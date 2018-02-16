Мобилизация Гриценко: С кем планируют торговаться мелкочлены

Юрій Васильченко / Depo.ua

Оппозиционные "мелкочлены" начали формировать список своих требований для политических торгов с Порошенко и Тимошенко.

"Украинская правда" сообщила о старте переговоров между оппозиционными политическими проектами. Их инициировал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, первая встреча состоялась в офисе "Европейской партии Украины" Николая Катеринчука. Своего представителя, Сергея Власенко, прислала и "Батькивщина", однако пока речь скорее шла о проявлении вежливости, чем о поддержке инициативы о единении. Ведь Юлия Тимошенко встала на предвыборную лыжню, и судьба всех остальных оппозиционеров либо расчищать снег для ее удобного бега, либо плестись позади, подбадривая лидера рейтингов.

Знаменательно, что переговоры начались после реадмиссии Михаила Саакашвили в Польшу.

Бывший президент Грузии, паразитируя на отношениях оппозиционных партий, тормозил процессы переговоров между их лидерами, поэтому те дождались его выдворения и выдохнули с облегчением. Теперь можно заняться любимым делом - имитацией процесса объединения, которая сама по себе является политической технологией. Попробуем объяснить, почему речь идет именно об имитации.

Во-первых, без участия в объединении "Батькивщины" и ее лидера общий рейтинг нынешних переговорщиков не позволит им ни выставить своего проходного кандидата, ни рассчитывать на победу на парламентских выборах. Личный рейтинг Гриценко, который ему рисуют отдельные социологические конторы, это не рейтинг партии "Громадянська позиция". Осенью 2014-го он уже на этом обжегся, когда пролетел над парламентом. Прочие потенциальные участники переговорного процесса не имеют и того запаса вероятных голосов, которым владеет экс-министр обороны.

Партия Катеринчука давно нигде о себе не заявляла, ее лидер не часто гостит в телеэфирах, "ДемАльянс" Василия Гацько и тройку парламентских еврооптимистов - Лещенко, Найема и Залищук - обычно в опросники социологи даже не включают, "Рух нових сил" без Саакашвили быстро перестанет интересовать серьезных спонсоров. К процессу переговоров может еще подключиться "Народний контроль" Дмитрия Добродомова, у которого есть свои люди в местных советах и несколько соратников в парламенте, то есть, определенный ресурс для позиционирования в переговорах. Однако Добродомов, скорее всего, встанет на сторону Тимошенко. Потому что это конъюнктурно выгоднее. Есть еще Валентин Наливайченко с его "Справедливистю". В этом проекте единственный ресурс - сам Наливайченко. И не факт, что он не пожелает баллотироваться в президенты, чтобы после первого тура поддержать лидера. Опять же, за какие-то преференции в будущем.

Во-вторых, уже сейчас понятно: никакого третьего проходного кандидата на президентских выборах не будет, Вакарчук, Зеленский - не более, чем попытка прощупать электорат на предмет ожидания третьей силы. Это хорошо понимают и все выше названные политики, поэтому не исключено, что ключевая цель их посиделок - предложить собственный перечень пунктов для торгов (или шантажа) с лидерами гонки с Банковой, 11 и Туровской, 13.

Гриценко, Катеринчук и Наливайченко собаку съели на этом. Стоит вспомнить хотя бы их поведение во время согласования формата объединенной оппозиции в рамках Комитета сопротивления диктатуре (КСД) в 2011-12 годах. Соглашение об условиях вхождения "Громадянськои позиции" в состав объединенной оппозиции подписали в июне 2012-го, но этому предшествовала серия шагов навстречу и шагов назад. Пока Гриценко не получил того, чего хотел. В ноябре 2011-го, в знак протеста против голосования тогдашних оппозиционеров совместно с "регионалами" за закон о выборах народных депутатов, он вышел из КСД. Но торги все равно продолжались, и в апреле он четко дал понять, чего хочет: 8 человек в списке, плюс поддержка выдвиженцев "Громадянськои позиции" на мажоритарных округах. В конце концов сам Гриценко получил третье место в списке, вслед за Тимошенко и Арсением Яценюком.

У Катеринчука так эффективно выторговать не получилось, он пошел на мажоритарный округ Винницкой области и получил мандат там. Конкурентов у него со стороны других оппозиционеров не было. Но больше известен его успех в качестве переговорщика на выборах в Киевсовет и мэра Киева в 2008 году. Николай Дмитриевич выдвинул себя на пост городского главы, за что был обвинен оппонентами Леонида Черновецкого в некомандной игре, ведь те согласовывали единого кандидата. Им стал Александр Турчинов, однако Катеринчук сыграл свою партию как по нотам и привел в горсовет маленькую фракцию имени себя. Которая потом голосовала с большинством Черновецкого, но это уже совсем другая история.

Наливайченко получил третье место в списке "Удара", который, напомним, ушел в 2012 году самостоятельно и, по убеждению объединенных оппозиционеров, устроил лишнюю конкуренцию на мажоритарных округах, из-за чего оппозиция в целом не досчиталась около десятка мандатов. Но перед этим бывший глава СБУ активно работал на 165-м округе в Збараже на Тернопольщине. Это нехитрая технология, к которой, не исключено, будут прибегать и нынешние переговорщики. Выдвинуть своих кандидатов по округам (а в то, что Рада примет закон о выборах с открытыми списками мало кто верит), где есть сильные потенциальные участники от той же "Батькивщины" и тогда торговаться.

Если коротко, то речь здесь не идет о каких-то идеологических разногласиях, потому что их там нет и никогда не было. Не говорится и о прочном союзе, речь о браке по расчету. Гриценко, Катеринчук, Наливайченко и другие могут выдвинуть свои кандидатуры в президенты, чем серьезно помешают Тимошенко, а могут сразу ее поддержать. Но это будет стоить должностей и десятков мест в будущем предвыборном списке "Батькивщины".

Сейчас Юлия Владимировна всячески демонстрирует, что ей лишние пассажиры не нужны. Однако, зная историю этих ребят, ей все же придется принять решение: или они расчищают лыжню за солидные "гонорары", или на ее пути будут сугробы из разнообразных обвинений. А они все настолько давно вместе и так много друг о друге знают, что могут сегодня играть за Туровскую, завтра за Банковую, а послезавтра вообще топить всех.