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Экономические настроения в Украине в I кв.-2018 вошли в фазу подъема - Госстат
17:28 14.02.2018 |
Индикатор экономических настроений (ИЭН) в Украине, рассчитываемый Госстатом, в первом квартале 2018 года составил 110,1% по сравнению со 104,3% и 105% соответственно в четвертом и третьем кварталах 2017 года, что свидетельствует о переходе их в фазу подъема.
Согласно данным Госстата, произошло улучшение трех из пяти индикаторов деловой уверенности - компонентов ИЭН: в перерабатывающей промышленности (с -5% до -2%), строительстве (с -25% до -20%) и в сфере услуг (с -6% до -5%).
В то же время зафиксировано небольшое ухудшение потребительской уверенности (с -27% до -28%). Помимо того после скачка в четвертом квартале прошлого года с 6% до 12% деловая уверенность в розничной торговле снизилась до 5%.
Госстат напоминает, что в первом квартале прошлого года ИЭН составлял 84,5%, а во втором квартале вырос до 96,1%.
Ведомство напоминает, что индикатор рассчитан согласно Методике расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда, обновленной Госстатом в декабре прошлого года.
Индикаторы деловой уверенности, в зависимости от сектора, оцениваются на основе опросов о текущем уровне заказов и запасов готовой продукции, изменениях объемов продаж за последние три месяца, прогнозе изменения объемов производства/продаж и числа сотрудников в следующие три месяца.
Индикатор потребительской уверенности Госстат рассчитывает с использованием данных такого исследования компании Gfk Ukraine.
Наибольшим в определении ИЭН является взнос индикатора деловой уверенности в промышленности - 40%, за которым следует сфера услуг - 30% и строительство с розничной торговлей - по 5%. Вес потребительских настроений составляет 20%.
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