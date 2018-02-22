Религиозный социализм. Станет ли партия Добкина политическим крылом УПЦ МП

Дмитро Качура / Depo.ua

Каплин, Кива, а теперь еще и Добкин. В Украине под выборы множатся социалистические проекты.

В октябре прошлого года скандально известный экс-"регионал" Михаил Добкин пригрозил покинуть "Оппозиционный блок", однако он до сих пор во фракции. А вчера политик неожиданно для многих анонсировал собственный проект "Христианские социалисты". "Партия будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов. Как лайт-вариант. Это будет такой адаптированный к нашей стране подход формирования общества. А христианское направление - это будет то, что вернет в нашу жизнь такие железобетонные человеческие ценности, как семья, уважение, взаимоотношения между людьми, без чего не то что в политике - в обычной жизни обойтись нельзя", - рассказал Добкин.

Что же, выборы на носу, поэтому и не удивительно, что у нас появляются новые политические проекты. Правда, лица у них старые. Новоявленный христианский социалист за время своей политической карьеры сменил немало политсил. Начинал он с создания в 2001 году общественной организации "Медведь". В следующем году избрался в Верховную Раду как самовыдвиженец. Там за первые три года депутатства успел сменить пять фракций: "Единая Украина", "Демократические инициативы", "Центр", СДПУ (о), и, наконец, оказался в Партии регионов.

Последняя ставка сыграла: в качестве члена этой команды Добкин стал мэром Харькова. В сентябре 2007 года Михаил Маркович стал звездой Интернета, когда "доброжелатели" выложили на YouTube процесс записи видеообращения к избирателям. Помогал ему Геннадий Кернес, с которым Добкин прошел длительный путь наверх. Фразы двух харьковских политиков быстро разошлись на мемы. Однако этот комический случай не помешал Добкину избраться городским главой, а после победы Виктора Януковича в 2010 году возглавить Харьковскую ОГА. На этой должности он встречал экс-президента - беглеца, который намеревался принять участие в съезде депутатов всех уровней от ПР, который, по убеждению многих, должен был стать вторым "Северодонецким съездом". Но не стал.

Вот и понятно, что после Революции Достоинства Добкина задержали по уголовному делу о посягательстве на территориальную целостность Украины. Однако никаких последствий это расследование для него не имело. Более того, "страдалец" Добкин решил баллотироваться в президенты, но набрал лишь 3,03%. Впоследствии он присоединился к "Оппоблоку", но никакой активной роли в его рядах не выполнял. А когда в октябре 2017-го фракция "экс-регионалов" вместе с коалицией проголосовала за судебную реформу, Добкин заявил о намерении выйти из фракции Левочкина-Ахметова. В кулуарах тогда говорили, что Михаил Маркович только искал зацепку, чтобы громко хлопнуть дверью в "Оппоблоке". Там не только не поддерживали его амбиций, но и недостаточно защищали во время эпопеи со снятием с него депутатской неприкосновенности в июле прошлого года.

После анонсирования намерения проститься с "Оппоблоком", в СМИ предполагали возможность союза бывшего харьковского губернатора с земляками Вадимом Рабиновичем и Евгением Мураевым, которые как раз раскручивают проект "За Жизнь". Такое кадровое усиление этой партии, как отмечали аналитики, позволило бы рассчитывать на более серьезную поддержку со стороны Кремля. Но, похоже, помешал комплекс трех гетманов, присущий даже пророссийским политикам. Проще говоря, что-то у них не срослось.

На что рассчитывает Добкин со своими "Христианскими социалистами"? Средств на раскрутку политпроекта на общеукраинском уровне у него нет. Однако деньги могут найтись в других карманах. Слово "христианский" в названии партии упомянуто не случайно. Не исключено, что ее спонсором станет одиозный олигарх, нардеп и большой друг РПЦ и ее филиала в Украине УПЦ МП Вадим Новинский, который, кстати, заявил о недовольстве "Оппоблоком" синхронно с Добкиным. И также с фракции не вышел. И если состоится союз Новинского с Добкиным, вполне вероятно, что "Христианские социалисты" могут стать политическим крылом УПЦ МП, которая в последнее время имеет серьезные проблемы с публичной поддержкой со стороны украинских властей.