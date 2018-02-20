НБУ решил ввести новый норматив для банков - коэффициент покрытия ликвидностью LCR

Национальный банк решил ввести новый норматив для банков - коэффициент покрытия ликвидностью LCR.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

С целью поддержания финансовой стабильности и повышения устойчивости банковской системы к возможным шокам ликвидности правление НБУ утвердило новый пруденциальный норматив для украинских банков - коэффициент покрытия ликвидностью или LCR (Liquidity Coverage Ratio).

Коэффициент покрытия ликвидностью - это соотношение высококачественных ликвидных активов банка к сумме, необходимой для покрытия повышенного оттока средств из банка в течение 30 дней.

Он отражает уровень устойчивости банка к краткосрочным шокам ликвидности - характерных для кризисных периодов явлений, когда происходит значительный отток средств клиентов.

Выполнение норматива будет свидетельствовать, что банк обеспечен ликвидностью в объеме, достаточном для полного выполнения им обязательств в течение 30 дней в кризисных условиях.

Учитывая значительный уровень долларизации украинской банковской системы, банки должны будут соблюдать норматив LCR как в национальной, так и иностранной валюте.

Согласно нормам ЕС, значение коэффициента LCR для банков будет установлено на уровне 100%.

Период, необходимый для достижения этого значения банками, будет определен НБУ по результатам тестовых расчетов.

С 1 июня 2018 года расчет норматива LCR будет осуществляться в тестовом режиме, который продлится 6 месяцев.

С 1 декабря 2018 года норматив LCR станет обязательным к исполнению.

Банки будут рассчитывать его ежедневно и отчитываться НБУ на ежемесячной основе.

Определенный период времени нормативы мгновенной ликвидности (Н4), текущей ликвидности (Н5) и краткосрочной ликвидности (Н6) будут действовать одновременно с LCR.

На данный момент банки готовы к внедрению LCR, учитывая имеющийся структурный избыток ликвидности в банковском секторе и высокую доходность государственных ценных бумаг, входящих в состав высококачественных ликвидных активов.

Норматив LCR соответствует общепринятым в мире подходам оценки ликвидности и понятен для международных инвесторов.

Новый норматив LCR введен постановлением правления НБУ №13 "О введении коэффициента покрытия ликвидностью (LCR)" и решением правления НБУ №101-рш "Об одобрении Методики расчета коэффициента покрытия ликвидностью (LCR)" от 15 февраля 2018 года.

Они вступают в силу с 1 марта 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, LCR - коэффициент ликвидности, разработанный Базельским комитетом по банковскому надзору в ответ на глобальный финансовый кризис 2007-2008 годов.

С 2015 года норматив является обязательным для банков стран ЕС в соответствии с положениями CRR/CRD IV.

На сегодняшний день LCR введен в 45 странах мира, в том числе в тех, которые не являются членами Базельского комитета по банковскому надзору.