Финансовые новости
- |
- 15.02.18
- |
- 08:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2017г достиг $2,63 млрд - Госстат
19:17 14.02.2018 |
Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2017 году составило $2,63 млрд, тогда как за 2016 год внешнеторговый баланс страны был сведен с профицитом $0,54 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.
С учетом ранее обнародованных данных, в четвертом квартале прошлого года дефицит составил около $1,42 млрд - почти в 22 раза больше показателя четвертого квартала позапрошлого года.
Согласно информации Госстата, в 2017 году экспорт товаров и услуг возрос на 16% - до $52,33 млрд, тогда как импорт на 23,3% - до $54,96 млрд.
Госстат уточняет, что экспорт в стран СНГ увеличился на 9,2% - до $10,65 млрд, тогда как импорт из них подскочил на 31,2% - до $12,12 млрд.
В то же время в торговле с ЕС экспорт рос быстрее импорта - соответственно 26,7% (до $20,05 млрд) и 19,1% (до $23,3 млрд), хотя сальдо пока остается отрицательным.
Во внешней торговле товарами, по данным Госстата, дефицит в минувшем году вырос в 2,2 раза - до $6,33 млрд, тогда как во внешней торговле услугами профицит увеличился на 12% - до $5,090 млрд.
Как сообщалось, профицит внешнеторгового баланса Украины в 2016 году сократился в 11,3 раза по сравнению с 2015 годом.
Сводный внешнеторговый баланс Украины за 2017 год¹, $ млн
|Экспорт
|Импорт
|Сальдо
|2016
|2017
|2016
|2017
|2016
|2017
|Всего (товары и услуги)²
|45112,7
|52329,6
|44571,1
|54955,0
|541,6
|–2625,4
|Страны СНГ
|9752,4
|10649,1
|9237,1
|12115,0
|515,3
|–1465,9
|Другие страны мира
|35360,3
|41680,5
|35334,0
|42840,0
|26,3
|–1159,5
|в т.ч. ЕС
|15827,5
|20049,0
|19558,7
|23297,1
|–3731,2
|–3248,1
|Товары
|36361,7
|43266,6
|39249,8
|49598,5
|–2888,1
|–6331,9
|Страны СНГ
|6031,5
|6917,5
|8565,4
|11475,6
|–2533,9
|–4558,1
|Другие страны мира
|30330,2
|36349,1
|30684,4
|38122,9
|–354,2
|–1773,8
|в т.ч. страны ЕС
|13496,3
|17534,5
|17140,8
|20795,8
|–3644,5
|–3261,3
|Услуги
|9868,0
|10446,6
|5326,5
|5359,2
|4541,5
|5087,4
|Страны СНГ
|3727,9
|3737,7
|672,6
|639,4
|3055,3
|3098,3
|Другие страны мира
|6140,1
|6708,9
|4653,9
|4719,8
|1486,2
|1989,1
|в т.ч. страны ЕС
|3004,9
|3329,6
|2421,6
|2503,0
|583,3
|826,6
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения АТО.
2 - Во избежание двойного учета общие объемы товаров и услуг рассчитаны по формуле: всего (товары и услуги) = товары + услуги - стоимость услуг для переработки товаров с целью реализации за рубежом, которые в I квартале 2017г. составляли в экспорте $332,5 млн (в I квартале 2016г. - $243,7 млн), в импорте - $1,1 млн (в I квартале 2016г. - $1,3 млн).
Данные Госстат
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Лондон официально обвинил Москву в атаке вируса-вымогателя NotPetya
ТОП-НОВОСТИ
|На снижение курса доллара на межбанке играется высокая активность экспортеров-аграриев и металлургов
|Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2017г достиг $2,63 млрд - Госстат
|Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 2017 год выросло в 2,2 раза - Госстат
|В 2017 положительное сальдо внешней торговли услугами составило $5,1 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Экономические настроения в Украине в I кв.-2018 вошли в фазу подъема - Госстат
|Кабмин окончательно передало функцию транзита газа от Нафтогаза Магистральным газопроводам Украины – вице-премьер
|НАБУ сообщило о подозрении и задержало мэра Одессы Труханова в аэропорту "Борисполь"
|Почему Крымское снова в эпицентре огня
|Податок на виведений капітал - реформа, на яку чекає бізнес
|Бунт контрабандистов под видом протестов челноков
Это интересно
|LG размышляет над складным смартфоном с тремя дисплеями
|Россиянин обманул спецслужбы США, продав несуществующее кибероружие
|Amazon станет прямым конкурентом курьерской доставки FedEx и UPS - WSJ
|Профессионального мобильного геймера в Китае продали за $1,2 миллиона
|Tata сделала кроссовер на платформе Land Rover Discovery Sport
|Китайские полицейские взяли на вооружение смарт-очки для идентификации личности
|Suzuki показала предвестника дешевого маленького кроссовера