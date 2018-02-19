Westinghouse: В случае форс-мажора, нам потребуется до 12 месяцев, чтобы полностью покрыть потребности Украины в ядерном топливе

Украина наращивает импорт ядерного топлива в компании Westinghouse. В конце января Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" подписала контракт с компанией Westinghouse (США) о поставках ядерного топлива до 2025 года. Данный контракт предусматривает поставки ядерного топлива на 7 из 15 украинских атомных энергоблоков. По состоянию на февраль 2018 года, топливо Westinghouse используется на 6 энергоблоках, а именно на энергоблоках №2 и №3 Южно-Украинской АЭС и на энергоблоках №1, №3, №4, №5 Запорожской АЭС. О готовности компании еще увеличить поставки топлива в Украину, а также о подробностях заключенного контракта, Українські Новини расспросили вице-президента и управляющего директора Westinghouse Азиза Дага.

В январе была новость, что инвесткомпания Brookfield Business Partners собирается купить компанию Westinghouse. Что это означает для Westinghouse и как это повлияет на работу компании в Европе, в том числе в Украине?

Это объявление о покупке - это хороший шаг для будущего Westinghouse. Brookfield Business Partners готовы купить весь бизнес Westinghouse, включая и в Европе. Подписание сделки ожидается в 3 квартале 2018 года. Еще ожидается завершение необходимых регуляторных подтверждений такой сделки. Данная сделка сделает Westinghouse сильнее в глобальном плане, более стабильной в долгосрочной перспективе.

Как известно, Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что с целью уменьшения зависимости от России, доля ядерного топлива Westinghouse будет увеличена до 55%, однако для этого нужно поставлять топливо для 8 украинских энергоблоков (всего 15 энергоблоков в Украине). Почему же тогда, согласно недавно подписанному соглашению, топливо будет поставляться только на 7 энергоблоков?

Недавно подписанный контракт это и продление, и расширение предыдущего контракта с "Энергоатомом", благодаря которому мы будем поставлять топливо не на 6 энергоблоков, а на 7. Это хороший знак того, что топливо Westinghouse хорошо работает и ценится на рынке. И контракт сам по себе предусматривает возможность, что Westinghouse будет поставлять топливо и на большее количество энергоблоков. И мы готовы это сделать.

Так почему 7 энергоблоков?

Нам важно было получить расширение контракта, и мы это получили. И мы договорились о базовом минимальном количестве энергоблоков. Также есть возможность дополнительных закупок топлива, если Украина этого захочет.

На какой новый седьмой энергоблок будет поставляться ядерное топливо?

Это будет энергоблок №3 Ровненской АЭС. Это новая станция для Westinghouse и мы впервые будем туда поставлять топливо.

Есть ли возможность вносить изменения в действующий контракт между "Энергоатомом" и Westinghouse?

Да, действительно, в контракте прописано минимальное количество энергоблоков. Всегда есть возможность изменить его и договориться о дополнительных поставках.

Сохранился в контракте пункт о форс-мажоре, согласно которому, если вдруг Россия прекратит поставки топлива в Украину, Westinghouse сможет поставлять топливо на все энергоблоки одновременно?

На данный момент форс-мажор прописан в контракте, чтобы активировать эту возможность нужно время. Нужно заранее сообщить. Нам нужно время, чтобы подготовится к этому.

Сколько нужно времени?

За 12 месяцев Westinghouse сможет подготовится к поставкам топлива на все энергоблоки. Если Westinghouse будет поставлять топливо на более чем 7 реакторов, время подготовки сократится.

Сколько Украина купила свежего ядерного топлива у Westinghouse для хранения в хранилищах, то есть будет использовать его позже?

С точки зрения Westinghouse, мы поставляем топливо Украине, чтобы оно сразу использовалось на АЭС. Westinghouse знает, что "Энергоатом" сохраняет какую-то часть в хранилищах. На данный момент все топливо Westinghouse используется.

Когда компания планирует получить разрешение от Госатомрегулирования на эксплуатацию ядерного топлива на 7 энергоблоке?

На данный момент мы работаем с регулятором. Предварительно мы будем готовы поставлять ядерное топливо на Ровненскую АЭС в 2021 году.

Хотелось добавить, что наше топливо можно адаптировать под новый реактор и технически компания готова поставлять его как на РАЭС, так и на Хмельницкую АЭС раньше этого срока, просто есть некоторые административные моменты.

Это будет то же самое топливо, что используется и на Запорожской АЭС, и на Южноукраинской АЭС.

Будут ли пробные поставки топлива Westinghouse для энергоблоков ВВЭР-440?

На данный момент мы находимся в процессе лицензирования топлива для реакторов ВВЭР-440 не только в Украине, но и в других странах. И в прошлом мы уже поставляли топливо для таких энергоблоков. В нынешнем контракте прописано, что стороны будут работать над тем, чтобы лицензировать это топливо и внедрить его на энергоблоках №1 и №2 РАЭС.

В предыдущем интервью вы говорили, что есть компоненты для топлива (производства "Атомэнергомаш"), которые проходят проверку на качество в Westinghouse. Прошли ли они проверку? Какие еще компоненты для ядерного топлива вы получаете (можете получать) из Украины?

Сейчас проходит квалификационный период для "Атомэнергомаша". Как только Westinghouse подтвердит, что "Атомэнергомаш" соответствует всем требованиям, то компания будет использовать его как поставщика компонентов для топлива, которое потом будет поставляться в Украину.

В контракте, который был подписан с "Энергоатомом", наша компания подтвердила, что мы согласны сотрудничать с "Атомэнергомашем", как с поставщиком компонентов для ядерного топлива, если она пройдет процесс проверки.

Сколько времени займет проверка?

Это точно произойдет не позже 2021 года. Это может произойти и раньше, и мы будем рады использовать эти компоненты.

Какой прогресс в реализации остальных проектов взаимодействия Westinghouse с "Энергоатомом"? Например, раньше вы называли проект повышения эффективности, мощности и коэффициента полезного действия реакторов Украины.

Мы все еще заинтересованы в этих проектах и в данное время обсуждения насчет них продолжается.

Эти проекты не были обсуждены в недавно заключенном контракте. Были также подписаны небольшие соглашения по системам контроля. По названым проектам будет отдельный контракт, переговоры по которому еще продолжаются.

"Энергоатом" планирует объявить конкурс по выбору партнеров для проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС", примет ли Westinghouse в нем участие?

Это очень важный проект для Украины, и интересный для Westinghouse. На данный момент Westinghouse оценивает требования к проекту и обсуждает его. Если требования и наши интересы совпадут, то мы будем стремиться к тому, чтобы стать партнером в этом проекте.

Westinghouse будет рад помочь построить "мост" в Европу, который позволит экспортировать электроэнергию в Европу.

Что вы скажете насчет производства на территории Украины малых модульных реакторов (Small modular reactors, SMR)?

У Westinghouse действительно есть разработки по SMR, и компания была бы рада вести переговоры в этом направлении.

