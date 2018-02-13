Белорусские миротворцы и выборы: Какой план для Донбасса приготовил Запад

Андрій Коваленко / Depo.ua

Экс-генсек НАТО и действующий советник Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен подготовил доклад относительно миротворческой миссии на Донбассе.

Уже сейчас можно говорить, что переговоры Волкера и Суркова в январе были шагом вперед. На них как раз обсуждался вопрос миротворцев, и Россия впервые за четыре встречи согласилась допустить "голубые каски" на всю территорию Донбасса, включительно с российско-украинской границей. Раньше Москва стояла на том, что миссия должна исключительно обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ и стоять на линии разграничения между позициями ВСУ и боевиков.

Конечно, речь не идет о том, что на границу с миротворцами сразу вернутся наши пограничники. Но все равно не верилось, что Москва согласится на "войска НАТО" возле собственных дверей.

И после публикации Reuters деталей доклада Расмуссена по миротворцам, которая будет представлена в ООН и рассмотрена на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 16-го февраля, все несколько прояснилось. В частности, относительно планов Запада по миротворческой миссии на Донбассе.

Что за миротворцы

В докладе речь идет о 20 тысяч миротворцев из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысячах полицейских. Именно такие цифры необходимы для того, чтобы помочь решить проблемы на Донбассе.

Один из авторов доклада и эксперт по ООН в Колумбийском университете Ричард Гоуэн озвучил страны, которые войдут в миссию "голубых касок".

Для этой операции требуется сочетание некоторых европейских стран, таких как Швеция, стран с опытом работы в поддержании мира, как Бразилия, и государств, имеющих российское доверие, как Беларусь", - подчеркнул он.

Если говорить о Бразилии, то она является партнером России в БРИКС. А Беларусь - вообще прямой союзник Москвы. Из этого государства похищали украинца Гриба, который сидит в российской тюрьме по подозрению в подготовке террористического акта (взрыв в школе). Это указывает на прямое сотрудничество российского ФСБ с белорусским КГБ. Последние также задержали украинского журналиста Шаройко за "шпионаж". О совместных с россиянами на территории Беларуси военных учениях Запад-2017 также стоит помнить.

Но участие Беларуси дает возможность понять, почему Россия не отвергла предложения спецпредставителя США Волкера после его последней встречи с Сурковым в Дубае. Потому что именно белорусы могут оказаться на украинско-российской границе. Вполне возможно, что в миротворческий контингент также войдут некоторые представители ОДКБ из условного Казахстана или Армении. Или условные индийцы с БРИКС.

Присутствие в контингенте Швеции подтверждает попытки Запада соблюсти принцип равновесия. Потому что у шведов отношения с Россией прохладные и они будут представлять интересы Запада. Возможно, даже возглавят миссию.

Что с выборами

Как отмечает все тот же Ричард Гоуэн, если миссии удастся "быстро развернуться", то к местным выборам можно перейти через 12 месяцев. Понятно, что по "Минску" нужно будет разобраться в вопросах амнистии и обмена пленных. Присутствие миротворцев словно автоматически означает, что прекращение боевых действий и отвод вооружений будут воплощены в жизнь. Как быть с главарями "Л-ДНР" Захарченко и Пасечником пока непонятно. Ибо не верится, что Москва так легко их уберет, а в Украине они попадут под амнистию. Возможно, Путин сделает все, чтобы его фигуры ушли в тень и руководили процессами и новоизбранными лидерами в качестве "серых кардиналов".

Что все это означает для Украины

Как Расмуссен так и Гоуэн подчеркивают, что схема, приведенная в докладе, не является воплощенным планом. Впереди немало работы по согласованию всех моментов. Необходимо получить согласие всех государств, которые потенциально могут участвовать в миссии и профинансировать ее. Относительно белорусов возникает меньше вопросов, потому что там неоднократно озвучивали, что готовы направить на Донбасс своих ребят. Украина должна предоставить разрешение на контроль государственной границы иностранным войскам.

В общем, этот план на фоне пробуксовки Минского процесса является хотя бы намеком на успех в реинтеграции Донбасса. Но остается открытым вопрос с обеспечением прозрачности в проведении местных выборов. Четыре года войны оставили свой отпечаток на жизни людей из ОРДЛО. Есть реальные опасения, что Донбасс проголосует за кандидатов, которые будут картой Москвы. Потому что план России не изменился - вернуть территорию в Украину в качестве собственного сателлита. И миротворческая миссия от этого не спасет. Здесь нужна плодотворная работа наших спецслужб к выборам, а также власти, чтобы на Донбассе победили проукраинские кандидаты. Это, если выборы все же состоятся.

Что касается российских союзников в миротворческой миссии, то без них она действительно не будет возможной. Отсутствие стран НАТО в ней является условием Москвы, на которое Запад готов пойти, потому что есть немало стран вне НАТО, которые сотрудничают с альянсом и будут представлять западные и украинские интересы в миссии.

Стоит понимать, что без политической части миротворческая миссия может затянуться на десятки лет. Присутствие "голубых касок" остановит войну, но не контрабанду, благодаря которой питаются марионетки на Донбассе. Без договоренностей на политическом фронте относительно выборов и других моментов ситуация рискует превратиться в замороженный конфликт. И здесь важно, каким будет механизм этих договоренностей. Потребует ли Россия и в дальнейшем прямых переговоров Киева с главарями боевиков, на что мы официально не пойдем. Если будет так, то для понимания возможного будущего есть хороший пример Кипра, где миротворческий контингент находится с 1964 года.