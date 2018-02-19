Украина без Саакашвили. Как повторители Майдана сделали Порошенко сильнее

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Организаторы марша 18 февраля обещали представить альтернативное правительство и десяток кандидатов в президенты. Но не предъявили никого.

"Что меня не убивает, делает меня сильнее" - в этой фразе Ницше, наверное, есть зерно истины. Кто знает, как повернулась бы история, если бы Янукович четыре года назад не сбежал, а просто выполнил соглашение об урегулировании кризиса, которое он подписал 21 февраля 2014 г. с тогдашними лидерами оппозиции Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком при участии европейских посредников - представителей Германии, Польши и Франции. В том соглашении говорилось о проведении президентских выборов "не позднее декабря 2014 года". У режима Януковича было бы около девяти месяцев, чтобы перегруппировать свои силы, перессорить между собой оппозиционеров, вобрать часть их в свои ряды - и победить.

В течение четырех месяцев, с 17 октября прошлого года, пытались повторить революцию в Украине несколько народных депутатов вместе с Михеилом Саакашвили. Они очень надеялись вызвать у украинцев такой же подъем, как четыре года назад. 18 февраля повторители провели в Киеве и других городах "Марш за будущее", который, по их расчетам, должен был стать кульминационным. В самом деле, четыре года назад именно в этот день началась решающая фаза противостояния между Майданом и режимом Януковича. И партия Саакашвили "Рух новых сил" накануне своей акции призывала: "Завтра решающий день для всех нас и действующей власти. Если вы хотите жить в европейской демократической процветающей Украине, без олигархов и коррупционеров, не проспите собственное будущее. Выходите за себя и своих детей и внуков на "Марш за будущее". Иначе мы и дальше будем иметь дело с Президентом-барыгой..."

Этот марш был важен для организаторов еще и потому, что он должен был продемонстрировать народное возмущение депортацией Саакашвили. Что ж, акция состоялась и даже была довольно массовой. РНС похвастался: "Свыше 100 тысяч людей во всех регионах собрались на Марш за отставку Порошенко и лучшее будущее Украины! Митинговали от Львова до Днепра, от Луцка до Одессы! Сегодня мы едины, как никогда, мы больше не можем терпеть, мы больше не будем ждать!" Не станем спорить про количество, но скажем за итоги. Они - никакие. И фраза "мы больше не будем ждать!" похожа на оговорку по Фрейду: те, кто пришел на акцию, испытали жесточайшее разочарование из-за того, что вновь, как и в предыдущие разы, марш закончился ничем.

Дело не только в том, что первые лица государства, как и подавляющее большинство киевлян, проигнорировали это событие. Саакашвили на предыдущем вече, которое он собрал 4 февраля, пообещал: "До 18 февраля мы вам представим альтернативное правительство и десяток новых кандидатов в президенты, из которых вы должны выбрать". Однако даже этого организаторы не смогли выполнить. В резолюцию вече 18 февраля они включили пункт: "Продолжаем формирование списка кандидатов в депутаты во временный Парламент и антикризисное правительство Украины". А как же "больше не будем ждать"? Обещание "десятка новых кандидатов в президенты" вообще испарилось.

На акции присутствовали аж (это ирония) шесть народных депутатов: Юрий Деревянко, Виталий Куприй, Владимир Парасюк, Семен Семенченко, Егор Соболев, Виктор Чумак. От марша дистанцировались ближайшие союзники Саакашвили из "Демальянса" (нардепы Сергей Лещенко, Светлана Залищук, Мустафа Найем), как и депутаты из "Самопомочі" и "Батьківщини". Этим акция повторителей разительно отличалась от Майдана, со сцены которого регулярно выступали лидеры оппозиционных фракций Яценюк, Кличко, Тягнибок. Примечательно и то, что за четыре месяца своих вече и маршей повторители не нашли приверженцев среди украинских исполнителей - ни среди звезд, ни среди молодых групп. Хотя петь для участников Майдана было большой честью.

Никакой даты нового марша не объявлено. Наверное, деньги кончились. Это совершенно противоположно тому, как развивались события четыре года назад: уже 22 февраля Майдан получил большинство в парламенте и своего и.о. президента Александра Турчинова, 27 февраля - своего премьера Арсения Яценюка. Майдан стал Революцией. А попытка повторить - завершилась демонстрацией импотенции организаторов.

О том, почему эта попытка была заведомо обречена на неудачу, "ДС" писала еще три месяца назад. Сейчас разбираться с причинами провала четырехмесячных потуг повторителей можно оставить историкам. Важнее то, что будет дальше. Организаторы вече и маршей очень любили ставить знак равенства между режимом Януковича и "режимом Порошенко". Что ж, их можно поздравить: они не убили "режим Порошенко", а сделали его сильнее.

Прежде всего, повторители привели Порошенко в тонус, не дали ему расслабиться в "теплой информационной ванне", которую ему привыкла готовить его администрация. Он перенял некоторые лозунги акции, начавшейся 17 октября, и теперь первый требует от парламента голосований за отмену депутатской неприкосновенности и за создание антикоррупционного суда. Также теперь он вполне может организовать роспуск парламента и внеочередные выборы нового - опять же, "по просьбам трудящихся", то есть откликаясь на требования вече и маршей. За год, оставшийся до президентских выборов, Порошенко будет иметь возможность продемонстрировать и результаты Генпрокуратуры в борьбе с коррупцией, и результаты правительства в подъеме экономики и жизненного уровня граждан. И это при том, что предложение Порошенко о миротворцах ООН на Донбассе, которое вызывало ухмылки еще год назад, уже получило публичную поддержку многих западных лидеров (и непубличную - в виде давления на Путина) и имеет шансы начать реализовываться как раз под президентские выборы в Украине.

А кроме того, повторители своим потешным лагерем под Верховной Радой и скандалами с деньгами Курченко капитально дискредитировали в глазах общества саму идею протестов против "режима Порошенко". Впрочем, тут организаторы протестов сами виноваты. Ведь они столько месяцев внушали украинцам лозунги о сплошной "зраде" и о том, что после Майдана все изменилось только к худшему. Конечно, это отбивает охоту протестовать. Зачем делать новый майдан, если после него станет еще хуже?

Поэтому как раз та часть населения, которая оказалась наиболее восприимчивой к рассказам о "зраде", не смогла мобилизоваться. Она наслушалась от своих лидеров, что "в этой стране все плохо, все отсюда бегут, здесь нет будущего", ну и вошла в депрессию. А Майдан поднялся потому, что верил в Украину. И Порошенко тут ни при чем.