Почему гибриды снова нацелились на Пески

Руслан Рудомський / Depo.ua

Похоже, активная фаза войны возвращается на оккупированный Донбасс и подбирается все ближе и ближе к Донецку.

В последние дни сильно обострилась ситуация под селом Пески, которое с западной стороны примыкает к Донецкому аэропорту. Там чуть ли не впервые в новом году боевики вывели на огневые позиции танки.

В частности, под танковый обстрел вблизи Песков попали воины ВСУ в субботу, 17 февраля. Кроме этого, в тот день оккупанты вели огонь из минометов 120-мм и 82-мм.

Дальше ситуация в районе Песков лишь обострилась. С самого утра понедельника, 19 февраля, оккупанты применили по нашим защитникам Песков гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. После относительного затишья, около 16:30, и до позднего вечера там продолжились обстрелы из минометов калибров 120-мм и 82-мм. Ну а 20 февраля по позициям сил АТО вблизи населенного пункта Пески враг применил 82-мм минометы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.

Давно выяснено, что в направлении Песок террористы стреляют преимущественно из Крутой Балки, Спартака и из Путиловской Рощи (улица на севере Донецка). Во всех трех случаях огневые позиции боевиков скрываются в пределах жилой застройки, что почти делает невозможным адекватный ответ Вооруженных сил Украины.

Вообще, на карте АТО обстрелы Песков - явление относительно редкое. Если вспомнить, то последний раз нечто подобное описанной выше ситуации случалось еще 29-30 сентября 2017-го года. Давайте попробуем разобраться, почему так?

Как известно, Пески остаются ближайшим к Донецку населенным пунктом, который контролируют Вооруженные силы Украины. До войны население Песок составляло более 2-х тысяч, по состоянию на начало января 2015-го года в поселке оставалось 130 жителей, а сейчас, пожалуй, и того меньше. Однако, не в количестве населения стратегическое значение Песок, а в их географическом размещении.

Дело в том, что находятся Пески к югу от Авдеевки и к западу от Донецка и непосредственно граничат с территорией Куйбышевского района так называемой "столицы" так называемой "ДНР". С одной стороны, это создает определенное напряжение для террористов в Донецке, ведь никому не хочется держать противника буквально за воротами. А с другой, захватив Пески, боевики получат еще один удобный плацдарм для обстрела многострадальной Авдеевки.

Но не стоит думать, что дело обойдется лишь обстрелами. Прошлой зимой, когда была хорошая просматриваемость территории, боевики "ДНР" также держались чуть подальше и так часто не высовывались, прибегая лишь к обстрелам. Но весной, когда появилась "зеленка" (натуральный маскировочный покров), боевики стали возвращаться на свои старые позиции, которые граничат с серой зоной, укреплять их и делать вылазки диверсионно-разведывательными, а то и штурмовыми группами.

В частности, в мае 2017-го года боевики вообще пытались захватить Пески. Тогда при попытке атаковать позиции ВСУ в этом населенном пункте штурмовая группа боевиков наткнулась на огневое противодействие украинских войск, после чего остановила наступление и попыталась закрепиться в нейтральной зоне. Однако под воздействием огня ВСУ враг вынужден был отойти на исходный рубеж.

Итак, можно сделать неутешительный вывод, что в Песках самые горячие события этого года еще впереди. Все "самое интересное" начнется с приходом весны, ведь стратегическую задачу - выбить ВСУ из Песок - вряд ли кто-то отменял перед боевиками Захарченко.

Также можно не сомневаться, что наши воины выстоят и не отдадут врагу данный стратегический плацдарм. Другое дело - какой ценой.