Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 2017 год выросло в 2,2 раза - Госстат

Согласно ее данным, в декабре негативное сальдо внешней торговли товарами составило 1,12 млрд грн, тогда как в ноябре - $638,7 млн, в октябре -$700,8 млн, в сентябре $593,1 млн.
В 2017 году экспорт товаров по сравнению с 2016 годом увеличился на 19,0% (на $6,905 млрд), составив $43,267 млрд, импорт – на 26,4% (на $10,349 млрд) до $49,596 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (за 2016г – 0,93).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 223 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в 2017г.
|Товарные позиции
|Экспорт, $ млн
|Экспорт 2017г к 2016 г, %
|Импорт, $ млн
|Импорт 2017г к 2016г, %
|Всего¹
|43266,6
|119,0
|49598,5
|126,4
|Животные, продукты животного происхождения
|1109,0
|143,1
|731,5
|116,8
|Продукты растительного происхождения
|9216,4
|113,9
|1368,0
|106,5
|- зерновые культуры
|6501,6
|107,0
|176,8
|118,8
|Жиры животного и растительного происхождения
|4605,7
|116,2
|266,6
|108,4
|Готовые пищевые продукты
|2827,3
|115,4
|1933,2
|111,5
|Минеральные продукты
|3947,7
|144,7
|12504,6
|147,2
|Топлива минеральные;; нефть и продукты ее переработки
|790,2
|177,0
|11699,5
|149,0
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|1660,7
|106,6
|6546,5
|116,5
|Фармацевтическая продукция
|192,1
|104,3
|1767,5
|110,0
|Удобрения
|129,2
|39,4
|1126,9
|137,0
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|561,1
|137,1
|3245,5
|113,2
|Кожевенное сырье
|152,0
|124,6
|251,3
|120,3
|Древесина и изделия из нее
|1205,9
|106,6
|250,5
|127,3
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|518,0
|96,5
|954,8
|104,3
|Текстильные материалы и изделия
|759,6
|112,1
|1738,3
|112,5
|Обувь
|180,4
|110,1
|267,1
|99,1
|Изделия из камня, гипса, цемента
|364,0
|121,9
|651,0
|107,5
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|103,6
|199,5
|54,6
|81,1
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|10124,2
|121,4
|3012,0
|130,6
|- черные металлы
|8665,8
|119,6
|1134,6
|142,1
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|4277,0
|117,6
|9901,7
|125,5
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|1728,2
|110,7
|5776,9
|123,3
|Электрические машины
|2548,8
|122,7
|4124,8
|128,8
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|626,1
|112,7
|4177,6
|141,2
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|132,7
|100,2
|3964,0
|140,9
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|151,6
|104,0
|782,9
|134,9
|Разные промтовары
|721,1
|134,3
|720,0
|115,0
|Товары, приобретенные в портах
|5,1
|130,6
|200,0
|121,2
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат Украины