Сенате (верхняя палата парламента). Здесь тоже правительственные партии имеют сильное большинство.
С июля 2015 года граждане Нидерландов имеют право требовать проведения консультативного референдума по любым принятым законам, если в поддержку плебисцита будет собрано 300 тысяч подписей.
Через неделю после вступления в силу нового закона о референдуме Сенат Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. В течение трех месяцев голландцы собрали необходимое количество подписей для проведения референдума по Соглашению с Украиной.
Референдум в Нидерландах состоялся 6 апреля 2016 года. 61% тех, кто принял в нем участие, проголосовали против соглашения.
Несмотря на консультативный статус, правительство не захотело идти против воли избирателей, проголосовавших против ратификации. В итоге в декабре 2016 года было принято дополнительное решение из 6 пунктов, посвященное Соглашению об ассоциации. Они не изменили соглашение, а лишь подтвердили те нормы, которые уже были в ее тексте.
30 мая 2017 года Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) окончательно проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
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