Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2017г достиг $2,63 млрд - Госстат

Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2017 году составило $2,63 млрд, тогда как за 2016 год внешнеторговый баланс страны был сведен с профицитом $0,54 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

С учетом ранее обнародованных данных, в четвертом квартале прошлого года дефицит составил около $1,42 млрд - почти в 22 раза больше показателя четвертого квартала позапрошлого года.

Согласно информации Госстата, в 2017 году экспорт товаров и услуг возрос на 16% - до $52,33 млрд, тогда как импорт на 23,3% - до $54,96 млрд.

Госстат уточняет, что экспорт в стран СНГ увеличился на 9,2% - до $10,65 млрд, тогда как импорт из них подскочил на 31,2% - до $12,12 млрд.

В то же время в торговле с ЕС экспорт рос быстрее импорта - соответственно 26,7% (до $20,05 млрд) и 19,1% (до $23,3 млрд), хотя сальдо пока остается отрицательным.

Во внешней торговле товарами, по данным Госстата, дефицит в минувшем году вырос в 2,2 раза - до $6,33 млрд, тогда как во внешней торговле услугами профицит увеличился на 12% - до $5,090 млрд.

Как сообщалось, профицит внешнеторгового баланса Украины в 2016 году сократился в 11,3 раза по сравнению с 2015 годом.



Сводный внешнеторговый баланс Украины за 2017 год¹, $ млн

Экспорт Импорт Сальдо 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Всего (товары и услуги)² 45112,7 52329,6 44571,1 54955,0 541,6 –2625,4 Страны СНГ 9752,4 10649,1 9237,1 12115,0 515,3 –1465,9 Другие страны мира 35360,3 41680,5 35334,0 42840,0 26,3 –1159,5 в т.ч. ЕС 15827,5 20049,0 19558,7 23297,1 –3731,2 –3248,1 Товары 36361,7 43266,6 39249,8 49598,5 –2888,1 –6331,9 Страны СНГ 6031,5 6917,5 8565,4 11475,6 –2533,9 –4558,1 Другие страны мира 30330,2 36349,1 30684,4 38122,9 –354,2 –1773,8 в т.ч. страны ЕС 13496,3 17534,5 17140,8 20795,8 –3644,5 –3261,3 Услуги 9868,0 10446,6 5326,5 5359,2 4541,5 5087,4 Страны СНГ 3727,9 3737,7 672,6 639,4 3055,3 3098,3 Другие страны мира 6140,1 6708,9 4653,9 4719,8 1486,2 1989,1 в т.ч. страны ЕС 3004,9 3329,6 2421,6 2503,0 583,3 826,6

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения АТО.

2 - Во избежание двойного учета общие объемы товаров и услуг рассчитаны по формуле: всего (товары и услуги) = товары + услуги - стоимость услуг для переработки товаров с целью реализации за рубежом, которые в I квартале 2017г. составляли в экспорте $332,5 млн (в I квартале 2016г. - $243,7 млн), в импорте - $1,1 млн (в I квартале 2016г. - $1,3 млн).

Данные Госстат