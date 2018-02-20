Финансовые новости
- |
- 20.02.18
- |
- 11:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин предлагает вернуть проверки бизнеса без предупреждения
09:59 20.02.2018 |
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде снять ограничения на проведение Государственной службой по вопросам труда проверок соблюдения законодательства о труде предприятиями.
Об этом говорится в законопроекте №8045, зарегистрированном в Раде 15 февраля.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в результате изменений в закон "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" от 3 ноября 2016 года органы контроля утратили право беспрепятственной инспекции предприятий.
Вместо этого, их обязали заблаговременно предупреждать о посещении предприятий и проводить инспекцию в присутствии руководства предприятия.
Также сообщается, что узаконивание ограничений при проведении проверок в сфере соблюдения законодательства по вопросам труда не позволяет должным образом и своевременно обеспечивать такие права.
Целью принятия законопроекта является восстановление полноценного государственного надзора, в том числе горного, и контроля за соблюдением законодательства о труде, занятости населения, охране труда, гигиене труда.
Отмечается, что эффективность надзора Гоструда может быть обеспечена его внезапностью, возможностью в случае угрозы здоровью или жизни человека остановить выполнение работ, эксплуатации оборудования повышенной опасности.
Напомним, 1 декабря 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменения в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при производстве предварительного расследования", который ограничивает давление правоохранителей на бизнес.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Успешные реформы в Украине - это самый лучший ответ на российскую агрессию и дезинформацию, - глава МИД Дании
|Каддафи финансировал президентские кампании Тимошенко и Саркози - Asharq Al Awsat
|19 февраля стал самым спокойным днем на межбанке в этом месяце
|Украина без Саакашвили. Как повторители Майдана сделали Порошенко сильнее
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Пан-Евро-Мед: логистические центры Украины рассчитывают на рост международных грузоперевозок.
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|МИД Украины сообщил о подаче меморандума в арбитражном производстве против РФ по конвенции ООН по морскому праву
|Украина в долгом ящике: Мюнхен определил новые приоритеты мировой безопасности
|Westinghouse: В случае форс-мажора, нам потребуется до 12 месяцев, чтобы полностью покрыть потребности Украины в ядерном топливе
|Президент Roshen о роли политики в бизнесе, стройке в Борисполе, продаже Roshen и судах с конкурентами
|В 2017 вакантность офисной недвижимости в Киеве снизилась на 6,1 п.п. до 13,2%, - Jones Lang LaSalle
|Вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер: Украина за последние четыре года сделала больше, чем за предыдущие двадцать
Это интересно
|Процессор Snapdragon 855 будет производиться по 7-нм технологии
|14 признаков того, что вас скоро уволят
|Компания Citroen официально представила фургон Berlingo нового поколения
|SpaceX построила корабль-паук для ловли обтекателей полезной нагрузки ракет Falcon, а также готовит ещё одну плавучую платформу
|Amazon увеличила капитализацию до более чем $700 млрд и впервые обошла Microsoft
|Японский электрогиперкар набрал сотню за 1,9 секунды
|Самые глупые автомобильные запреты