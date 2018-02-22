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Киевсовет переименовал Московский мост в Северный
15:39 22.02.2018 |
За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 82 депутата при минимально необходимом 61.
Раньше предполагалось, что Московский мост станет мостом Георгия Фукса (инженер, построивший это сооружение). В 2015 году прошло общественное обсуждение, в котором приняли участие 1300 человек. 724 из них (56%) поддержали это название. Но в октябре 2016 года депутаты Киевсовета решили отправить на доработку решение о переименовании Московского моста в мост имени Фукса.
Поэтому в сентябре 2017 года появилось новое предложение - Северный мост. Таким было проектное название этого моста.
Также звучали предложение переименовать мост в Троещинский или мост имени Степана Бандеры (по аналогии с бывшим Московским проспектом).
На заседании в четверг горсовет также переименовал улицу Седовцев в Омелютинскую, улицу Анри Барбюса в улицу Василия Тютюнника, парк Дружбы народов в "Муромец", микрорайон Чапаевка в Вита-Литовская, Комсомольский массив в Северно-Броварской, наименовал Троицкую площадь.
Также горсовет запретил называть улицы в столице в честь физического лица ранее чем через два года после его смерти. За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 65 депутатов.
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