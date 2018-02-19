Гереги продолжают вести бизнес в оккупированном Крыму - СМИ

Депутат Александр Герега с женой Галиной продолжают вести свой бизнес в аннексированом Россией Крыму и имеют фирму в Московской области. Об этом пишут Схемы, ссылаясь на выписку из реестра юридических лиц Российской Федерации.

Согласно ей, в мае 2014 года украинские компании Эпицентр К, Новая линия и Торговый дом Трейдиком Инко, конечными владельцами которых являются Галина и Александр Гереги, основали в городе Пушкино Московской области компанию Руслайн Ко, которая является крупнейшим плательщиком налогов на собственность в городе Севастополь в оккупированном Крыму.





Руководство Руслайн Ко активно участвует в деятельности гипермаркетов Новацентр К - российского юрлица, которое начало работать на месте гипермаркетов Эпицентр К на территории полуострова.

Новацентры в Крыму поддерживают сепаратистские настроения: в магазинах можно встретить триколоры и георгиевские ленты, а в их промороликах - мужчины в футболках "Армия России", отмечают Схемы.

Герега в комментарии журналистам сказал, что Новацентр К не имеет никакого отношения к Эпицентр К, но затем сказал: "Кто его знает. Может, мы и имеем отношение к этим компаниям, и подпольно работаем на вражеской территории, чтобы рано или поздно разжечь пожар, который будет шагать этими территориями, и эти территории станут такими же независимыми, как наша страна".

"На территории России и Крыму украинским компаниям просто невозможно работать", - добавил он.

Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.