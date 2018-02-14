Почему Крымское снова в эпицентре огня

Руслан Рудомський / Depo.ua

После довольно длительного перерыва террористы "ЛНР" снова начали обстреливать украинскую территорию из запрещенного вооружения.

В последние дни самой горячей точкой в зоне АТО стал поселок Крымское, что на Луганщине. Еще в субботу, 10 февраля, в вечернее время боевики несколько часов с небольшими перерывами вели огонь по нем из 82-мм минометов, гранатометов разных видов и крупнокалиберных пулеметов.

Дальше ситуация только обострилась. В понедельник, 12 февраля, там вообще наблюдалось самое большое огневое напряжение во всей зоне АТО: вблизи этого прифронтового села враг несколько раз в течение суток вел огонь по опорным пунктам ВСУ из 120-мм (запрещены "Минскими соглашениями") и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А хуже всего то, что в результате этого обстрела один украинский защитник погиб и еще двое получили ранения.

Что характерно, Крымское далеко не впервые попадает в эпицентр огневого внимания боевиков "ЛНР". Обострения там случались и в начале июля 2015-го, когда в ход шли крупнокалиберные минометы и БМП; и в марте 2017-го, когда боевики накрывали село из "Градов"; и в ноябре 2017-го, когда во время столкновения со штурмовой группой противника в одном бою 23 ноября погибли сразу четверо воинов ВСУ и еще двое получили ранения.

Вообще, Крымское имеет довольно насыщенную историю участия в российско-украинской войне. Летом-осенью 2014-го года оно несколько раз переходило из рук в руки - над сельсоветом поднимался то украинский флаг, то триколор незаконного бандформирования "ЛНР".

До войны население села составляло 1662 человека, из них 12,52% называли родным украинский язык, а 87,48% - русский. Тем не менее, во время оккупации в Крымском преобладали проукраинские настроения, и 19 октября 2014-го года силам АТО удалось окончательно освободить село от боевиков "ЛНР" без единого выстрела. Собственно, после этого и начались перманентные обстрелы села террористами и попытки вернуть его под оккупацию силами вражеских ДРГ.

Это привело к тому, что по состоянию на 22 января 2015-го года в результате обстрелов боевиками "ЛНР" в Крымском неуцелел ни один дом, а из населения осталось лишь 10% жителей - остальные уехали.

Вообще, позиционные бои вокруг поселка продолжались в течение 2015-2017-х годов с переменной интенсивностью, пока в начале июня 2017-го года силы 93-й бригады смогли продвинуться вглубь оккупированной территории на 1,5 км в направлении Бахмутской трассы. Тогда ВСУ осуществили отвлекающую атаку на Желобок, под прикрытием которой захватили позиции в районе бывшего блок-поста №31 и выбили террористов из нескольких стратегически важных высот, главной из которых является высота 195.3.

Все это позволило несколько отодвинуть линию фронта и уменьшить как интенсивность обстрелов, так и количество попыток прорыва террористических ДРГ. Однако совсем проблему решить пока не удалось.

Такая ситуация не могла обойтись без последствий и для мирного населения. Еще летом 2017-го года в результате обстрелов террористов был поврежден газопровод в этом районе, и без газа остался ряд населенных пунктов с населением более 7 тысяч человек, среди которых и Крымское.

Из-за невозможности ремонтных работ в связи с отсутствием договоренности с боевиками (поврежденный участок находится на территории в зоне обстрела) газопровод до сих пор не отремонтировали, и люди, соответственно, зимуют без газа.

Понимая бесперспективность ожидания от террористов согласия на ремонт поврежденного газопровода, в октябре украинская сторона начала прокладку альтернативного газопровода. Однако в январе с началом сильных снегопадов и из-за значительного ухудшения погодных условий работы были приостановлены. В начале февраля работы возобновили, но вряд ли их успеют завершить к весне.

Как мы уже писали, едва ли не единственным способом решения проблемы обстрелов Крымского есть деоккупация сел Желобок на юге и Сокольники с Знаменкой на востоке, которые находятся на линии разграничения с подконтрольной боевикам "ЛНР" стороны. Только это даст возможность отодвинуть линию фронта на безопасное расстояние от Крымского.



