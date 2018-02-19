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МИД Украины сообщил о подаче меморандума в арбитражном производстве против РФ по конвенции ООН по морскому праву
15:45 19.02.2018 |
Украина подала 19 февраля свой меморандум в арбитражном производстве против России согласно Конвенции ООН по морскому праву, который доказывает, что РФ нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины в понедельник.
"Начиная с 2014 года, РФ незаконно лишила Украину возможности осуществлять свои права морского государства, ради собственных потребностей эксплуатирует суверенные ресурсы Украины, узурпировала права Украины регулировать собственные морские территории. Вызывающе, в нарушение международного права, РФ похищает энергетические и рыбные ресурсы, принадлежащие Украине и ее народу, при этом среди прочего наносит физический вред украинским рыбакам, блокирует заход судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Керченского моста", - говорится в сообщении.
В связи с этим Украина просит арбитражный трибунал прекратить нарушение Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву и подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, в том числе и обязать РФ уважать суверенные права Украины в своих водах, прекратить кражу украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за нанесенный вред.
В МИД напоминают, что в сентябре 2016 году Украина инициировала арбитражное производство против ПФ, рассматриваемое в Гааге арбитражным трибуналом, состоящим из 5 человек. Украина защищает свои права, грубо нарушенные РФ на всех надлежащих международно-правовых площадках, включая Международный Суд ООН и выдвижения требований на основании положений Конвенции ООН по морскому праву.
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