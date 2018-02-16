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Зря прятался. Украине нужен Труханов
19:54 15.02.2018 |
Затяжная отпускная эпопея одиозного мэра Одессы Геннадия Труханова имела не слишком много смысла. Как оказалось, Труханов очень нужен Украине... и отнюдь не на нарах.
На этой неделе украинцы стали свидетелями финалов сразу двух захватывающих сериалов, главные роли в которых сыграли политики, имеющие непосредственное отношение к Одессе. В начале Украину, не без активного содействия правоохранителей, покинул человек без паспорта Михеил Саакашвили, а буквально через два дня вместо него в Украину вернулся человек, если верить СМИ, как минимум с двумя паспортами - Геннадий Труханов.
И если Саакашвили силовики провожали до самолета, "нежно" придерживая за волосы, то Труханова с самолета как раз встретили, чтобы проводить уже в СИЗО. А поскольку действующий мэр, в отличие от бывшего губернатора, не сопротивлялся, то картинка вышла несколько менее эффектная.
Тут нужно напомнить, что до встречи в аэропорту Геннадия Леонидовича в этом году не видели ни на рабочем месте в Одессе, ни в стране вообще, а его затянувшийся отпуск, перемежающийся с загранкомандировками, успел стать объектом шуток и анекдотов. Не слишком характерную для Труханова тягу к столь продолжительному заграничному отдыху не без основания связали с активизацией расследования НАБУ уголовных производств в отношении одесского мэра, каковых насчитывается не меньше четырех, а задержание в аэропорту лишь подтвердило эти предположения.
Дальше события развивались по заранее установленной УПК процедуре - официальное сообщение о подозрении и направление материалов в суд для избрания меры пресечения. И уже в Соломенском районном суде произошла наиболее драматичная часть дела Труханова. В суд явилось неожиданно много народу, в большинстве своем парней спортивного телосложения. Часть этих парней, одетых в черное, идентифицировали как "группу поддержки" Труханова или его "титушек". Вторая часть была в характерном камуфляже "национальных дружин", которые требовали посадить "российского шпиона, сепара и казнокрада". И пока в зале суда все были заняты юридической казуистикой, под стенами дело дошло до рукопашной с полицией и даже стрельбы. К счастью, все обошлось несмертельным ранением одного из нацгвардейцев и задержанием стрелявшего и нескольких наиболее активных участников драки.
Несмотря на такой накал страстей, сам Труханов, похоже, не слишком переживал из-за перспектив оказаться в СИЗО. Специальная антикоррупционная прокуратура, хоть и требовала для подозреваемого ареста, но была согласна и на вполне подъемный для мэра залог, а материалы дела были составлены так, что у суда были все основания ограничиться освобождением городского головы на поруки народного депутата от БПП Дмитрия Голубова, что в итоге и произошло. Голубов, как известно, тоже одессит, считается соратником еще одного влиятельного одесского нардепа от БПП Алексея Гончаренко и его заинтересованность в том, чтобы Труханов не попал в СИЗО достаточно очевидна.
Большинство Одесского горсовета составляют депутаты из БПП и местной политсилы Труханова "Доверяй делам". Гончаренко, конечно, мог бы попытаться устранить Труханова и укрепить свои позиции в городе, но действующий мэр - фигура хоть и важная, но не вполне самодостаточная. Дело в том, что градоначальник Одессы лишь один из членов группы, в которую также входят проживающий в Лондоне одесский бизнесмен Александр Жуков и его партнер Владимир Галантерник, чья штаб-квартира в Майами. Конфликтовать с ними у Гончаренко, видимо, нет ни возможностей, ни желания. Тем более что и в нынешней конфигурации в Одессе все работает более-менее стабильно и рушить систему - лишь нарываться на ненужные риски.
Последнее особенно актуально в свете приближающихся выборов. Освобожденный под поручительство Труханов все равно остается "на крючке", что почти гарантирует лояльность во время избирательной кампании.
Не нужно забывать, что Геннадий Леонидович сам прибыл в Украину, а значит, приблизительно представлял себе степень риска попасть в СИЗО. Если бы нары были для него неизбежны, проще и безопаснее было бы оставаться за границей. Но, судя по всему, Труханов чудесно понимал, что он на воле гораздо выгоднее для всех участников процесса, а не только для Банковой.
Как бы парадоксально это ни звучало, освобождение Труханова выгодно и НАБУ, и САП, то есть тем, кто формально требовал его ареста. Ведь, если бы суд арестовал Труханова, то чудесным образом оказалось бы, что никакой антикоррупционный суд нам и не нужен, поскольку обычные суды вполне способны сажать коррупционеров. А так, антикоррупционеры могут продолжать свою любимую песню о том, как отсутствие специального суда не дает возможности им эффективно работать.
Труханов на свободе выгоден также и украинской оппозиции, которая, к слову, не проявила к делу Геннадия Леонидовича особенного интереса. Тем не менее одиозный мэр со связями с "регионалами" и российским паспортом в бэкграунде - будет живым примером "зрады" нынешней власти "барыг", на чем можно будет долго и истерично спекулировать в своей предвыборной риторике.
Как видим, в финале этой истории все остались удовлетворены, а Геннадий Леонидович может возвращаться к исполнению своих мэрских обязанностей. Тем более что САП даже не требовала отстранить подозреваемого в коррупции от должности, хотя бы на время расследования, что еще один достаточно красноречивый штрих к этому делу.
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