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Балканский маршрут. Почему Украине пора вставать в очередь на вступление в ЕС
08:54 19.02.2018 |
Сдвиг с мертвой точки процесса расширения ЕС потребует от Брюсселя ответа: а кто следующий после Балкан? Кандидатов осталось немного: Молдова, Грузия и, конечно, Украина.
Македония отстаивает в спорах с Грецией название своей страны, Сербия имеет территориальные претензии к Косово, Албания погрязла в коррупции и организованной преступности, конституция Боснии и Герцеговины противоречит европейскому праву, а в Черногории пустил глубокие корни "русский мир". И это лишь вершина айсберга - официально предложив балканским государствам перспективу членства, Европейский Союз берет на себя смелость решить множество этих и других проблем.
Новая "Стратегия для Западных Балкан", представленная 6 февраля президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, гарантирует принятие в состав ЕС в ближайшие 6-15 лет как минимум пяти новых стран при условии "соответствия новых членов требуемым критериям". Оптимистический сценарий расширения предполагает вступление в ЕС Сербии и Черногории в 2025 г. В 2019 г. официальное приглашение на вступление получат Македония, Албания, а в 2023 г. - Босния и Герцеговина.
После чего дойдет очередь до определения перспектив Косово - самой проблемной на сегодняшний день балканской территории.
Первая удачная операция
В 2014 г. в Берлине прошла первая встреча глав государств шести балканских стран, оформившая так называемую концепцию WВ6 (Western Balkans 6). Формат был весьма условный: Еврокомиссия определила регион как совокупность шести стран, по отношению к которым можно вести единую политику в сфере энергетики, транспорта или даже расширения. Чтобы дать старт новой "Стратегии", Еврокомиссии пришлось отказаться от данного формата.
"Концепция WB6 не соответствует динамике расширения. Косово не является частью процесса расширения", - приводит издание EU Obserever выдержку из неформального документа, направленного в январе испанским правительством в Брюссель. Испания и еще четыре страны - Греция, Румыния, Словакия и Кипр - не признают независимость Косово и, соответственно, не воспринимают это территориальное образование в качестве стороны переговорного процесса. Испания видит в перспективе членства Косово прецедент, открывающий Каталонии возможность вхождения в состав ЕС на правах независимого государства.
"У Косово остается опция для устойчивого прогресса через имплементацию Соглашения о стабилизации и ассоциации, для продвижения по европейскому пути настолько, насколько это позволят объективные обстоятельства", - говорится в тексте "Стратегии".
Брюсселю пришлось оставить Приштине хотя бы иллюзорные надежды, поскольку именно от позиции Косово будет во многом зависеть, как пройдет начальный этап принятия в ЕС балканских стран.
Еврокомиссия ставит четким условием продолжения переговоров окончательное закрытие вопроса территориальных претензий между Сербией и Косово к концу 2019 г. "Обещания, что территориальные споры будут урегулированы после вступления, не принимаются", - цитирует британская The Guardian принципиальную позицию президента Еврокомиссии. На сегодняшний день внутри ЕС существует два очага территориальных претензий: разделенный Кипр и хорватско-словенская граница. В обоих случаях у Еврокомиссии пока нет правовых механизмов, позволяющих влиять на решение этих проблем.
Геополитические конкуренты
В конце февраля Жан-Клод Юнкер начнет большое турне по Балканам с Белграда, где постарается убедить сербские власти отказаться от претензий к Косово. В программе турне запланировано посещение всех шести столиц, в том числе и Приштины. После Юнкера на Балканы по тому же маршруту отправится глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини (дата визита на стадии согласования, предварительно - март). В середине апреля планируется утверждение полного пакета финансовой помощи балканским государствам. Подготовительный этап расширения будет завершен на саммите ЕС в Софии 17 мая.
Примечательно, что уже в июле в Лондоне состоится альтернативный саммит стран Западных Балкан, который собирает Великобритания. В Брюсселе с определенным недоумением рассматривают данное событие. "Британия покидает ЕС, так что большая часть работы Евросоюза в отношении Балкан будет проделана в период председательствования Болгарии", - цитирует The Guardian европейского дипломата.
Британия на протяжении последних лет выступала в роли активного сторонника интеграции балканских государств в общеевропейское пространство.
От своей адвокатской миссии Лондон не отказывается, даже несмотря на Brexit: геополитические интересы от членства в ЕС не зависят. Тем более что помимо Великобритании свое видение путей развития балканского региона имеют конфликтующая с ЕС Турция, всепроникающий Китай и, конечно, Россия.
"Я не думаю, что нам не следует принимать во внимание дипломатическую конкуренцию на Балканах со стороны России, но мы четко осознаем наши позиции и вес в регионе", - говорит еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан. Он добавляет, что одна только его родная страна - Австрия - вложила в Сербию средств в четыре раза больше, чем Россия.
Среди всех геополитических конкурентов именно у Евросоюза наиболее сильные позиции на Балканах. За последние пять лет из ЕС в регион пришло 10 млрд евро прямых иностранных инвестиций. По результатам 2016 г. общий товарооборот составил 43 млрд евро: ЕС крупнейший торговый партнер каждой отдельно взятой балканской страны. Более того, в период 2007-2017 гг. Балканы освоили 8,9 млрд евро структурных фондов Евросоюза.
Техника подготовки
А денег будет еще больше: только на текущий год запланировано в рамках общей программы подготовки к расширению освоение 1,07 млрд евро европейских средств. Ожидается пересмотр бюджета в сторону увеличения, но насколько именно, станет известно ближе к саммиту в Софии.
Процесс принятия в ЕС государств Западных Балкан предполагает реализацию шести основных инициатив, каждая из которых требует значительного финансирования. К примеру, в рамках инициативы "Укрепление верховенства права" в странах-кандидатах будут расположены специальные миссии ЕС по "корректировке" местных законодательных систем. В данном контексте больше всего работы придется сделать в Боснии и Герцеговине, где правовая система ориентирована на мусульманское большинство.
Предполагается расквартирование в Албании специальных подразделений европейской полиции - Европола - для усиления борьбы с организованной преступностью и коррупцией ("инициатива по безопасности и миграции").
Отдельный пакет финансовой помощи будет предоставлен для поддержки местного бизнеса, стартапов, образования ("инициатива по поддержке социально-экономического развития"). Евросоюз также анонсирует инвестиции в транспортную инфраструктуру региона, в подготовку объединения телекоммуникационного и энергетического рынков.
Несмотря на высокий уровень социального и экономического развития стран балканского региона, работы по приведению их к стандартам Евросоюза предстоит еще очень много.
Сербия, являющаяся официальным кандидатом на вступление в ЕС с 2012 г., на сегодняшний день выполнила только три из 12 требуемых для получения полноправного членства условий. Аналогичная ситуация с Черногорией. Это при том, что количество условий, точнее критериев, уже увеличено до 35 для всех балканских кандидатов.
Перспективы Украины
Принимая пост президента Еврокомиссии в 2014 г., Жан-Клод Юнкер в высокой трибуны заявлял, что дальнейшего расширения ЕС в обозримой перспективе не предвидится. Через две недели Юнкер будет убеждать глав балканских государств в целесообразности присоединения их стран к Евросоюзу. В данном контексте отсутствие каких-либо европейских перспектив для Украины сегодня не означает, что такие перспективы не возникнут в ближайшим будущем. Сдвиг процесса расширения ЕС с мертвой точки потребует от Брюсселя ответа: а кто следующий после Балкан? Кандидатов осталось немного: Молдова, Грузия и, конечно, Украина.
Если нам кажется, что в Украине слишком много проблем и страна не готова даже самотрансформироваться в сторону европейских социально-экономических стандартов, то не стоит забывать, что интеграция - это процесс, в котором участвуют две стороны.
Для реализации балканских амбиций большую часть работы Евросоюз берет на себя. Более того, балканское расширение, в случае удачного исхода, повлечет за собой неизбежный апгрейд таких процессов, как интеграция сепаратистских регионов (Косово); борьба с коррупцией в глубоко коррумпированных странах (Албания); дипломатическое давление на Россию (Сербия и Черногория). Все эти навыки пригодятся и для приема Украины в ЕС.
Европа, начав с Балкан, уже сделал первый шаг в сторону будущего членства Украины в Евросоюзе. Пора бы и Киеву вновь расчехлять европейские флаги.
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