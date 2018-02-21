Финансовые новости
- |
- 21.02.18
- |
- 12:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Памятка для фермера. Кому и сколько заплатит государство в 2018-м
10:05 21.02.2018 |
В бюджете-2018 на господдержку аграриев предусмотрено 6 млрд грн. Однако зачастую государственные деньги осваивают крупные холдинги, а фермеры остаются не у дел. По плану в этом году малые предприятия могут получить около 1 млрд грн из общего котла. Полный список дотационных направлений описан в Порядке, который правительство презентовало в начале февраля.
LIGA.net спросила у заместителя министра агрополитики по делам фермерства Виктора Шереметы, какие условия должны выполнить небольшие фермы и хозяйства, чтобы рассчитывать на господдержку.
- Расскажите, что это за должность такая - замминистра по делам фермерства? Вы такой себе омбудсмен для фермеров?
- Наверное, вы правы. Летом фермеры встречались с премьер-министром, он и предложил выбрать человека, который бы занимался делами фермеров и отстаивал их интересы. Собственно, фермеры выдвинули мою кандидатуру. Честно говоря, я не сильно хотел идти, поскольку имел свое хозяйство, которое и я, и жена должны были оставить. Ведь чиновникам нельзя заниматься предпринимательской деятельностью. Но все же я решился, потому что был риск, что мы, фермеры, как и в прошлом году не получим господдержки.
- Значит, вы, как фермер, в прошлом году госдотаций не получали?
- Да. Говорилось много, обещалось много, но в итоге не получили почти ничего.
- Сейчас вы на госдолжности. Как вы будете способствовать тому, чтобы госпомощь досталась именно фермерам? Какие наработки есть уже сегодня, чтобы фермеры могли получить миллиард, выделенный именно для них?
- Да, у нас есть миллиард. Возможно, получится его даже немного увеличить. Моя задача - чтоб эти деньги дошли до самого мелкого фермера. В наших наработках предусмотрено, чтобы эти деньги получили самые мелкие сельхозпроизводители, хоть это будет и непросто сделать.
- Почему?
- Потому что финансирование предусмотрено через банки, а наши банки, если у фермера нет 500 га земли, даже не рассматривают таких аграриев как заемщиков.
- То есть самый мелкий кандидат, который может претендовать на господдержку, должен владеть 500 га? А что делать остальным? Объединяться, кооперироваться?
- Нет. По некоторым банкам есть наработки, согласно которым они могут предоставлять кредиты без залога. Я работаю над тем, чтобы таких банков стало как можно больше. По этому направлению будет компенсироваться полторы учетной ставки. То есть если сегодня учетная ставка НБУ 16%, то фермер получит компенсацию в размере 24%. Но если кредит будет выдан под 23%, то 1% все равно в обязательном порядке должен погасить фермер.
- Не вызывает ли система такого избирательного субсидирования в пользу АПК вопросов и претензий от других отраслей?
- Конечно вызывает. Но давайте вспомним историю. Сколько лет господдержка существует, столько ею может воспользоваться лишь крупный бизнес. Для этого есть и объективные, и субъективные причины. Я в своей работе столкнулся с тем, что у нас количество фермерских хозяйств исчисляется тысячами. И чтобы довести до них финансирование, нужно проделать колоссальный объем работы. Проще было выделить эти средства десятку крупных производителей - работы меньше, забот меньше.
- И вы готовы работать сверхурочно, чтобы фермерам достались эти деньги?
- А вы знаете, департамент и работает сверхурочно. Костяк сотрудников, которые несут на себе это бремя, которые имеют в этом опыт, работают до девяти вечера.
- Вы говорите, есть наработки о сотрудничестве с банками. О каких финучреждениях идет речь - государственных или частных?
- По отношению к фермерам мы сегодня рассматриваем банки с государственным участием. Но существует инициатива по привлечению к финансированию аграриев и коммерческих структур. Нам нужно будет не просто дать ресурс, но и иметь обратную связь с фермером, отслеживать целевое использование этих денег.
- Кто будет выявлять и фиксировать нарушения? Например, если фермер получил от банка 10 000 грн, но направил их не на развитие фермерского хозяйства, а купил себе что-то для личного пользования.
- Это зона ответственности самого банка. Финучреждение будет разбираться, насколько добросовестный у него заемщик.
- Еще одно направление - это компенсация стоимости сельхозтехники украинского производства в размере 40%. Какова процедура возмещения?
- Да. У нас есть перечень этой самой техники, который расширяется и дополняется ежегодно исходя из нужд и популярности среди аграриев. Этим списком управляет Минэкономразвития. Компания-производитель регистрируется как производитель сельхозтехники и попадает в этот перечень. Тут чиновник тоже не вмешивается. Механизм следующий: фермер из банка проплачивает эту технику, платеж уже проведен в системе, составляется и заверяется акт приема-передачи этой техники. После этого банк уже без участия фермера вносит ее в реестр, присылает нам в министерство, и мы возвращаем деньги банку, а банк - фермеру.
- Следующее направление - кооперация. Как с ним будет соотноситься выделенный миллиард и какие шаги делает министерство для развития кооперативного движения в Украине?
- Возмещение кооперативам предусмотрено в размере 70% стоимости оборудования. По кооперации у нас есть предложения применять векселя для финансирования создания кооперативов. Но я лично против: слишком сложный и непонятный инструмент для аграриев. Мы ищем более простые варианты, которые бы не вызывали вопросов у фермеров. Думаю, что приеду от вас в министерство - и мы вопрос векселей закроем. Я за то, чтобы возмещение кооперативу также проходило без участия чиновника, через банк: подал документы - получил деньги. Поддерживать планируем пока два направления - плодово-ягодные кооперативы и молочные.
С плодово-ягодными будет проще, уже есть успешные примеры, фермеры готовы так работать. Сложнее с молочными кооперативами. Закупочная цена на молоко сегодня находится в пределах 4,5 грн. Поголовье вырезают, поскольку содержать его невыгодно. А если селяне объединятся, поставят холодильник, соберут товарную партию молока, то можно сдать его по более выгодной цене. Сейчас посредник-перекупщик зарабатывает на этом молоке, а в кооперативе владельцы коров сами смогут зарабатывать.
- Насколько мне известно, в Украине уже работают и развиваются кооперативы. Будет ли министерство и вы, как куратор направления, сотрудничать с крупными компаниями, которые способствуют развитию кооперации?
- Я уже ездил в Тернополь, где работают кооперативы при поддержке Мрии. На мой взгляд, это не идеальный вариант. Объясню почему. Идеальный кооператив - это когда есть сооснователи из числа селян. Они работают и делят прибыль между собой. Здесь же кооперативы частично созданы за деньги крупной компании. Поэтому основная моя задача - работать с местными властями, которые помогли бы объединить людей.
- Есть еще одно направление для фермеров. Оно касается возмещения стоимости посевного материала.
- Да. Я когда работал в хозяйстве, за державу было обидно, что куча менеджеров приезжает - и все предлагают только импортные семена. Украинские производители семян не выдержали конкуренции под натиском иностранных производителей, которые имеют бюджеты и могут продвигать свою продукцию.
В этой программе мы поддерживаем и фермера, которому даем компенсацию, и украинских производителей семян. Это было лично мое предложение, поскольку по опыту знаю, что фермер только и покупал украинские семена. Большие компании нацелены на более дорогие брендовые наименования. Но наша селекция не отстает от иностранной.
- А в каком объеме будет выплачиваться компенсация?
- Вопрос стоит так: либо компенсировать 40% от стоимости, но не более 50 000 грн, либо 30 000 грн и 100%. Пока решаем, какой из вариантов более подходящий. На мой взгляд, второй вариант более приемлем, поскольку мелкие хозяйства смогут полностью погасить стоимость закупленных семян. По моим расчетам, это хозяйства с зембанком в 20 га. На такую же площадь получит компенсацию и тот, у кого 100 га, и тот, у кого 500 га. То есть мы поддерживаем в этой программе самых маленьких аграриев.
- То есть у мелкого фермера таки есть возможность получить компенсацию стоимости семян. Что он для этого должен сделать?
- На сегодня, несмотря на то что порядки еще не согласованы и не опубликованы, фермер уже может закупать украинские семена. При этом он должен взять сертификат качества у производителя, затем семена нужно посеять и составить акт сева. Этот документ должны заверить подписями фермер, если есть - агроном и бухгалтер. Засвидетельствовать факт высева должен представитель сельской общины либо представитель ассоциации фермеров. Эти документы подаются в областную комиссию, можно по почте. Затем в области формируется реестр, который местные власти передают в министерство. Однако получить компенсацию могут только те аграрии, которые зарегистрированы как ФЛП или фермерские хозяйства. То есть для получения дотаций по любой программе необходимо зарегистрироваться как субъект хозяйствования.
- Сколько времени должно пройти с момента закупки семян до возмещения их стоимости?
- Документы будут рассматриваться дважды в год - после весенней и осенней посевной. Первый раз все документы будут приниматься до 1 июня, второй - до 1 ноября. Компенсацию фермеры получат на протяжении двух месяцев с момента подачи документов.
- А если фермер пропустил сроки подачи документов, может ли он подать их на следующий период?
- Думаю, что нет. Ведь нам нужно видеть эти посевы.
- Какие санкции могут применяться к аграриям в случае нецелевого использования средств?
- На протяжении следующих пяти лет нарушитель не будет пользоваться никакой господдержкой в принципе.
- Для агрохолдингов предусмотрена компенсация строительства животноводческих комплексов и компенсация на голову скота. А на фермеров такие привилегии распространяются? Могут ли фермеры и селяне конкурировать за эти деньги с холдингами?
- Однозначно могут. Я уже многим фермерам об этом говорил. Проблема в том, что наши селяне не подают отчетность по своему подсобному хозяйству. Чтобы иметь право на дотацию на содержание одной головы скота, необходимо на 1 января зарегистрировать свой скот, подав в сельсовет учетную Форму 24. К сожалению, дотация сегодня небольшая - 1500 грн, которые будут выделяться двумя траншами дважды в год, чтобы корову после получения денег не зарезали.
Второе направление более финансово интересно для частников. Я говорю о компенсации за содержание молодняка крупного рогатого скота до годовалого возраста. Сумма этой компенсации - 2500 грн. Сегодня выращивание телят и производство телятины - низкорентабельный бизнес, и, как правило, теленка сдают на бойню, вырезают. Но ведь это самое высококачественное мясо. Чтобы получить эту дотацию, необходимо, чтобы теленок, как и корова, был зарегистрирован в определенном реестре на уровне сельского совета.
Мы отрабатываем механизм, чтоб эти дотации, эти платежи люди могли получать в отделениях Укрпочты. Чтобы дальше сельсовета человек не ходил, не тратил время, не ездил.
- Я правильно понимаю, что в министерстве исключают коррупционные риски на уровне местных властей?
- Система идентификации животных вряд ли позволит кому-то дотацию дать, а кому-то не дать. За такие маленькие суммы, как правило, чиновники не сражаются. Тут ни откатов никаких, ни взяток быть не должно. Максимум, с чем я встречался, - это просили пачку бумаги для принтера.
- А 350 грн на курицу - это миф или реальность?
- Это миф. У нас такая аллергия на курятину! (Министерство обвиняют в чрезмерных дотациях в адрес МХП Юрия Косюка. - Ред.). Мы понимаем, что кур выращивают 1-2 больших холдинга. Но их могли бы выращивать и мелкие предприятия. Причем последние могли бы поставлять органическую курятину. Мы умышленно не даем дотаций на курицу, опасаясь, что они могут попасть к большим производителям. Ранее был такой вариант: предусматривалось, что 350 грн будет стоимость скотоместа, для птичника - места для содержания птицы. Но мы отошли от этой идеи.
- Возможно, мелкий рогатый скот - козы, овцы - будет дотироваться?
- Нет. Пока у нас приоритет - крупный рогатый скот. Здесь может работать система дотаций только по отношению к племенному скоту. Речь идет о возмещении 50% стоимости племенных животных. Но при этом по крупному рогатому скоту - не более 24 000 грн за голову. Но эта система работает, только если фермер или селянин покупает корову в племенном хозяйстве. Племенные хозяйства все зарегистрированы.
- Как вы думаете, вот все перечисленные вами меры помогут вывести из тени мелких аграриев?
- Безусловно. Именно по принципу детенизации и построена система дотаций. Зарегистрировался, платишь налоги в бюджет - получишь дотацию.
- Не считаете ли вы, что именно маленькие сельхозпроизводители работают без регистрации, потому что не понимают, как это правильно сделать, куда пойти и какие документы подать?
- Проблем с регистрацией в Украине нет, работает единое окно, за несколько минут можно зарегистрировать предприятие, если у вас на руках акт собственности на землю. Причина в другом: наши фермы слабо информированы. Информация доходит до них медленно и не в полном объеме. Мы планируем проводить обучение сельхозпроизводителей в онлайн-режиме по всей Украине.
- Возможна ли ситуация, что дотации получит тот, кто первым подаст документы, а остальным не хватит? Так произошло в прошлом году.
- За прошлый год отвечать не могу. Но в текущем, я думаю, у нас будет один не очень хороший момент - фермеры не смогут освоить все средства, предназначенные для компенсации кредитов. Во-первых, потому, что они не верят в программы, не знают многого. Во-вторых, из-за позиции банков.
- Кому достанутся эти неиспользованные средства? Фонд кредитования будет уменьшен на следующий год на эту же сумму?
- У нас есть еще одна программа - фонд поддержки фермерства. Деньги могут быть перенаправлены туда. Второй вариант - создать фонд гарантирования. Это будет такое финансовое учреждение, которое выступит гарантом для фермеров, которым банки не дают кредиты, у которых нет залогового имущества. Возможно, мы еще привлечем в этот фонд денег, и тогда в следующем году самые мелкие фермеры прокредитуются без проблем.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Конституционный Суд избрал Станислава Шевчука председателем суда
ТОП-НОВОСТИ
|Памятка для фермера. Кому и сколько заплатит государство в 2018-м
|Украина пока не достигла окончательной договоренности с МВФ об антикоррупционном суде – Данилюк
|Экспортеры не смогли сильно раскрутить доллар 20 февраля
|Порошенко подписал закон по Донбассу, признающий РФ государством-агрессором
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|НБУ решил ввести новый норматив для банков - коэффициент покрытия ликвидностью LCR
|В чем соревнуются Аваков, суды и шайка омандаченных провокаторов
|Константин Ворушилин: Топ-менеджмент разводит олигархов по полной программе
|Кабмин предложил МВФ повышать цену на газ для населения ежеквартально на 2-3% с апреля
|Почему иностранцы покупают украинский госдолг
|Кабмин предлагает вернуть проверки бизнеса без предупреждения
Это интересно
|Линия скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" будет проложена от ЖД вокзала
|5 самых развлекательных городов мира
|Спамеры изобрели безмакросную атаку с использованием Word
|Процессор Snapdragon 855 будет производиться по 7-нм технологии
|14 признаков того, что вас скоро уволят
|Компания Citroen официально представила фургон Berlingo нового поколения
|SpaceX построила корабль-паук для ловли обтекателей полезной нагрузки ракет Falcon, а также готовит ещё одну плавучую платформу