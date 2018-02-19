В 2017 вакантность офисной недвижимости в Киеве снизилась на 6,1 п.п. до 13,2%, - Jones Lang LaSalle

Компания Jones Lang LaSalle (JLL) констатирует, что в 2017 году вакантность офисной недвижимости в Киеве снизилась на 6,1 п.п. до 13,2%.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

"Доля свободных офисов в Киеве в 2017 году уменьшилась на 6,1 п.п. - с 19,3% до 13,2%, что является самым существенным сокращением показателя для столичного рынка за год. Снижение количества вакантных офисных площадей происходило как в классе А - на 7,7 п.п., до 18,3%, так и в классе В - на 5,7 п.п., до 11,7%, а также во всех районах Киева", - сказано в нем.

При этом эксперты компании прогнозируют, что при сохранении тенденции к снижению вакантности в бизнес-центрах к концу текущего года вакантность составит 8,5-9%.

Сообщается, что в течение последнего квартала 2017 года было арендовано и куплено 65,7 тыс. кв. м, в целом за год - более 200 тыс. кв. м (на 11% больше, чем в 2016 году).

Объем чистого поглощения офисов в 2017 году составил 130,7 тыс. кв. м (в том числе 40,3 тыс. кв. м в 4-м квартале), что на 22% выше результата 2016 года.

В прошлом году рынок офисной недвижимости в столице увеличился на 44,1 тыс. кв. м, в 2018 году ожидаемый объем ввода не превышает 40 тыс. кв. м.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году по сравнению с 2015 годом Jones Lang LaSalle (JLL) констатировала снижение вакантности офисных помещений в Киеве на 4,9 процентных пункта до 19,3%.

Jones Lang LaSalle - международная компания, предоставляющая финансовые и комплексные услуги в области недвижимости и имеющая более 220 представительств по всему миру, работающих на рынках более чем 750 городов в 60 странах.

В России и странах СНГ Jones Lang LaSalle представлена офисами в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге (оба - Россия).