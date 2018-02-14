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Информация об агентстве
В 2017 положительное сальдо внешней торговли услугами составило $5,1 млрд
18:25 14.02.2018 |
В 2017 году экспорт услуг превысил импорт на 5 087,4 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, экспорт услуг в 2017 году составил 10 446,6 млн долларов, увеличившись на 5,9%, или на 578,6 млн долларов по сравнению с 2016 годом.
Импорт услуг составил 5 359,2 млн долларов, увеличившись на 0,6%, или на 32,7 млн долларов по сравнению с январем-сентябрем 2016 года.
Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре 2017 года экспорт услуг превысил импорт на 3 675,8 млн долларов.
Экспорт-импорт услуг в 2017 году, млн долларов США:
Экспорт
Импорт
|2017
|в % к 2016
|2017
|в % к 2016
|Услуги, всего
|10446,6
|105,9
|5359,2
|100,6
|Услуги по переработке материальных ресурсов
|1392,1
|123,7
|2,7
|51,0
|Услуги для переработки товаров во внутренней экономике
|8,5
|97,6
|0,0
|56,0
|Услуги для переработки товаров за границей
|1383,6
|123,9
|2,7
|51,0
|Услуги по ремонту и техобслуживанию, не отнесенные к другим категориям
|238,6
|102,9
|69,6
|76,6
|Транспортные услуги, в том числе
|5718,0
|107,9
|1176,4
|118,9
|Морской транспорт, всего
|607,7
|91,9
|210,5
|149,1
|Воздушный транспорт, всего
|976,9
|110,7
|449,3
|125,7
|Железнодорожный транспорт, всего
|572,4
|102,0
|281,9
|108,5
|Автомобильный транспорт, всего
|265,7
|111,6
|128,1
|111,5
|Трубопроводный транспорт
|2998,5
|114,0
|79,7
|91,3
|Другой транспорт
|232,0
|88,3
|15,7
|75,2
|Услуги почтовой и курьерской службы
|30,6
|98,0
|10,5
|141,2
|Путешествия
|258,6
|126,0
|783,7
|129,9
|Строительные услуги
|95,7
|24,6
|105,5
|171,6
|Страховые услуги
|39,5
|73,5
|127,3
|106,9
|Финансовые услуги
|74,2
|89,2
|423,4
|75,5
|Роялти и лицензионные услуги
|28,1
|95,6
|395,5
|122,4
|Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги
|1706,6
|103,8
|416,7
|99,1
|Телекоммуникационные услуги
|188,4
|74,2
|134,9
|89,8
|Компьютерные услуги
|1270,7
|111,0
|194,7
|103,6
|Информационные услуги
|247,4
|100,9
|87,2
|106,0
|Деловые услуги, всего
|877,8
|111,0
|802,9
|98,7
|Услуги исследования и разработки
|125,1
|95,6
|25,9
|106,2
|Профессиональные и консалтинговые услуги
|367,5
|102,3
|372,4
|103,9
|Научные и технические услуги
|198,8
|127,4
|73,6
|105,3
|Обработка и устранения загрязнения окружающей среды
|-
|-
|104,6
|62,5
|Услуги сельского хозяйства и услуги добычи
|13,7
|202,9
|37,2
|543,5
|Услуги операционного лизинга
|31,6
|97,5
|114,2
|118,7
|Услуги, связанные с торговлей, и посреднические услуги
|80,1
|159,0
|32,7
|56,6
|Другие деловые услуги
|61,0
|111,3
|42,2
|129,5
|Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха, всего
|13,7
|126,5
|19,2
|285,7
|Другие государственные услуги
|3,8
|106,5
|1036,3
|77,8
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