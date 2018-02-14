Кабмин окончательно передало функцию транзита газа от Нафтогаза Магистральным газопроводам Украины – вице-премьер

Кабинет министров Украины поручил НАК "Нафтогаз Украины" и Министерству энергетики и угольной промышленности после окончательного решения судебного спора между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже передать газотранспортную систему (ГТС) и подземные хранилища газа (ПХГ) в хозяйственное ведение ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

"Это последнее из обязательств правительства, которое дает возможность уже обеспечить реальные дела по проведению анбандлинга и отделения транспорта от НАК и передачи этой функции "Магистральным газопроводам", – прокомментировал вице-премьер Владимир Кистион принятие правительством в среду постановления "Некоторые вопросы деятельности на рынке природного газа".

Он также обратился к премьеру с просьбой дополнительным протокольным решением поручить Минэнергоугля, "Укртрансгазу" и МГУ "неотложно обеспечить выполнении решений, которые выходят из этого постановления".

"Это последнее наше решение (по анбандлингу – ИФ) и нужна реальная работа по обеспечению его выполнения", – подчеркнул В.Кистион.

В то же время министр финансов Александр Данилюк указал, что в проекте постановления "есть некоторые риски для "Нафтогаза", поэтому попросил до конца дня доработать этот документ.

Согласно проекту постановления, обнародованному ранее на сайте Минэнергоугля, им утверждается примерный договор на хозяйственное ведение ГТС и ПХГ, а министерство определяется органом управления этим государственным имуществом, которое не подлежит приватизации.

В документе содержится поручение "Нафтогазу" и его "дочке" "Укртрансгаз" в 20-дневный срок после вступления в силу окончательных решений Стокгольмского арбитража передать Минэнергоугля ГТС и ПХГ, после чего министерство должно передать их в хозяйственное ведение МГУ.

Помимо того, на 10 дней больше дается "Нафтогазу" и "Укртрансгазу", чтобы решить вопрос отчуждения собственного имущества "Укртрансгаза" МГУ на условиях, согласованных с последним.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" критиковал подготовленный Минэнергоугля проект такого решения Кабмина. По мнению главы правления НАК Андрея Коболева, передача ПХГ и непрофильных активов ПАО "Укртрансгаз" к "МГУ" оттолкнет иностранных партнеров от сотрудничества с Украиной по управлению ГТС.