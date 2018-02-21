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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Памятка для фермера. Кому и сколько заплатит государство в 2018-м

10:05 21.02.2018 |

Новости АПК

 Мария Бровинская / ЛIГАБiзнесIнформ

В бюджете-2018 на господдержку аграриев предусмотрено 6 млрд грн. Однако зачастую государственные деньги осваивают крупные холдинги, а фермеры остаются не у дел. По плану в этом году малые предприятия могут получить около 1 млрд грн из общего котла. Полный список дотационных направлений описан в Порядке, который правительство презентовало в начале февраля.

LIGA.net спросила у заместителя министра агрополитики по делам фермерства Виктора Шереметы, какие условия должны выполнить небольшие фермы и хозяйства, чтобы рассчитывать на господдержку.

- Расскажите, что это за должность такая - замминистра по делам фермерства? Вы такой себе омбудсмен для фермеров?

- Наверное, вы правы. Летом фермеры встречались с премьер-министром, он и предложил выбрать человека, который бы занимался делами фермеров и отстаивал их интересы. Собственно, фермеры выдвинули мою кандидатуру. Честно говоря, я не сильно хотел идти, поскольку имел свое хозяйство, которое и я, и жена должны были оставить. Ведь чиновникам нельзя заниматься предпринимательской деятельностью. Но все же я решился, потому что был риск, что мы, фермеры, как и в прошлом году не получим господдержки.

- Значит, вы, как фермер, в прошлом году госдотаций не получали?

- Да. Говорилось много, обещалось много, но в итоге не получили почти ничего.

- Сейчас вы на госдолжности. Как вы будете способствовать тому, чтобы госпомощь досталась именно фермерам? Какие наработки есть уже сегодня, чтобы фермеры могли получить миллиард, выделенный именно для них?

- Да, у нас есть миллиард. Возможно, получится его даже немного увеличить. Моя задача - чтоб эти деньги дошли до самого мелкого фермера. В наших наработках предусмотрено, чтобы эти деньги получили самые мелкие сельхозпроизводители, хоть это будет и непросто сделать.

- Почему?

- Потому что финансирование предусмотрено через банки, а наши банки, если у фермера нет 500 га земли, даже не рассматривают таких аграриев как заемщиков.

- То есть самый мелкий кандидат, который может претендовать на господдержку, должен владеть 500 га? А что делать остальным? Объединяться, кооперироваться?

- Нет. По некоторым банкам есть наработки, согласно которым они могут предоставлять кредиты без залога. Я работаю над тем, чтобы таких банков стало как можно больше. По этому направлению будет компенсироваться полторы учетной ставки. То есть если сегодня учетная ставка НБУ 16%, то фермер получит компенсацию в размере 24%. Но если кредит будет выдан под 23%, то 1% все равно в обязательном порядке должен погасить фермер.

- Не вызывает ли система такого избирательного субсидирования в пользу АПК вопросов и претензий от других отраслей?

- Конечно вызывает. Но давайте вспомним историю. Сколько лет господдержка существует, столько ею может воспользоваться лишь крупный бизнес. Для этого есть и объективные, и субъективные причины. Я в своей работе столкнулся с тем, что у нас количество фермерских хозяйств исчисляется тысячами. И чтобы довести до них финансирование, нужно проделать колоссальный объем работы. Проще было выделить эти средства десятку крупных производителей - работы меньше, забот меньше.

- И вы готовы работать сверхурочно, чтобы фермерам достались эти деньги?

- А вы знаете, департамент и работает сверхурочно. Костяк сотрудников, которые несут на себе это бремя, которые имеют в этом опыт, работают до девяти вечера.

- Вы говорите, есть наработки о сотрудничестве с банками. О каких финучреждениях идет речь - государственных или частных?

- По отношению к фермерам мы сегодня рассматриваем банки с государственным участием. Но существует инициатива по привлечению к финансированию аграриев и коммерческих структур. Нам нужно будет не просто дать ресурс, но и иметь обратную связь с фермером, отслеживать целевое использование этих денег.

- Кто будет выявлять и фиксировать нарушения? Например, если фермер получил от банка 10 000 грн, но направил их не на развитие фермерского хозяйства, а купил себе что-то для личного пользования.

- Это зона ответственности самого банка. Финучреждение будет разбираться, насколько добросовестный у него заемщик.

- Еще одно направление - это компенсация стоимости сельхозтехники украинского производства в размере 40%. Какова процедура возмещения?

- Да. У нас есть перечень этой самой техники, который расширяется и дополняется ежегодно исходя из нужд и популярности среди аграриев. Этим списком управляет Минэкономразвития. Компания-производитель регистрируется как производитель сельхозтехники и попадает в этот перечень. Тут чиновник тоже не вмешивается. Механизм следующий: фермер из банка проплачивает эту технику, платеж уже проведен в системе, составляется и заверяется акт приема-передачи этой техники. После этого банк уже без участия фермера вносит ее в реестр, присылает нам в министерство, и мы возвращаем деньги банку, а банк - фермеру.

- Следующее направление - кооперация. Как с ним будет соотноситься выделенный миллиард и какие шаги делает министерство для развития кооперативного движения в Украине?

- Возмещение кооперативам предусмотрено в размере 70% стоимости оборудования. По кооперации у нас есть предложения применять векселя для финансирования создания кооперативов. Но я лично против: слишком сложный и непонятный инструмент для аграриев. Мы ищем более простые варианты, которые бы не вызывали вопросов у фермеров. Думаю, что приеду от вас в министерство - и мы вопрос векселей закроем. Я за то, чтобы возмещение кооперативу также проходило без участия чиновника, через банк: подал документы - получил деньги. Поддерживать планируем пока два направления - плодово-ягодные кооперативы и молочные.

С плодово-ягодными будет проще, уже есть успешные примеры, фермеры готовы так работать. Сложнее с молочными кооперативами. Закупочная цена на молоко сегодня находится в пределах 4,5 грн. Поголовье вырезают, поскольку содержать его невыгодно. А если селяне объединятся, поставят холодильник, соберут товарную партию молока, то можно сдать его по более выгодной цене. Сейчас посредник-перекупщик зарабатывает на этом молоке, а в кооперативе владельцы коров сами смогут зарабатывать.

- Насколько мне известно, в Украине уже работают и развиваются кооперативы. Будет ли министерство и вы, как куратор направления, сотрудничать с крупными компаниями, которые способствуют развитию кооперации?

- Я уже ездил в Тернополь, где работают кооперативы при поддержке Мрии. На мой взгляд, это не идеальный вариант. Объясню почему. Идеальный кооператив - это когда есть сооснователи из числа селян. Они работают и делят прибыль между собой. Здесь же кооперативы частично созданы за деньги крупной компании. Поэтому основная моя задача - работать с местными властями, которые помогли бы объединить людей.

- Есть еще одно направление для фермеров. Оно касается возмещения стоимости посевного материала.

- Да. Я когда работал в хозяйстве, за державу было обидно, что куча менеджеров приезжает - и все предлагают только импортные семена. Украинские производители семян не выдержали конкуренции под натиском иностранных производителей, которые имеют бюджеты и могут продвигать свою продукцию.

В этой программе мы поддерживаем и фермера, которому даем компенсацию, и украинских производителей семян. Это было лично мое предложение, поскольку по опыту знаю, что фермер только и покупал украинские семена. Большие компании нацелены на более дорогие брендовые наименования. Но наша селекция не отстает от иностранной.

- А в каком объеме будет выплачиваться компенсация?

- Вопрос стоит так: либо компенсировать 40% от стоимости, но не более 50 000 грн, либо 30 000 грн и 100%. Пока решаем, какой из вариантов более подходящий. На мой взгляд, второй вариант более приемлем, поскольку мелкие хозяйства смогут полностью погасить стоимость закупленных семян. По моим расчетам, это хозяйства с зембанком в 20 га. На такую же площадь получит компенсацию и тот, у кого 100 га, и тот, у кого 500 га. То есть мы поддерживаем в этой программе самых маленьких аграриев.

- То есть у мелкого фермера таки есть возможность получить компенсацию стоимости семян. Что он для этого должен сделать?

- На сегодня, несмотря на то что порядки еще не согласованы и не опубликованы, фермер уже может закупать украинские семена. При этом он должен взять сертификат качества у производителя, затем семена нужно посеять и составить акт сева. Этот документ должны заверить подписями фермер, если есть - агроном и бухгалтер. Засвидетельствовать факт высева должен представитель сельской общины либо представитель ассоциации фермеров. Эти документы подаются в областную комиссию, можно по почте. Затем в области формируется реестр, который местные власти передают в министерство. Однако получить компенсацию могут только те аграрии, которые зарегистрированы как ФЛП или фермерские хозяйства. То есть для получения дотаций по любой программе необходимо зарегистрироваться как субъект хозяйствования.

- Сколько времени должно пройти с момента закупки семян до возмещения их стоимости?

- Документы будут рассматриваться дважды в год - после весенней и осенней посевной. Первый раз все документы будут приниматься до 1 июня, второй - до 1 ноября. Компенсацию фермеры получат на протяжении двух месяцев с момента подачи документов.

- А если фермер пропустил сроки подачи документов, может ли он подать их на следующий период?

- Думаю, что нет. Ведь нам нужно видеть эти посевы.

- Какие санкции могут применяться к аграриям в случае нецелевого использования средств?

- На протяжении следующих пяти лет нарушитель не будет пользоваться никакой господдержкой в принципе.

- Для агрохолдингов предусмотрена компенсация строительства животноводческих комплексов и компенсация на голову скота. А на фермеров такие привилегии распространяются? Могут ли фермеры и селяне конкурировать за эти деньги с холдингами?

- Однозначно могут. Я уже многим фермерам об этом говорил. Проблема в том, что наши селяне не подают отчетность по своему подсобному хозяйству. Чтобы иметь право на дотацию на содержание одной головы скота, необходимо на 1 января зарегистрировать свой скот, подав в сельсовет учетную Форму 24. К сожалению, дотация сегодня небольшая - 1500 грн, которые будут выделяться двумя траншами дважды в год, чтобы корову после получения денег не зарезали.

Второе направление более финансово интересно для частников. Я говорю о компенсации за содержание молодняка крупного рогатого скота до годовалого возраста. Сумма этой компенсации - 2500 грн. Сегодня выращивание телят и производство телятины - низкорентабельный бизнес, и, как правило, теленка сдают на бойню, вырезают. Но ведь это самое высококачественное мясо. Чтобы получить эту дотацию, необходимо, чтобы теленок, как и корова, был зарегистрирован в определенном реестре на уровне сельского совета.

Мы отрабатываем механизм, чтоб эти дотации, эти платежи люди могли получать в отделениях Укрпочты. Чтобы дальше сельсовета человек не ходил, не тратил время, не ездил.

- Я правильно понимаю, что в министерстве исключают коррупционные риски на уровне местных властей?

- Система идентификации животных вряд ли позволит кому-то дотацию дать, а кому-то не дать. За такие маленькие суммы, как правило, чиновники не сражаются. Тут ни откатов никаких, ни взяток быть не должно. Максимум, с чем я встречался, - это просили пачку бумаги для принтера.

- А 350 грн на курицу - это миф или реальность?

- Это миф. У нас такая аллергия на курятину! (Министерство обвиняют в чрезмерных дотациях в адрес МХП Юрия Косюка. - Ред.). Мы понимаем, что кур выращивают 1-2 больших холдинга. Но их могли бы выращивать и мелкие предприятия. Причем последние могли бы поставлять органическую курятину. Мы умышленно не даем дотаций на курицу, опасаясь, что они могут попасть к большим производителям. Ранее был такой вариант: предусматривалось, что 350 грн будет стоимость скотоместа, для птичника - места для содержания птицы. Но мы отошли от этой идеи.

- Возможно, мелкий рогатый скот - козы, овцы - будет дотироваться?

- Нет. Пока у нас приоритет - крупный рогатый скот. Здесь может работать система дотаций только по отношению к племенному скоту. Речь идет о возмещении 50% стоимости племенных животных. Но при этом по крупному рогатому скоту - не более 24 000 грн за голову. Но эта система работает, только если фермер или селянин покупает корову в племенном хозяйстве. Племенные хозяйства все зарегистрированы.

- Как вы думаете, вот все перечисленные вами меры помогут вывести из тени мелких аграриев?

- Безусловно. Именно по принципу детенизации и построена система дотаций. Зарегистрировался, платишь налоги в бюджет - получишь дотацию.

- Не считаете ли вы, что именно маленькие сельхозпроизводители работают без регистрации, потому что не понимают, как это правильно сделать, куда пойти и какие документы подать?

- Проблем с регистрацией в Украине нет, работает единое окно, за несколько минут можно зарегистрировать предприятие, если у вас на руках акт собственности на землю. Причина в другом: наши фермы слабо информированы. Информация доходит до них медленно и не в полном объеме. Мы планируем проводить обучение сельхозпроизводителей в онлайн-режиме по всей Украине.

- Возможна ли ситуация, что дотации получит тот, кто первым подаст документы, а остальным не хватит? Так произошло в прошлом году.

- За прошлый год отвечать не могу. Но в текущем, я думаю, у нас будет один не очень хороший момент - фермеры не смогут освоить все средства, предназначенные для компенсации кредитов. Во-первых, потому, что они не верят в программы, не знают многого. Во-вторых, из-за позиции банков.

- Кому достанутся эти неиспользованные средства? Фонд кредитования будет уменьшен на следующий год на эту же сумму?

- У нас есть еще одна программа - фонд поддержки фермерства. Деньги могут быть перенаправлены туда. Второй вариант - создать фонд гарантирования. Это будет такое финансовое учреждение, которое выступит гарантом для фермеров, которым банки не дают кредиты, у которых нет залогового имущества. Возможно, мы еще привлечем в этот фонд денег, и тогда в следующем году самые мелкие фермеры прокредитуются без проблем.

 

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19.02 Ти­мо­шен­ко пой­ма­ли на лжи о го­ло­де в Укра­ине и госдол­ге стра­ны

19.02 Бал­кан­ский марш­рут. По­че­му Укра­ине по­ра вста­вать в оче­редь на вступ­ле­ние в ЕС

19.02 Ге­ре­ги про­дол­жа­ют ве­сти биз­нес в ок­ку­пи­ро­ван­ном Кры­му - СМИ

16.02 Са­а­ка­шви­ли на ко­рот­ком по­вод­ке у Ти­мо­шен­ко. Ко­гда ожи­дать про­ры­ва № 2 в Укра­и­ну

16.02 Вой­на за ЯБП: Что за блин­даж уни­что­жи­ли на Яси­но­ват­ской раз­вяз­ке

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11:07 Мар­ка Porsche от­ка­за­лась от ди­зе­лей. Со­всем

20.02 Элек­тро­мо­би­ли яв­ля­ют­ся рас­ту­щей угро­зой для спро­са на нефть - Fitch

20.02 Samsung за­па­тен­то­ва­ла шар­нир­ную кон­струк­цию для смарт­фо­на со сги­ба­ю­щим­ся дис­пле­ем

20.02 Маск по­лу­чил пред­ва­ри­тель­ное раз­ре­ше­ние на бу­ре­ние тон­не­ля под Ва­шинг­то­ном

19.02 Япон­ские учё­ные про­де­мон­стри­ро­ва­ли элек­трон­ную ко­жу с LED-ин­ди­ка­ци­ей

19.02 Volvo пред­ста­ви­ла пер­вый трех­ци­лин­дро­вый дви­га­тель

19.02 Па­вел Ду­ров при­влек $850 млн на блок­чейн и мес­сен­джер Telegram

16.02 Ли­ния ско­рост­но­го же­лез­но­до­рож­но­го со­об­ще­ния с аэро­пор­том "Борисполь" бу­дет про­ло­же­на от ЖД вок­за­ла

16.02 Спа­ме­ры изоб­ре­ли без­мак­рос­ную ата­ку с ис­поль­зо­ва­ни­ем Word

16.02 Про­цес­сор Snapdragon 855 бу­дет про­из­во­дить­ся по 7-нм тех­но­ло­гии

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

15.02 Ком­па­ния Citroen офи­ци­аль­но пред­ста­ви­ла фур­гон Berlingo но­во­го по­ко­ле­ния

15.02 SpaceX по­стро­и­ла ко­рабль-па­ук для лов­ли об­те­ка­те­лей по­лез­ной на­груз­ки ра­кет Falcon, а так­же го­то­вит ещё од­ну пла­ву­чую плат­фор­му

15.02 Amazon уве­ли­чи­ла ка­пи­та­ли­за­цию до бо­лее чем $700 млрд и впер­вые обо­шла Microsoft

14.02 Япон­ский элек­тро­ги­пер­кар на­брал сот­ню за 1,9 се­кун­ды

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15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

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