Кабмин предложил МВФ повышать цену на газ для населения ежеквартально на 2-3% с апреля

МВФ уже полгода одно за другим отметает предложения правительства Украины по избежанию резкого повышения цены на газ для населения. Но премьер Владимир Гройсман не сдается - он категорически против какого-либо повышения. Тем временем на всякий случай в правительстве подготовили абсолютно новый вариант определения цена газа. Согласно информации и документам, которые имеются в распоряжении Українських Новин, по новым предложениям, которые уже переданы на анализ в МВФ, повышение цен на газ может быть растянуто на полтора года. Газ будет дорожать ежеквартально на 2-3% до апреля 2021 года. При этом, НАК будет полностью исключен из схемы поставок газа населению, оставаясь поставщиком газа для ТКЭ. Через 3 года Украина сможет выйти на полное обеспечение себя газом и даже начать его экспорт. Правда ожидать, что МВФ примет предложения правительства пока особых оснований нет. По информации агентства, новый механизм определения цены был принят МВФ "без восторга".

Международный валютный фонд за последние полгода отклонил уже несколько предложений по изменению методики формирования цены газа для населения Украины и предприятий теплокоммунэнерго. С лета прошлого года, правительство предложило кредитору минимум шесть вариантов взамен форме ценообразования, которая сейча по постановлению №187 от 2016 года привязана к цене импортируемого газа. Последний вариант, по которому цена газа с апреля может повыситься на 8,3%, по информации Українських новин, также был отвергнут.

Однако правительство и, прежде всего премьер-министр Владимир Гройсман, не теряют оптимизма.

Гройсман пока не меняет позицию, и остается категорически против даже минимального повышения цен на газ, поскольку опасается возможной отставки и потери политических баллов на парламенских выборах 2019 года. Однако, такая позиция может привести к досрочному прекращению програмы МВФ в случае, если еще один проблемный вопрос, касающийся создания Антикоррупционного суда, все-таки удастся решить.

На сегодняшний день по информации источников агентства в Администрации Президента и у премьера пытаются переложить вину друг на друга на случай, если програма реально будет сорвана.

В АП пытаются подвести к тому, что виной этому может стать нерешенный вопрос о цене газа, у премьера - отсутствие полностью согласованной с МВФ позиции по созданию Антикоррупционного суда.

Кстати, в правительстве последнее заявление МВФ по итогам работы миссии в Киеве 12-16 февраля пытаются подать как определенную победу, поскольку там не говорится конкретно о необходимости повышения цены на газ. И действительно, основной акцент в заявлении сделан на необходимости скорейшего принятия закона о суде. Однако там отмечается, что нужен и дополнительный прогресс по остальным направлениям, включая энергетику. Источники Українських новин, детально знакомые с результатами работы миссии подтверждают, что степень актуальности вопроса о повышении цены газа никак не снизилась.

Новое предложение для МВФ

Правительство, по информации агентства, подготовило еще один, совершенно новый вариант изменений методики определения цены газа. В МВФ, как сообщили источники, были не в восторге от него, однако приняли для рассмотрения.

По данным источников, знакомых с содержанием документов, методика разработана таким образом, чтобы избежать резкого повышения тарифов. По ней цена газа для населения будет повышаться поэтапно - ежеквартально на 2-3% в течение полутора лет начиная с апреля текущего года.

В итоге, к октябрю 2019 года она должна будет вырасти по предварительным расчетам приблизительно на 16%. Таким образом правительству удасться избежать как резкого увеличения расходов на выплату субсидий, которое может быть при разовом значительном увеличении цена газа, так и рисков всплеска инфляции.

Параллельно с этим правительство подготовило и представило МВФ два вариатна возложения спецобязательств (ПСО) для обеспечения газом населения и предприятия ТКЭ на 3 года - до 1 апреля 2021 г.

Вариант№1

Если сейчас газ "Укргаздобычи" продается через НАК "Нефтегаз Украины", то по первому варианту, согласно документам, имеющимся в распоряжении агентства, Газсбытам предлагается покупать газ для населения напрямую у "Укргаздобычи" (УГД).

В 2018 году УГД может добыть 16.2 млрд куб. м, из которых Газсбытам для нужд населения продадут 10,9 млрд куб. м. по действующей цене 4942 грн/тыс куб.м. (5930 грн с НДС). Потребление населением газа в последние годы снижается: 2016 год - 12 млрд, куб.м, 2017 год - 11,3 млрд куб. м, прогноз на 2018 год - 10,9 куб. м.

Оставшийся газ УГД в объеме 5,3 млрд куб. м предлагается продавать НАК для поставок предприятиям ТКЭ по такой же цене. В 2019 году потребление будет снижаться и расти добыча, в итоге после продажи газа населению и ТКЭ у УГД будет оставаться 2,5 млрд куб. м газа, которые могут быть реализованы на энергетической бирже. При этом НАК поставляет газ ТКЭ, а поставщики населению с наценкой в 2,5% ( 124 грн за 1 тыс куб.м.) - по цене 5066 грн (6079 с НДС).

Правда в данном случае не учтены порядка 800 млн куб. м. газа которые УГТ тратит на производственно-тезнологические нужды и объем газа, который остается у партнеров УГД по двум договорам о совместной деятельности. В УГД на момент выхода статьи не уточнили о каком объеме идет речь..

*цена без учета тарифа на распределение и транспортировку газа (732,7 грн за 1 тыс куб.м)

Вариант №2

По второму варианту УГД также продает газ Газсбытам для населения в 2018 году в том же объеме - 10,9 млрд куб.м по такой же цене - грн/тыс куб.м. (5930 грн с НДС ). Правда остаток газа - 5,3 млрд. куб.м идет уже не НАК, а для продажи на бирже. Для тепловиков НАК закупает газ в объеме 5.3 млрд куб. м где выгоднее: или на внутреннем рынке, или у "Газпрома", или у европейских поставщиков.

При этом в правительстве считают, что поступление более 5 млрд куб. м. газа УГД на внутренний рынок может снизить и цену газа для промышленности.

Правда при реализации этого варианта увеличиться сумма возмещения потерь, которые понесет "Нефтегаз". По действующим условиям ПСО, НАК за 2015-2017 года требует возмещение недополученных средств из-за того, что цены на газ не рыночные, в объеме 110 млрд грн. В правительстве считают эту сумму сильно завышенной, а реальной называют - 5-6 млрд грн в год.

*цена без учета тарифа на распределение и транспортировку газа (732,7 грн за 1 тыс куб.м)

Согласно обеим вариантам, переход к рыночной цене газа может быть лишь в случае уменьшения числа домохозяйств, получающих субсидии до 25% и покрытия всех потребителей газа в Украине газом собственной добычи. А это возможно именно в 2021 году, когда по прогнозу правительства при добыче в 28 млрд куб. м. потребление будет 27 млрд куб. м. Действующий механизм ПСО и определения цены газа для населения в правительстве считают неприемлемым для дальнейшего использования, поскольку он уже с апреля приведет к росту цены газа на 30%, что увеличит число субсидиантов до 60%, а нагрузку на госбюджет по выплате субсидий - 10 млрд грн. - до 80 млрд грн.

МВФ в ближайшие недели будет изучать предложения Украины, и по неофициальной информации, возможно в скором времени вопрос о выполнении обязательств Киевом будет обсужден на уровне премьер-министра Украины и руководства МВФ. Если же компромисса по спорным вопросам, а это Антикоррупционный суд и цена газа, не удасться достичь до апреля, то не исключено, что МВФ может реанимировать и тему земельной реформы, по которой в Украине должен быть введен механизм продажи сельскохозяйственной земли. Напомним, что при прошлом пересмотре программы сотрудничества с МВФ в марте 2017 года, этот вопрос был вынесен за скобки переговров на год - то есть, до апреля 2018 года.



