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Hype от Омеляна: В Днепре построят тестовую площадку Hyperloop
15:19 22.02.2018 |
В Днепре начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции.
"Мы создаем компанию, которая будет заниматься разработкой технологии", - заявил он.
Министр сообщил, что компания будет называться Hype.ua.
"Мы делаем ставку на ревитализацию наших технологий. Сверхскоростные железные дороги, движующиеся со скоростью 250-300 км/час уходят в прошлое с появлением Hyperloop", - сказал Омелян.
Площадка для тестирования данного вида транспорта появится в Днепре при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике.
К проекту присоединились Академия наук, Южмаш, Укроборонпром, Unit City, Интерпайп, Платформа развития инноваций.
По словам директора Южмаша, участники рабочей группы общались с основателем проекта Hyperloop One Илоном Маском.
Однако гораздо более активное участие в строительстве украинской площадки примет компания, которая занимается строительством Hyperloop в Мексике - она будет консультировать рабочую группу созданного Центра транспортных инноваций.
Напомним, Hyperloop - это разработанная Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.
В июле 2017 года эксперты посчитали сколько будет стоить строительство Hyperloop в Украине и рассчитали стоимость билета.
По проектной информацией стоимость Hyperloop является самой низкой по сравнению с другими высокоскоростными технологиями в мире.
Вследствие проведенного анализа, Ukrainian Institute for the Future предлагает оценку стоимости Hyperloop по маршруту "Киев-Одесса" (488,4 км).
По оценке Ukrainian Institute for the Future стоимость Hyperloop "Киев-Одесса" - 3,6 млрд долларов.
По расчету UIF для покрытия только эксплуатационных расходов стоимость билета должна быть 19,8 долл (518 гривен по курсу). По другому подходу, чтобы проект был окупаемым через 30 лет, цена билета должна быть не менее 4384 гривен.
Для сравнения, по состоянию на июнь 2017 билет на поезд Интерсити стоит 324 гривен за 6 часов в пути, самолет - 2970 гривен за 1 час. Поездка на Hyperloop будет продолжаться 31 минуту и будет стоить 518 гривен (при первом подходе) и 4384 (при втором).
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