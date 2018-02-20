Финансовые новости
- |
- 20.02.18
- |
- 23:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ решил ввести новый норматив для банков - коэффициент покрытия ликвидностью LCR
15:47 20.02.2018 |
Национальный банк решил ввести новый норматив для банков - коэффициент покрытия ликвидностью LCR.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
С целью поддержания финансовой стабильности и повышения устойчивости банковской системы к возможным шокам ликвидности правление НБУ утвердило новый пруденциальный норматив для украинских банков - коэффициент покрытия ликвидностью или LCR (Liquidity Coverage Ratio).
Коэффициент покрытия ликвидностью - это соотношение высококачественных ликвидных активов банка к сумме, необходимой для покрытия повышенного оттока средств из банка в течение 30 дней.
Он отражает уровень устойчивости банка к краткосрочным шокам ликвидности - характерных для кризисных периодов явлений, когда происходит значительный отток средств клиентов.
Выполнение норматива будет свидетельствовать, что банк обеспечен ликвидностью в объеме, достаточном для полного выполнения им обязательств в течение 30 дней в кризисных условиях.
Учитывая значительный уровень долларизации украинской банковской системы, банки должны будут соблюдать норматив LCR как в национальной, так и иностранной валюте.
Согласно нормам ЕС, значение коэффициента LCR для банков будет установлено на уровне 100%.
Период, необходимый для достижения этого значения банками, будет определен НБУ по результатам тестовых расчетов.
С 1 июня 2018 года расчет норматива LCR будет осуществляться в тестовом режиме, который продлится 6 месяцев.
С 1 декабря 2018 года норматив LCR станет обязательным к исполнению.
Банки будут рассчитывать его ежедневно и отчитываться НБУ на ежемесячной основе.
Определенный период времени нормативы мгновенной ликвидности (Н4), текущей ликвидности (Н5) и краткосрочной ликвидности (Н6) будут действовать одновременно с LCR.
На данный момент банки готовы к внедрению LCR, учитывая имеющийся структурный избыток ликвидности в банковском секторе и высокую доходность государственных ценных бумаг, входящих в состав высококачественных ликвидных активов.
Норматив LCR соответствует общепринятым в мире подходам оценки ликвидности и понятен для международных инвесторов.
Новый норматив LCR введен постановлением правления НБУ №13 "О введении коэффициента покрытия ликвидностью (LCR)" и решением правления НБУ №101-рш "Об одобрении Методики расчета коэффициента покрытия ликвидностью (LCR)" от 15 февраля 2018 года.
Они вступают в силу с 1 марта 2018 года.
Как сообщали Українські Новини, LCR - коэффициент ликвидности, разработанный Базельским комитетом по банковскому надзору в ответ на глобальный финансовый кризис 2007-2008 годов.
С 2015 года норматив является обязательным для банков стран ЕС в соответствии с положениями CRR/CRD IV.
На сегодняшний день LCR введен в 45 странах мира, в том числе в тех, которые не являются членами Базельского комитета по банковскому надзору.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон по Донбассу, признающий РФ государством-агрессором
|Полная отмена обязательной продажи валютной выручки маловероятна в 2018г - банкиры
|НБУ решил ввести новый норматив для банков - коэффициент покрытия ликвидностью LCR
|В чем соревнуются Аваков, суды и шайка омандаченных провокаторов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Кабмин предложил МВФ повышать цену на газ для населения ежеквартально на 2-3% с апреля
|Почему иностранцы покупают украинский госдолг
|Кабмин предлагает вернуть проверки бизнеса без предупреждения
|Успешные реформы в Украине - это самый лучший ответ на российскую агрессию и дезинформацию, - глава МИД Дании
|Каддафи финансировал президентские кампании Тимошенко и Саркози - Asharq Al Awsat
|19 февраля стал самым спокойным днем на межбанке в этом месяце
Это интересно
|5 самых развлекательных городов мира
|Спамеры изобрели безмакросную атаку с использованием Word
|Процессор Snapdragon 855 будет производиться по 7-нм технологии
|14 признаков того, что вас скоро уволят
|Компания Citroen официально представила фургон Berlingo нового поколения
|SpaceX построила корабль-паук для ловли обтекателей полезной нагрузки ракет Falcon, а также готовит ещё одну плавучую платформу
|Amazon увеличила капитализацию до более чем $700 млрд и впервые обошла Microsoft