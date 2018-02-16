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США вслед за Великобританией обвинили Россию в создании вируса NotPetya
09:11 16.02.2018 |
В США назвали вирус NotPetya операцией российских военных и "наиболее разрушительной кибератакой в истории".
Об этом говорится в заявлении представителя Белого дома Сары Сандерс, передает Reuters.
Кибератака, осуществленная в июне 2017 года, нанесла ущерб "на миллиарды долларов в Европе, Азии и Америке", отмечается в заявлении.
"Это было частью продолжающихся усилий Кремля дестабилизировать Украину, и это еще более четко указывает на участие России в конфликте, который продолжается", - отметила Сандерс.
В Белом доме подчеркнули, что это была "безрассудная, неразборчивая кибератака, которая будет иметь последствия на международном уровне".
Как сообщал УНИАН, 27 июня 2017 года украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке с использованием вируса, который блокирует работу компьютерных систем на операционной системе Windows.
По данным Нацполиции, за двое суток 1508 юридических и физических лиц подали жалобы в киберполицию о блокировании компьютеров вирусом Petya.A, который шифровал данные на компьютере и требовал деньги.
Также от вируса, но в меньшей мере, пострадали компьютерные системы других стран. Убытки от атаки оцениваются в 1,2 млрд долларов.
15 февраля в МИД Великобритании обвинили Россию в кибератаке на Украину, совершенной в июне прошлого года с помощью вируса NotPetya.
«Правительство Соединенного Королевства приходит к выводу, что ответственность за разрушительную кибератаку NotPetya в июне 2017 года несут российские власти, а именно российская армия», - заявили в ведомстве.
В МИД Великобритании утверждают, что кибератака только выглядела как вымогательство, но настоящей целью вируса было не получить средства, а нарушить работу украинских госучреждений, финансового и энергетического секторов экономики.
В январе издание The Washington Post написало, что в ЦРУ США с высокой долей вероятности уверены, что вирус NotPetya был создан в Главном разведуправлении России.
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