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Погром Россотрудничества. Как российский культурный центр отыграли со всех сторон
16:30 19.02.2018 |
Громить отделения "Сбербанка России" даже после того, как из названия стыдливо убрали второе слово, стало в Украине чем-то вроде национальной забавы, а вот существования такой организации как Россотрудничество украинские националисты все четыре года, похоже, даже не догадывались.
Однако к очередной годовщине кровавой фазы противостояния на Майдане, бравые патриоты из организаций ОУН, возглавляемой известным провокатором Николаем Коханивским, "С14" Евгения Карася и ряда других националистических организаций наведались в Российский центр науки и культуры, являющийся представителем центра Россотрудничества, где побили стекла, разрисовали стены и устроили сожжение триколора. При чем наведались дважды. 17 февраля погром в здании устроили преимущественно ребята из "С14", а на следующий день наведались и парни Коханивского. То, что "С14" сыграли на опережение во всей этой истории немаловажно.
Российские СМИ тут же традиционно запели о разгуле в Киеве неонацистских молодчиков, которых прикрывает Нацполиция, руководитель центра начал подсчитывать ущерб и рассказывать о 50-ти детях, которые в момент погрома находились в здании и могли пострадать (хотя другие представители Россутрудничества заявляют, что в здании никого не было), а Карась отрапортовал, что при достаточно странных обстоятельствах обнаружил в здании досье на соратника Михеила Саакашвили, запорожского бизнесмена Максима Иванищева. Якобы папку с досье некий "человек с ломом в руках" пытался выкинуть в окно, но националисты документы отобрали.
При мечательно, что к погромщикам якобы случайно присоединился народный депутат от Радикальной партии Андорей Лозовой. Последний, правда, ограничился лишь моральной поддержкой, назвав акцию "красивой и правильной".
Как видим, акция получилась разношерстной и не слишком традиционной. Как известно, в предыдущие годы подобными погромами занимался преимущественно Коханивский и ограничивался исключительно российскими банками, теперь же мало того, что руки дошли до неприкасаемого ранее Россотрудничества, но и спектр участников серьезно расширился.
Что же касается самого Россотрудничества, то нужно напомнить, что это ни много ни мало, а целый федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, имеющий свои представительства в 62 странах, где пропагандирует "русский мир" не без помощи ФСБ. Примечательно, что Россотрудничество в его современном виде было создано в России в сентябре 2008-го, сразу после военного вторжения в Грузию. В том же, что Российский центр науки и культуры в Киеве - место прикрытия российской агентуры в Украине нет ничего особенно нового и удивительного. Как ни крути, а Россотрудничество - это куда более интересная мишень для украинских националистов, чем тот же многострадальный Сбербанк. Тем удивительнее, что целых четыре года никто на него не обращал внимания.
В то, что националисты только сейчас вспомнили о существовании гнезда ФСБ в Киеве, верится с трудом. Скорее всего их туда кто-то сознательно направил и мотивировал. Кто это мог быть мы конечно же не знаем, но не нужно быть гением конспирологии, чтобы не понимать, что погром центра выгоден в первую очередь Москве. И в контексте внутреннеукраинского шатуна, и во внутреннероссийском контексте. Не нужно забывать, что президентские выборы в России уже очень скоро, и лишний раз показать в СМИ разгул "пещерных националистов" в постмайданном Киеве крайне полезно для российского электората. И украинские националисты волей или неволей создали для российских СМИ очередную прекрасную картинку.
Все это достаточно очевидно и говорилось об этом в Украине уже не единожды. А вот история с чудесным обнаружением досье на соратника Саакашвили заставляет посмотреть на очередной "погром" под несколько иным углом зрения. В историю Карася о человеке с ломом и выбрасывании досье в окно, честно говоря, вериться с трудом. Скорее всего мы имеем дело с таким вот оригинальным вбросом компромата на окружение Саакашвили, тем более, что о связях Иванищева с россиянами говорили уже достаточно давно. СМИ, в частности, писали, что у оппозиционера остался в оккупированном Крыму бизнес, и раз оккупанты его не отжали, что бизнесмену-оппозиционеру приходится за это чем-то платить. История с досье Россотрудничества лишь актуализировала недобрую славу Иванищева.
Так что свою пользу от погрома Россотрудничества поимела и Банковая. Ну а попытка "радикала" Лозового "хайпануть", как он это сам написал, на популярной теме - очередное подтверждение того, что в Украине выборы тоже не слишком далеко и подобных историй в недалеком будущем будет все больше.
Таким образом вырисовывается любопытная картина. Погром Россотрудничества оказался в чем-то выгоден и Москве, и Банковой. Похоже, что о готовящейся провокации с Россотрудничеством знали и украинские спецслужбы, однако не стали ее пресекать, а решили использовать в том числе и с пользой для себя. Кто тут оказался в большем выигрыше - сказать сложно. Скорее всего каждый просто получил, что хотел.
Что же касается деятельности Россотрудничества, то эту лавочку давно нужно было бы прикрыть уже давно, однако сделать это в лоб не слишком правильно. Дело в том, что центр работает на основании международного договора - соглашения между правительством России и Кабинетом министров Украины "Об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров" от 27 февраля 1998 года и просто выгнать россиян означало бы нарушить международный договор, что не слишком правильно и цивилизовано. Либо этот договор нужно официально денонсировать. В этой ситуации лучше действовать несколько умнее и, не прибегая к насилию, создать такие условия, чтобы Россотрудничеству было невозможно работать в Украине. Но это уже совсем другая история.
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