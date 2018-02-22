Почему Укроборонпром возглавил Букин

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Официально озвученное в конце января ходатайство Кабинета Министров к президенту Петру Порошенко об увольнении генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Романа Романова не было слишком неожиданным. Премьер-министр Владимир Гройсман еще в конце прошлого года настойчиво и публично просил Романова написать заявление по собственному желанию, но поскольку этого не произошло, то правительство пошло официальным путем. И теперь слово за президентом.

Формальной причиной выдворения гендиректора оборонного концерна стало невыполнение поручения правительства о погашении задолженности по зарплате на входящем в концерн Николаевском судостроительном заводе. Однако все выглядело так, что зарплата кораблестроителей - это только предлог.

Как сообщили "ДС" наши источники в АП, причина отставки Романова куда глубже, чем проблемы одного из более чем 100 предприятий концерна.

Стоит напомнить, что Романов был назначен главой "Укроборонпрома" в июле 2014-го, а до этого руководил избирательным штабом Порошенко в Херсонской области. Кроме того, Романов был известен как собственник херсонского автосалона "Автопланета плюс". В свое время он успел поработать главой херсонской партийной организации "Фронта змін" Арсения Яценюка, но связь с Порошенко и хронологически, и субординационно куда очевиднее, а потому Романов считается прямой креатурой Порошенко.

Зная, как непросто Банковая расстается с проверенными людьми на высоких постах, нетрудно предположить, что решение отставить Романова принято по настоятельной просьбе тех, к чьим просьбам не прислушиваться очень тяжело. Речь идет, разумеется, о Соединенных Штатах Америки.

Примечательно, что в тот же день, когда Кабмин обратился к президенту с просьбой уволить Романова, в наблюдательный совет "Укроборонпрома" был назначен гражданин США Энтони Тетер - профессиональный американский менеджер оборонно-промышленного комплекса, поработавший в свое время и в Пентагоне, и в Совете по конкурентоспособности США, и во главе Агентства передовых оборонных исследовательских проектов. Последние два года Тетер работает в Украине, ну а в набсовете "Укроборонпрома" его возможности и влияние только возрастут.

Неудивительно, что такое назначение случилось аккурат после судьбоносного решения Вашингтона о поставках в Украину летального вооружения, с которым у украинской оборонки гарантированно возникнут разного рода проблемы, связанные как с логистическим несовершенством на фоне традиционной славянской безалаберности, так и с вездесущей украинской коррупцией. Похоже, что Романов - человек, который вот уже почти четыре года возглавляет "Укроборонпром" и под которого выстроена вся система оборонного комплекса, американцам не очень удобен. Куда проще вести дело с новым человеком, которого можно сразу ограничить своими рамками, чем "воевать" со старым руководителем, который просто не сможет не попытаться встроить американцев, их оружие и все сопутствующие услуги в свои наработанные схемы.

К тому же за Романовым и "Укроборонпромом" тянется привычный украинцам и крайне неприятный для американцев шлейф скандалов. Сразу после решения о летальном оружии для Украины в западных СМИ заговорили и о манипуляциях с запчастями для Ан-32 в Ираке, и о странных схемах поставки оружия на $6 млн для гражданина Индии, и других коррупционных обвинениях, ссылаясь в первую очередь на информацию НАБУ, которое, как известно, достаточно плотно сотрудничает с США. Не нужно забывать, что годовой доход "Укроборонпрома" оценивается в сумму не меньше $1 млрд, что в украинских реалиях гарантирует очень высокие коррупционные риски. Так что отставка Романова как на Западе, так и внутри Украины будет восприниматься как явление позитивное.

Что же касается преемника Романова во главе "Укроборонпрома", то им стал нынешний глава "Укрспецэкспорта" Павел Букин. "Укрспецэкспорт" - предприятие в структуре "Укроборонпрома", специализирующееся на поставках вооружений за границу, то есть самая прибыльная часть всего украинского оружейного бизнеса, а потому из "Укрспецэкспорта" влиться в "Укроборонпром" проще всего.

Букин в украинском оружейном бизнесе человек далеко не новый. В структуре "Укроборонпрома" он с 1996 г., то есть всю свою сознательную жизнь (в этом году ему исполняется 42). До назначения в "Укрспецэкспорт" Букин успел поработать заместителем гендиректора "Укроборонпрома" и даже пару месяцев исполнять обязанности гендиректора - до назначения Романова. Можно не сомневаться, что Букин прекрасно осведомлен о всех нюансах работы и его можно даже назвать оборонпромовским технократом.

Эта относительная удаленность от политики делает Букина не слишком удобным для власти (он, в отличие от Романова, никогда не будет слишком уж лично лояльным) и в то же время достаточно удобным (президента будет сложно упрекнуть в кумовстве). При этом тот факт, что Букин проработал в системе "Укроборонпрома" так долго, говорит о его гибкости и способности подстраиваться под разное руководство, а значит, он потенциально может устроить и США, если даст понять, что готов работать по их правилам.

Однако Букин, скорее всего, фигура компромиссная и временная, ведь он хоть одновременно более-менее и устраивает всех, но не устраивает никого полностью, а значит, и США, и Банковая будут пытаться заменить его кем-то более "своим".