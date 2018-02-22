Финансовые новости
- |
- 22.02.18
- |
- 21:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Почему гибриды снова нацелились на Пески
12:18 22.02.2018 |
Похоже, активная фаза войны возвращается на оккупированный Донбасс и подбирается все ближе и ближе к Донецку.
В последние дни сильно обострилась ситуация под селом Пески, которое с западной стороны примыкает к Донецкому аэропорту. Там чуть ли не впервые в новом году боевики вывели на огневые позиции танки.
В частности, под танковый обстрел вблизи Песков попали воины ВСУ в субботу, 17 февраля. Кроме этого, в тот день оккупанты вели огонь из минометов 120-мм и 82-мм.
Дальше ситуация в районе Песков лишь обострилась. С самого утра понедельника, 19 февраля, оккупанты применили по нашим защитникам Песков гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. После относительного затишья, около 16:30, и до позднего вечера там продолжились обстрелы из минометов калибров 120-мм и 82-мм. Ну а 20 февраля по позициям сил АТО вблизи населенного пункта Пески враг применил 82-мм минометы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.
Давно выяснено, что в направлении Песок террористы стреляют преимущественно из Крутой Балки, Спартака и из Путиловской Рощи (улица на севере Донецка). Во всех трех случаях огневые позиции боевиков скрываются в пределах жилой застройки, что почти делает невозможным адекватный ответ Вооруженных сил Украины.
Вообще, на карте АТО обстрелы Песков - явление относительно редкое. Если вспомнить, то последний раз нечто подобное описанной выше ситуации случалось еще 29-30 сентября 2017-го года. Давайте попробуем разобраться, почему так?
Как известно, Пески остаются ближайшим к Донецку населенным пунктом, который контролируют Вооруженные силы Украины. До войны население Песок составляло более 2-х тысяч, по состоянию на начало января 2015-го года в поселке оставалось 130 жителей, а сейчас, пожалуй, и того меньше. Однако, не в количестве населения стратегическое значение Песок, а в их географическом размещении.
Дело в том, что находятся Пески к югу от Авдеевки и к западу от Донецка и непосредственно граничат с территорией Куйбышевского района так называемой "столицы" так называемой "ДНР". С одной стороны, это создает определенное напряжение для террористов в Донецке, ведь никому не хочется держать противника буквально за воротами. А с другой, захватив Пески, боевики получат еще один удобный плацдарм для обстрела многострадальной Авдеевки.
Но не стоит думать, что дело обойдется лишь обстрелами. Прошлой зимой, когда была хорошая просматриваемость территории, боевики "ДНР" также держались чуть подальше и так часто не высовывались, прибегая лишь к обстрелам. Но весной, когда появилась "зеленка" (натуральный маскировочный покров), боевики стали возвращаться на свои старые позиции, которые граничат с серой зоной, укреплять их и делать вылазки диверсионно-разведывательными, а то и штурмовыми группами.
В частности, в мае 2017-го года боевики вообще пытались захватить Пески. Тогда при попытке атаковать позиции ВСУ в этом населенном пункте штурмовая группа боевиков наткнулась на огневое противодействие украинских войск, после чего остановила наступление и попыталась закрепиться в нейтральной зоне. Однако под воздействием огня ВСУ враг вынужден был отойти на исходный рубеж.
Итак, можно сделать неутешительный вывод, что в Песках самые горячие события этого года еще впереди. Все "самое интересное" начнется с приходом весны, ведь стратегическую задачу - выбить ВСУ из Песок - вряд ли кто-то отменял перед боевиками Захарченко.
Также можно не сомневаться, что наши воины выстоят и не отдадут врагу данный стратегический плацдарм. Другое дело - какой ценой.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Парламент Нидерландов отменил закон о референдуме, блокировавший ассоциацию Украины
ТОП-НОВОСТИ
|Киевсовет переименовал Московский мост в Северный
|Hype от Омеляна: В Днепре построят тестовую площадку Hyperloop
|Почему гибриды снова нацелились на Пески
|Обвинения против главы Банка Латвии в коррупции могут иметь не московскую, а вашингтонскую прописку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Сердюк и его партнеры выстроили свою тактику поведения в суде таким образом, чтобы спровоцировать Порошенко
|Почему Укроборонпром возглавил Букин
|Кубив предложил ограничить независимость Нацбанка
|Религиозный социализм. Станет ли партия Добкина политическим крылом УПЦ МП
|Информационный Перл-Харбор. Чем доклад Мюллера опасен для России
|Курт Волкер: Джавелины будут частью помощи, но речь идет о гораздо большем
|Конституционный Суд избрал Станислава Шевчука председателем суда
Это интересно
|Кто летает вместе с миллиардерами, что они видят и зачем нужны
|Samsung запатентовала шарнирную конструкцию для смартфона со сгибающимся дисплеем
|Маск получил предварительное разрешение на бурение тоннеля под Вашингтоном
|Японские учёные продемонстрировали электронную кожу с LED-индикацией
|Volvo представила первый трехцилиндровый двигатель
|Павел Дуров привлек $850 млн на блокчейн и мессенджер Telegram
|Линия скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" будет проложена от ЖД вокзала