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Сердюк и его партнеры выстроили свою тактику поведения в суде таким образом, чтобы спровоцировать Порошенко
20:42 21.02.2018 |
После завершения допроса Петра Порошенко в качестве свидетеля в судебном заседании, в котором рассматривается дело о государственной измене Виктора Януковича, можно сделать несколько выводов.
Первый: адвокат Виталий Сердюк и его партнеры выстроили свою тактику поведения таким образом, чтобы спровоцировать свидетеля, а не получить важную для суда информацию. Вопросы, которые они задавали Порошенко, в основном не касались сути дела и поэтому давали возможность допрашиваемому избегать ответа, ссылаясь на компетенцию других лиц или органов.
Кроме того, в отличие от многих предыдущих свидетелей, которые велись на провокации Сердюка, президент не позволял втянуть себя в пререкания с защитой. По этой причине защита и могла пойти ва-банк, сравнив побег Януковича в феврале 2014 года с отдыхом Порошенко на Мальдивах. "Почему, когда никто не знал, где вы находитесь в течение недели во время зимнего отпуска, не было принято никаких постановлений о вашем самоустранении?", - спросил Сердюк. После этого допрос прекратился, судебное заседание перенесли на завтра, а довольный собой адвокат пошел раздавать комментарии на камеры. Хотя ответ на свой вопрос он знает: разница в том, что действующий президент оформил свой отпуск официально, а Янукович сбежал и с ним не было связи.
Вывод второй: не совсем понятно, зачем было привлекать излишнее внимание к судебному заседанию усиленной охраной помещения Оболонского суда, если показания планировалось давать по видеосвязи. Это дало адвокатам Януковича хороший повод попиариться. Мол, их боятся. А в соцсетях напоминали, что Порошенко стал первым свидетелем по этому делу, который не давал показаний в зале суда. Процессуальные нормы дают ему право свидетельствовать с применением технических средств, но вряд ли решение принималось спонтанно. Это к тому, что усиленную охрану суда можно было снять еще утром.
Вывод третий: Сердюк продолжает гнуть свою линию, разглагольствует во время допроса свидетелей, одним словом, работает для улучшения настроения своего клиента и продуцирования новостей для РосТВ, поскольку подозревает: суд удовлетворит требования стороны обвинения. Его задача, похоже, заключается в том, чтобы как можно больше подорвать доверие к будущему решению суда, поставить под сомнение состязательность, открытость процесса. И весь процесс уже даже хуже, чем "Дом-2".
Янукович и эта команда адвокатов (скорее всего) будут обивать пороги других судов и на каждом этапе использовать в свою пользу ошибки стороны обвинения, эмоциональные высказывания свидетелей, процессуальные трения, допущенные судьями. Если правда о грузовиках с наличкой, то оплачивать услуги защитников и эфиры телеканалов, которые эти процессы будут транслировать вживую, можно годами.
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