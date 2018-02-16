Саакашвили на коротком поводке у Тимошенко. Когда ожидать прорыва № 2 в Украину

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Хотя Михеил Саакашвили депортирован в Польшу, но он очень хочет остаться политическим игроком в Украине. В самом деле, не воевать же ему с «барыгами» в ЕС.

Однако у Саакашвили нет ресурсов, чтобы продолжать в Украине самостоятельную игру. Поэтому он вынужден подыгрывать кому-то более сильному. И этим кем-то оказалась Юлия Тимошенко.

Такой выбор обусловлен прежде всего тем, что среди всех конкурентов Петра Порошенко именно Тимошенко является самым рейтинговым претендентом на президентский пост. Сам Саакашвили не мог бы претендовать на этот пост в любом случае, так как Конституция требует от кандидата проживания в Украине в течение 10 последних лет перед днем выборов. Максимум, на что мог рассчитывать Саакашвили, - это получить пост премьера при президенте Тимошенко. Но для этого необходимо было продемонстрировать выдающиеся лидерские способности.

К сожалению для Саакашвили, за пять месяцев после громкого прорыва в Украину из Польши он так и не смог поднять украинцев, прежде всего киевлян, на массовые акции протеста. Кстати, Тимошенко дистанцировалась от этих его попыток именно потому, что не собиралась признавать в нем равного партнера. А вот вечером 12 февраля, как только Саакашвили был депортирован, она сразу же воспользовалась им в качестве предмета для обвинений в адрес Порошенко.

Вечером 15 февраля вышло уже совместное заявление девяти партий с требованием вернуть Саакашвили в Украину. Под заявлением подписались "Демальянс", "Гражданская позиция", "Народный контроль", Европейская партия Украины, "Батькивщина", "Самопомощь", "Свобода", а также гражданское движение "Хвыля". Саакашвили тогда уже был в Нидерландах.

Партийный проект Саакашвили "Рух новых сил" тоже не оправдал надежд. По всем соцопросам он не способен преодолеть 5%-ный барьер. И даже если РНС пойдет одним списком с "Гражданской позицией" Анатолия Гриценко, "Демальянсом" Василия Гацько и Мустафы Найема, Европейской партией Николая Катеринчука и какими-то еще мелкими партиями, их попадание в парламент весьма сомнительно. Поэтому сейчас Саакашвили может претендовать только на роль младшего партнера Тимошенко - если, конечно, не хочет остаться просто предметом в ее руках.

Знающие люди говорят, что Давид Сакварелидзе (как представитель Саакашвили), Гриценко, Гацько с Найемом, Катеринчук и Сергей Власенко (как представитель Тимошенко) уже провели две тайные встречи для дележа портфелей в будущем правительстве и новом парламенте - естественно, при условии поддержки Тимошенко на пост президента. И тут уже возникает другой вопрос: а зачем, собственно, Тимошенко нужно делиться портфелями с РНС? Единственное, чем Саакашвили может отработать свою роль младшего партнера, - это стать рупором Тимошенко на Западе. Говорить то и тогда, что и когда ей будет нужно. При этом Тимошенко будет держать Саакашвили на коротком поводке: или полное послушание, или вообще ничего не получишь.

Саакашвили такая перспектива, наверное, не очень нравится, но есть еще и вторая причина, почему он вынужден становиться колесом в президентской телеге Тимошенко. Эта причина в том, что без помощи Тимошенко он вообще не имеет шансов вернуться в Украину, пока президентом является Порошенко.

Напомним, что прорыв Саакашвили через пункт пропуска "Шегини" 10 сентября прошлого года стал возможен в первую очередь благодаря личному присутствию там Тимошенко, других депутатов из ее партии и привезенной ими "группы поддержки". Если Саакашвили мечтает совершить прорыв № 2, он должен понимать, что на этот раз ему потребуется еще более мощная помощь со стороны Тимошенко, потому что теперь пограничники уже будут готовы оказать сопротивление.

К тому же второй прорыв чреват для Саакашвили гораздо более неприятными последствиями, чем первый. 10 февраля в интервью грузинскому телеканалу "Рустави 2" Саакашвили сделал интересные признания. В частности, он сообщил, что миграционная служба Украины приняла решение депортировать его в Польшу. То есть о предстоящей депортации он знал заранее. Причем рассказали ему об этом не какие-то его тайные агенты в украинской власти, а представители Генпрокуратуры. "Прокуратура Украины заявила, что меня не стали задерживать, чтобы я мог подготовиться к депортации из страны", - пояснил Саакашвили. Напомним, 26 января он был взят под ночной домашний арест, но 6 февраля из-под него освобожден. Однако Саакашвили умолчал о других деталях своих разговоров с представителями прокуратуры. Разные источники утверждают, что его предупредили: в случае повторного прорыва в Украину он уже не будет выдворен в Польшу, а будет экстрадирован в Грузию, где его ждет тюрьма.

Поэтому Саакашвили может предпринять новую попытку прорваться в Украину только в том случае, если в стране начнутся какие-то массовые беспорядки, и власть побоится его трогать. А насчет беспорядков у Саакашвили сейчас одна надежда - Тимошенко. Не сейчас, так осенью, не осенью, так перед президентскими выборами. Когда Саакашвили понадобится Тимошенко, тогда она его и позовет.

Впрочем, Саакашвили нужно будет еще 100 раз подумать, прежде чем откликаться на ее призыв. Ведь он может опять оказаться для нее всего лишь предметом для обвинений в адрес Порошенко: мол, какой тиран, взял и экстрадировал несчастного Саакашвили в грузинскую тюрьму.

