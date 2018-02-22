Конституционный Суд избрал Станислава Шевчука председателем суда

Об этом он сам сообщил Українським Новинам.

"Сегодня состоялись выборы главы КС, и была поддержана моя кандидатура", - сообщил он.

Таким образом, на специальном пленарном заседании КС в среду, 21 февраля, председателем суда был избран судья Шевчук.

Шевчук родился 11 июня 1969 года в Харькове.

В 1987-1989 годах проходил срочную военную службу.

В 1993 году закончил Украинскую юридическую академию и аспирантуру этой академии, где в 1996-1997 годах работал ассистентом кафедры теории государства и права.

С 1997 года по 2000 год - научный консультант судьи Конституционного Суда.

В 2000-2003 годах - директор Центра сравнительного права и его правопреемника - Центра европейского и сравнительного права при Министерстве юстиции.

В течение 2004-2009 годов - профессор кафедры публичного права Международного Соломонова университета, с 2009 года - профессор кафедры общетеоретических и государственно-правовых наук Национального университета "Киево-Могилянская академия".

В течение 2009 года и с 2012 года - судья Европейского суда по правам человека ad hoc от Украины.

Основатель Ассоциации юристов Украины, член Украинской ассоциации международного права.

В марте 2014 года Верховной Радой назначен судьей Конституционного Суда.

Как сообщали Українські Новини, с 18 марта 2014 по 18 марта 2017 года главой Конституционного Суда был Юрий Баулин.

18 марта 2017 года срок его полномочий на этой должности истек, но он стал исполняющим обязанности главы суда как старший по возрасту судья.

3 июня 2017 года Баулин был уволен в связи с истечением 9-летнего срока судейских полномочий.

В этот день должность и.о. главы Конституционного Суда занял следующий по старшинству судья Виктор Кривенко.