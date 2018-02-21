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Украина пока не достигла окончательной договоренности с МВФ об антикоррупционном суде – Данилюк
Визит технической миссии Международного валютного фонда с 12 по 16 февраля в целом был результативным, однако окончательной договоренности по вопросам создания антикоррупционного суда и энергетической реформы пока не достигнуто.
Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире 5 канала, комментируя визит группы экспертов МВФ в Киев.
«Я считаю, что эта миссия, этот визит был результативным», - сказал министр.
По его словам, представители технической миссии МВФ обсуждали с представителями украинской власти несколько вопросов.
«По некоторым мы продвинулись достаточно активно. По некоторым, например, по антикоррупционному суду, по вопросу энергетики - энергетической реформы - есть определенный прогресс, но окончательной договоренности не было достигнуто», - добавил Данилюк.
В то же время, он подчеркнул, что работа с МВФ продолжается, и выразил надежду, что она продолжится и в дальнейшем, для чего правительство в сотрудничестве с парламентом примет ряд необходимых и нужных прежде всего для Украины решений.
«Я надеюсь, что мы и дальше будем двигаться по пути реформ, и нас будут поддерживать наши коллеги», - отметил министр.
Справка УНИАН МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Срок программы заканчивается в марте 2019 года.
26 января Президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.
В то же время, в МВФ по итогам работы представителей Фонда в Киеве с 12 по 16 февраля призвали безотлагательно рассмотреть законопроект об антикоррупционном суде, а также выполнить обязательства в энергетической и налогово-бюджетной сферах.
Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году Украина получит от МВФ в 2 млрд долл.
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