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Российский ученый предрек обвал Крымского моста
08:53 15.02.2018 |
Нестыковка металлических пролетов Крымского моста пошла за счёт неравномерной осадки основных опор. Об этом InfoResist рассказал кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар.
«Уже сказали, что там строить его вообще нельзя. Я в курсе, что там пошла нестыковка за счёт неравномерной осадки основных опор. Вот в самом начале, когда они соорудили центральную арку, которая весом 10 000 тонн, просадка пошла неравномерно. Просадка должна быть, потому что это такие грунты, глина, обязательно идёт просадка. Естественно под нагрузкой. А то, что чрезмерно плавучая глина, неравномерно. Если бы было даже равномерно, было бы нормально. Но там, по-моему, она пошла с самого начала в радиусе полметра. Теперь конечно не состыковываются эти вещи. Вот так всё и будет идти», - отметил эксперт.
По мнению Медовара, весь этот мост надо разобрать и на этом же закончить.
«Но они почему-то упёрлись. Ради Путина делают всё это дело дальше. Будем смотреть. Понимаете, этот мост ещё не закончен, по нему ещё никто не ездил и уже неравномерная осадка. А когда поедут всевозможные паровозы с шестидесятитонными цистернами, там ещё будет 10 000 тонн, и соответственно всё это уплывет дальше. Мой прогноз, что строить там нельзя, потому что там не то основание», - добавил он.
Ученый подчеркнул, что такие мосты можно строить только на скальных породах.
«Это арочный мост. А что в СНИП было написано? Арочный мост можно строить только на скальных породах. Гранит и т.д., который держит и не просаживается. А на глине строить нельзя. И еще довольно интересная информация, что туда ставят какие-то датчики, которые смогут защитить мост от девятибалльного землетрясения. Я вообще «выпал», потому что землетрясение будет происходить не на поверхности моря, а внизу. И непонятно как пойдёт плита, поперечная волна, продольная волна. А можете себе представить 9-бальный шторм в Керченском проливе? От моста ничего не останется сразу и никакие датчики не спасут», - подытожил эксперт.
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