Кабмин предложил МВФ повышать цену на газ для населения ежеквартально на 2-3% с апреля

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кабмин предложил МВФ повышать цену на газ для населения ежеквартально на 2-3% с апреля

 

МВФ уже полгода одно за другим отметает предложения правительства Украины по избежанию резкого повышения цены на газ для населения. Но премьер Владимир Гройсман не сдается - он категорически против какого-либо повышения. Тем временем на всякий случай в правительстве подготовили абсолютно новый вариант определения цена газа. Согласно информации и документам, которые имеются в распоряжении Українських Новин, по новым предложениям, которые уже переданы на анализ в МВФ, повышение цен на газ может быть растянуто на полтора года. Газ будет дорожать ежеквартально на 2-3% до апреля 2021 года. При этом, НАК будет полностью исключен из схемы поставок газа населению, оставаясь поставщиком газа для ТКЭ. Через 3 года Украина сможет выйти на полное обеспечение себя газом и даже начать его экспорт. Правда ожидать, что МВФ примет предложения правительства пока особых оснований нет. По информации агентства, новый механизм определения цены был принят МВФ "без восторга".

Международный валютный фонд за последние полгода отклонил уже несколько предложений по изменению методики формирования цены газа для населения Украины и предприятий теплокоммунэнерго. С лета прошлого года, правительство предложило кредитору минимум шесть вариантов взамен форме ценообразования, которая сейча по постановлению №187 от 2016 года привязана к цене импортируемого газа. Последний вариант, по которому цена газа с апреля может повыситься на 8,3%, по информации Українських новин, также был отвергнут.

Однако правительство и, прежде всего премьер-министр Владимир Гройсман, не теряют оптимизма.

Гройсман пока не меняет позицию, и остается категорически против даже минимального повышения цен на газ, поскольку опасается возможной отставки и потери политических баллов на парламенских выборах 2019 года. Однако, такая позиция может привести к досрочному прекращению програмы МВФ в случае, если еще один проблемный вопрос, касающийся создания Антикоррупционного суда, все-таки удастся решить.

На сегодняшний день по информации источников агентства в Администрации Президента и у премьера пытаются переложить вину друг на друга на случай, если програма реально будет сорвана.

В АП пытаются подвести к тому, что виной этому может стать нерешенный вопрос о цене газа, у премьера - отсутствие полностью согласованной с МВФ позиции по созданию Антикоррупционного суда.

Кстати, в правительстве последнее заявление МВФ по итогам работы миссии в Киеве 12-16 февраля пытаются подать как определенную победу, поскольку там не говорится конкретно о необходимости повышения цены на газ. И действительно, основной акцент в заявлении сделан на необходимости скорейшего принятия закона о суде. Однако там отмечается, что нужен и дополнительный прогресс по остальным направлениям, включая энергетику. Источники Українських новин, детально знакомые с результатами работы миссии подтверждают, что степень актуальности вопроса о повышении цены газа никак не снизилась.

Новое предложение для МВФ

Правительство, по информации агентства, подготовило еще один, совершенно новый вариант изменений методики определения цены газа. В МВФ, как сообщили источники, были не в восторге от него, однако приняли для рассмотрения.

По данным источников, знакомых с содержанием документов, методика разработана таким образом, чтобы избежать резкого повышения тарифов. По ней цена газа для населения будет повышаться поэтапно - ежеквартально на 2-3% в течение полутора лет начиная с апреля текущего года.

В итоге, к октябрю 2019 года она должна будет вырасти по предварительным расчетам приблизительно на 16%. Таким образом правительству удасться избежать как резкого увеличения расходов на выплату субсидий, которое может быть при разовом значительном увеличении цена газа, так и рисков всплеска инфляции.

Параллельно с этим правительство подготовило и представило МВФ два вариатна возложения спецобязательств (ПСО) для обеспечения газом населения и предприятия ТКЭ на 3 года - до 1 апреля 2021 г.

Вариант№1

Если сейчас газ "Укргаздобычи" продается через НАК "Нефтегаз Украины", то по первому варианту, согласно документам, имеющимся в распоряжении агентства, Газсбытам предлагается покупать газ для населения напрямую у "Укргаздобычи" (УГД).

В 2018 году УГД может добыть 16.2 млрд куб. м, из которых Газсбытам для нужд населения продадут 10,9 млрд куб. м. по действующей цене 4942 грн/тыс куб.м. (5930 грн с НДС). Потребление населением газа в последние годы снижается: 2016 год - 12 млрд, куб.м, 2017 год - 11,3 млрд куб. м, прогноз на 2018 год - 10,9 куб. м.

Оставшийся газ УГД в объеме 5,3 млрд куб. м предлагается продавать НАК для поставок предприятиям ТКЭ по такой же цене. В 2019 году потребление будет снижаться и расти добыча, в итоге после продажи газа населению и ТКЭ у УГД будет оставаться 2,5 млрд куб. м газа, которые могут быть реализованы на энергетической бирже. При этом НАК поставляет газ ТКЭ, а поставщики населению с наценкой в 2,5% ( 124 грн за 1 тыс куб.м.) - по цене 5066 грн (6079 с НДС).

Правда в данном случае не учтены порядка 800 млн куб. м. газа которые УГТ тратит на производственно-тезнологические нужды и объем газа, который остается у партнеров УГД по двум договорам о совместной деятельности. В УГД на момент выхода статьи не уточнили о каком объеме идет речь..

Кабмин предложил МВФ повышать цену на газ для населения ежеквартально на 2-3% с апреля

 *цена без учета тарифа на распределение и транспортировку газа (732,7 грн за 1 тыс куб.м)

Вариант №2

По второму варианту УГД также продает газ Газсбытам для населения в 2018 году в том же объеме - 10,9 млрд куб.м по такой же цене - грн/тыс куб.м. (5930 грн с НДС ). Правда остаток газа - 5,3 млрд. куб.м идет уже не НАК, а для продажи на бирже. Для тепловиков НАК закупает газ в объеме 5.3 млрд куб. м где выгоднее: или на внутреннем рынке, или у "Газпрома", или у европейских поставщиков.

При этом в правительстве считают, что поступление более 5 млрд куб. м. газа УГД на внутренний рынок может снизить и цену газа для промышленности.

Правда при реализации этого варианта увеличиться сумма возмещения потерь, которые понесет "Нефтегаз". По действующим условиям ПСО, НАК за 2015-2017 года требует возмещение недополученных средств из-за того, что цены на газ не рыночные, в объеме 110 млрд грн. В правительстве считают эту сумму сильно завышенной, а реальной называют - 5-6 млрд грн в год.

Кабмин предложил МВФ повышать цену на газ для населения ежеквартально на 2-3% с апреля

 *цена без учета тарифа на распределение и транспортировку газа (732,7 грн за 1 тыс куб.м)

Согласно обеим вариантам, переход к рыночной цене газа может быть лишь в случае уменьшения числа домохозяйств, получающих субсидии до 25% и покрытия всех потребителей газа в Украине газом собственной добычи. А это возможно именно в 2021 году, когда по прогнозу правительства при добыче в 28 млрд куб. м. потребление будет 27 млрд куб. м. Действующий механизм ПСО и определения цены газа для населения в правительстве считают неприемлемым для дальнейшего использования, поскольку он уже с апреля приведет к росту цены газа на 30%, что увеличит число субсидиантов до 60%, а нагрузку на госбюджет по выплате субсидий - 10 млрд грн. - до 80 млрд грн.

МВФ в ближайшие недели будет изучать предложения Украины, и по неофициальной информации, возможно в скором времени вопрос о выполнении обязательств Киевом будет обсужден на уровне премьер-министра Украины и руководства МВФ. Если же компромисса по спорным вопросам, а это Антикоррупционный суд и цена газа, не удасться достичь до апреля, то не исключено, что МВФ может реанимировать и тему земельной реформы, по которой в Украине должен быть введен механизм продажи сельскохозяйственной земли. Напомним, что при прошлом пересмотре программы сотрудничества с МВФ в марте 2017 года, этот вопрос был вынесен за скобки переговров на год - то есть, до апреля 2018 года.

Кабмин предложил МВФ повышать цену на газ для населения ежеквартально на 2-3% с апреля
 

ПО РУБРИКАМ

20:07 Экс­пор­те­ры не смог­ли силь­но рас­кру­тить дол­лар 20 фев­ра­ля

19:39 Мин­фин Укра­и­ны в 2017г при­влек 478,7 млрд грн но­вых дол­гов и по­га­сил на 363,5 млрд грн

19:21 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 20 фев­ра­ля уме­рен­ным ро­стом

18:23 Мин­фин раз­ме­стил грив­не­вые ОВГЗ на 1,2 млрд гри­вен

17:51 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 20.02.18

17:35 Госказ­на­чей­ство сме­ни­ло 2 бан­ка из 8 по кас­со­во­му об­слу­жи­ва­нию рас­по­ря­ди­те­лей и по­лу­ча­те­лей бюд­жет­ных средств в 2018-2020

17:32 Стра­хов­щи­ки Укра­и­ны в 2017 г. уве­ли­чи­ли сбор пла­те­жей по ОСАГО на 9,6%, ко­ли­че­ство до­го­во­ров - на 5%

17:23 Дол­лар США до­ро­жа­ет 20 фев­ра­ля на фоне ро­ста до­ход­но­сти гос­бу­маг

17:11 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 20 фев­ра­ля со­ста­вил 27.0729 грн.

15:52 Пол­ная от­ме­на обя­за­тель­ной про­да­жи ва­лют­ной вы­руч­ки ма­ло­ве­ро­ят­на в 2018г - бан­ки­ры

15:47 НБУ ре­шил вве­сти но­вый нор­ма­тив для бан­ков - ко­эф­фи­ци­ент по­кры­тия лик­вид­но­стью LCR

14:24 Кон­стан­тин Во­ру­ши­лин: Топ-ме­недж­мент раз­во­дит оли­гар­хов по пол­ной про­грам­ме

12:36 По­че­му ино­стран­цы по­ку­па­ют укра­ин­ский госдолг

11:47 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 20.02.18

11:36 Япон­ский Nikkei по ито­гам тор­гов 20 фев­ра­ля упал на 1% по­сле ро­ста днем ра­нее

• дальше…

18:53 В ян­ва­ре объ­ем на­зна­чен­ных суб­си­дий на опла­ту жил­ко­му­слуг умень­шил­ся на 73,8% до 204,7 млн гри­вен

18:37 Brent по­де­ше­ве­ла 20 фев­ра­ля до $65,04 за бар­рель, WTI со­хра­ня­ет сла­бый подъ­ем

15:52 Пол­ная от­ме­на обя­за­тель­ной про­да­жи ва­лют­ной вы­руч­ки ма­ло­ве­ро­ят­на в 2018г - бан­ки­ры

14:42 Це­ны на АЗС в Ки­е­ве 20 фев­ра­ля прак­ти­че­ски не из­ме­ни­лись

13:34 Ка­б­мин пред­ло­жил МВФ по­вы­шать це­ну на газ для на­се­ле­ния еже­квар­таль­но на 2-3% с ап­ре­ля

11:30 Сни­же­ние цен на ав­то­газ в роз­нич­ных се­тях со­ста­ви­ло до 40 коп

09:59 Ка­б­мин пред­ла­га­ет вер­нуть про­вер­ки биз­не­са без пре­ду­пре­жде­ния

08:26 Зо­ло­то де­ше­ве­ет на кор­рек­ци­он­ном укреп­ле­нии дол­ла­ра

19.02 СУГ Geo Alliance по­де­ше­вел на 1080 грн/т, опто­вые це­ны про­дол­жа­ют сни­жать­ся

19.02 Адми­ни­стра­ции мор­ских пор­тов Укра­и­ны со­зда­ла фили­ал - Дно­углу­би­тель­ный флот

• дальше…

08:48 Рос­стат, под вы­бо­ры Пу­ти­на, оста­но­вил па­де­ние до­хо­дов на­се­ле­ния РФ. Экс­пер­ты го­во­рят о па­де­нии на 7 про­цен­тов

08:20 Кад­да­фи финан­си­ро­вал пре­зи­дент­ские кам­па­нии Ти­мо­шен­ко и Сар­ко­зи - Asharq Al Awsat

07:52 Мер­кель, по­хо­же, опре­де­ли­лась со сво­ей пре­ем­ни­цей

07:41 На­зар­ба­ев утвер­дил но­вую ре­дак­цию ка­зах­ско­го ал­фа­ви­та на ла­ти­ни­це

19.02 МИД Укра­и­ны со­об­щил о по­да­че ме­мо­ран­ду­ма в ар­бит­раж­ном про­из­вод­стве про­тив РФ по кон­вен­ции ООН по мор­ско­му пра­ву

19.02 Укра­и­на в дол­гом ящи­ке: Мюн­хен опре­де­лил но­вые при­о­ри­те­ты ми­ро­вой без­опас­но­сти

19.02 Ни­дер­лан­ды про­тив уве­ли­че­ния взно­сов в бюд­жет ЕС по­сле Брекзи­та

19.02 Пре­зи­дент Бан­ка Лат­вии за­дер­жа­ли в рам­ках де­ла о кор­руп­ции

19.02 По­ли­ти­ки ФРГ не под­дер­жа­ли от­ме­ну санк­ций про­тив Рос­сии

19.02 Facebook бу­дет про­ве­рять за­каз­чи­ков по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

19.02 Ав­тор до­кла­да о во­ору­же­ни­ях: Рос­сия и Ки­тай бро­са­ют вы­зов США

16.02 Как США по­ме­ша­ют Рос­сии до­го­во­рить­ся с ОПЕК

16.02 SEC за­бло­ки­ро­ва­ла про­да­жу Чи­каг­ской фон­до­вой бир­жи ки­тай­цам

16.02 На бол­тах из Под­не­бес­ной. Рос­сий­ский ВПК с ки­тай­ской на­чин­кой

16.02 США вслед за Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей об­ви­ни­ли Рос­сию в со­зда­нии ви­ру­са NotPetya

• дальше…

16.02 В Ки­е­ве за­дер­жа­ли ди­рек­то­ра "Эли­та-центр"

16.02 Ли­ния ско­рост­но­го же­лез­но­до­рож­но­го со­об­ще­ния с аэро­пор­том "Борисполь" бу­дет про­ло­же­на от ЖД вок­за­ла

14.02 Ко­ли­че­ство сде­лок на рын­ке жи­лья Ки­е­ва в 2017г вы­рос­ло на 8% - UTG

12.02 Го­су­дар­ствен­ную зем­лю воз­ле сел, по­сел­ков и го­ро­дов на­ча­ли пе­ре­да­вать тер­ри­то­ри­аль­ным об­щи­нам

08.02 Кар­точ­ка ки­ев­ля­ни­на в ап­ре­ле начнет ра­бо­тать как элек­трон­ный би­лет в му­ни­ци­паль­ном транс­пор­те

08.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал стан­цию мет­ро Пет­ров­ка в По­чай­на

07.02 ФГВФЛ при под­держ­ке Ми­ню­ста вер­нул в соб­ствен­ность Ро­до­вид Бан­ка 113,5 га в Обо­лон­ском рай­оне Ки­е­ва

06.02 Укра­и­на за­ня­ла 39 ме­сто сре­ди 115 стран в рей­тин­ге бюд­жет­ной про­зрач­но­сти

05.02 Укра­и­на под­ня­лась на 16 по­зи­ций в рей­тин­ге эко­но­ми­че­ских сво­бод

01.02 Как рост кур­са дол­ла­ра в ян­ва­ре от­ра­зил­ся на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

01.02 Рей­де­ры укра­ли у гос­бан­ка 113 гек­та­ров зем­ли на Обо­ло­ни

31.01 Чем вла­де­ют в Укра­ине оли­гар­хи из Кремлев­ско­го до­кла­да США

31.01 Зем­ли за пре­де­ла­ми на­се­лен­ных пунк­тов пе­ре­да­ют в соб­ствен­ность тер­ри­то­ри­аль­ных об­щин

30.01 Ры­нок но­востро­ек Ки­е­ва: глав­ные ито­ги 2017 го­да

25.01 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние аэро­пор­та Жу­ля­ны

• дальше…

17:56 По­ро­шен­ко под­пи­сал за­кон по Дон­бас­су, при­зна­ю­щий РФ го­су­дар­ством-агрес­со­ром

15:36 В чем со­рев­ну­ют­ся Ава­ков, су­ды и шай­ка оман­да­чен­ных про­во­ка­то­ров

09:35 Успеш­ные ре­фор­мы в Укра­ине - это са­мый луч­ший от­вет на рос­сий­скую агрес­сию и дез­ин­фор­ма­цию, - гла­ва МИД Да­нии

08:20 Кад­да­фи финан­си­ро­вал пре­зи­дент­ские кам­па­нии Ти­мо­шен­ко и Сар­ко­зи - Asharq Al Awsat

19.02 Укра­и­на без Са­а­ка­шви­ли. Как по­вто­ри­те­ли Май­да­на сде­ла­ли По­ро­шен­ко силь­нее

19.02 По­гром Рос­со­труд­ни­че­ства. Как рос­сий­ский куль­тур­ный центр отыг­ра­ли со всех сто­рон

19.02 МИД Укра­и­ны со­об­щил о по­да­че ме­мо­ран­ду­ма в ар­бит­раж­ном про­из­вод­стве про­тив РФ по кон­вен­ции ООН по мор­ско­му пра­ву

19.02 Укра­и­на в дол­гом ящи­ке: Мюн­хен опре­де­лил но­вые при­о­ри­те­ты ми­ро­вой без­опас­но­сти

19.02 Ти­мо­шен­ко пой­ма­ли на лжи о го­ло­де в Укра­ине и госдол­ге стра­ны

19.02 Бал­кан­ский марш­рут. По­че­му Укра­ине по­ра вста­вать в оче­редь на вступ­ле­ние в ЕС

19.02 Ге­ре­ги про­дол­жа­ют ве­сти биз­нес в ок­ку­пи­ро­ван­ном Кры­му - СМИ

16.02 Са­а­ка­шви­ли на ко­рот­ком по­вод­ке у Ти­мо­шен­ко. Ко­гда ожи­дать про­ры­ва № 2 в Укра­и­ну

16.02 Вой­на за ЯБП: Что за блин­даж уни­что­жи­ли на Яси­но­ват­ской раз­вяз­ке

16.02 США вслед за Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей об­ви­ни­ли Рос­сию в со­зда­нии ви­ру­са NotPetya

15.02 Мо­би­ли­за­ция Гри­цен­ко: С кем пла­ни­ру­ют тор­го­вать­ся мел­кочле­ны

• дальше…

13:57 Элек­тро­мо­би­ли яв­ля­ют­ся рас­ту­щей угро­зой для спро­са на нефть - Fitch

11:15 Samsung за­па­тен­то­ва­ла шар­нир­ную кон­струк­цию для смарт­фо­на со сги­ба­ю­щим­ся дис­пле­ем

09:52 Маск по­лу­чил пред­ва­ри­тель­ное раз­ре­ше­ние на бу­ре­ние тон­не­ля под Ва­шинг­то­ном

19.02 Япон­ские учё­ные про­де­мон­стри­ро­ва­ли элек­трон­ную ко­жу с LED-ин­ди­ка­ци­ей

19.02 Volvo пред­ста­ви­ла пер­вый трех­ци­лин­дро­вый дви­га­тель

19.02 Па­вел Ду­ров при­влек $850 млн на блок­чейн и мес­сен­джер Telegram

16.02 Ли­ния ско­рост­но­го же­лез­но­до­рож­но­го со­об­ще­ния с аэро­пор­том "Борисполь" бу­дет про­ло­же­на от ЖД вок­за­ла

16.02 Спа­ме­ры изоб­ре­ли без­мак­рос­ную ата­ку с ис­поль­зо­ва­ни­ем Word

16.02 Про­цес­сор Snapdragon 855 бу­дет про­из­во­дить­ся по 7-нм тех­но­ло­гии

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

15.02 Ком­па­ния Citroen офи­ци­аль­но пред­ста­ви­ла фур­гон Berlingo но­во­го по­ко­ле­ния

15.02 SpaceX по­стро­и­ла ко­рабль-па­ук для лов­ли об­те­ка­те­лей по­лез­ной на­груз­ки ра­кет Falcon, а так­же го­то­вит ещё од­ну пла­ву­чую плат­фор­му

15.02 Amazon уве­ли­чи­ла ка­пи­та­ли­за­цию до бо­лее чем $700 млрд и впер­вые обо­шла Microsoft

14.02 Япон­ский элек­тро­ги­пер­кар на­брал сот­ню за 1,9 се­кун­ды

14.02 Са­мые глу­пые ав­то­мо­биль­ные за­пре­ты

• дальше…

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно