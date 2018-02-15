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Обострение в АТО: Что произошло на Светлодарской дуге
12:55 15.02.2018 |
Стоило нам написать, что наиболее горячей точкой на карте АТО стал поселок Крымское на Луганщине, как боевики в прямом смысле этих слов накрыли огнем позиции Вооруженных сил Украины на Светлодарской дуге. Российско-оккупационные войска увеличили количество и интенсивность своих обстрелов, особенно в темное время суток.
13 февраля враг применил артиллерийские установки калибра 122-мм по нашим позициям неподалеку Троицкого. Также вблизи этого прифронтового населенного пункта противник неоднократно вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За пять часов, в течение которых продолжались обстрелы, оккупантами было выпущено около 150 снарядов и мин.
В этот же день вражеская активность наблюдалась и на подступах к Луганскому, где российско-оккупационные подразделения выпустили более 60 мин калибра 120-мм и 82-мм. При этом боевики сопровождали эти обстрелы из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, из стрелкового оружия и гранатометов боевики стреляли вблизи Зайцево и Светлодарска.
Не намного спокойнее было на Светлодарской дуге и 14 февраля - противник применил 120-мм минометы вблизи Троицкого, а из гранатометов и стрелкового оружия агрессор обстрелял наши позиции возле Травневого.
Чтобы понять намерения и мотивы боевиков, стоит вспомнить историю противостояния на этом участке фронта.
Как известно, термин "Светлодарская дуга" возник в 2015-м году после того, как под давлением российских танков украинским войскам пришлось оставить Дебальцево и отойти назад. Впоследствии активные боевые действия прекратились, и линия фронта (она же - линия разграничения) сформировалась в виде дуги от Троицкого на Луганщине до Горловки Донецкой области.
Почти весь 2015-й год понадобился Вооруженным силам Украины для того, чтобы прийти в себя после трагедии Дебальцево и закрепиться на новых позициях. А уже в начале 2016-го года события на Светлодарской дуге снова переросли в фазу горячего противостояния. Если быть совсем точными, то в феврале 2016-го украинская армия перешла на этом участке фронта в "ползучее наступление", что до конца лета позволило установить свой контроль над большим куском так называемой "серой зоны" - в частности над стратегическими высотами вблизи поселка Луганское, что позволило подойти почти вплотную к Углегорску и Дебальцево.
Затем в результате удачного контрнаступления 18 декабря 2016-го Вооруженные силы Украины ворвались на позицию "Кикимора", после чего в течение дня ими были захвачены высоты "Крест", "Звезда", "Пятый пост" и "Четвертый пост". Но самым главным стратегическим достижением украинских войск было установление контроля над лесом, из которого террористы все время вели обстрелы украинских позиций, а также высоты "222" - стратегически важнейшей в этом районе.
А на придачу, 23 декабря 2016-го года поселок Новолуганское, который длительное время был ничейным в "серой зоне", заняли подразделения батальона "Донбасс-Украина". Занять раньше его не было возможности - он находится в низине и простреливается из вышеназванных высот и леса.
Весь 2017-й год прошел в удержании занятых ранее позиций с перманентным продвижением вперед в режиме "ползучего наступления" (то здесь наши бойцы свои позиции перенесут на километр-другой вперед, то там выбьют боевиков из их позиций). Только под конец года Вооруженные силы Украины заняли села Травневое и Гладосово в пригороде Горловки.
Собственно, после этого боевики никак не могут успокоиться и обстреливают позиции ВСУ на Светлодарской дуге чуть ли не ежедневно. Если быть совсем точными, то всего несколько дней назад ненадолго "пальму первенства" перехватил поселок Крымское вблизи Бахмутской трассы, а так все время наиболее горячей точкой оставалась Светлодарская дуга.
Однако, если брать текущий год, то в последние дни террористы превзошли сами себя: таких затяжных и мощных обстрелов, как 13-14-го февраля, в 2018-м году еще не было. Едва ли не впервые в этом году боевики применили артиллерию 122-мм.
Кстати, вечером 13 февраля пресс-центр штаба АТО сделал заявление, что командование боевиков отдало приказ о применении артиллерии против сил антитеррористической операции на Светлодарской дуге.
Можно долго рассуждать о причинах, побудивших боевиков к таким радикальным действиям, которые безусловно приведут и к потерям с их стороны. Но наиболее очевидной кажется версия страха. Ведь дерзкие действия ВСУ на Светлодарской дуге и на северной окраине Горловки в конце прошлого года изрядно напугали боевиков. А страх, как известно, способен побудить людей на необдуманные поступки.
В данной ситуации это может означать лишь одно: "новогодне-рождественское перемирие", которое и без того непривычно долго затянулось, окончательно будет сходить на нет. Кроме Светлодарской дуги об этом красноречиво свидетельствуют и события на Луганщине в районе Бахмутской трассы, где в течение почти всего января и половины февраля было тихо, постепенное наращивание огня в Приазовье, а также появления на карте обстрелов таких "экзотических" для последнего времени мест, как Докучаевск и Станица Луганская.
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