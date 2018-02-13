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Украинские депутаты потратили 195 миллионов гривень на покупку виртуальных денег в 2017 году
09:31 13.02.2018 |
Не успели еще украинцы понять, что такое "криптовалюта", а наши депутаты уже потеряли миллионы на "игре" в биткоин. Журналисты программы "Гроши" подсчитали, что в прошлом году депутаты потратили на покупку виртуальных денег 195 миллионов гривень.
"И это не удивительно, ведь весь мир чуть не взбесился на колебании курса биткоина. Купить можно было за 500 долларов, а уже через год продать за 20 тысяч! Впрочем не так случилось, как думалось - МММ отдыхает, курс биткоина на днях упал катастрофически - ниже 7 тысяч долларов", - говорится в сюжете "Денег".
"И это не удивительно, ведь весь мир чуть не взбесился на колебании курса биткоина. Купить можно было за 500 долларов, а уже через год продать за 20 тысяч! Впрочем не так случилось, как думалось - МММ отдыхает, курс биткоина на днях упал катастрофически - ниже 7 тысяч долларов", - говорится в сюжете "Денег".
Нардеп Дмитрий Голубов, у которого в биткоинах было почти на 33 миллиона гривень отмечает, что из-за падения курса криптовалюты он не переживает. "У меня очень крепкие нервы. Людям со слабыми нервами лучше биткоин не покупать", - отмечает он и добавляет, что сейчас "самое лучшее время для его покупки".
По мнению Голубова, уже в этом году можно ожидать курс биткоина на уровне 27 тысяч долларов.
"Помните Дарта Вейдера на билбордах? Сегодня он - депутат Одесского горсовета, баллотировался по фамилии Палпатин. У него также тяжелый месяц, ведь задекларировал почти 8 тысяч биткоинов, которые на момент покупки стоили 58 миллионов гривень", - рассказывают "Гроши".
Но Дмитрий Палпатин не захотел говорить о прогнозах относительно биткоинов "в связи с ситуацией на рынке".
Другой депутат Одесского горсовета Денис Григорьев в прошлом году вложил в биткоины 31 миллион гривень. Сильное падение курса в этом месяце не заставило его избавиться от виртуальных денег.
"Когда я их покупал они были по довольно низкой цене и соответственно тот рост превысил все ожидания", - говорит Григорьев. Он прогнозирует, что через 2-3 месяца курс биткоина вырастет на 10%.
"Когда я их покупал они были по довольно низкой цене и соответственно тот рост превысил все ожидания", - говорит Григорьев. Он прогнозирует, что через 2-3 месяца курс биткоина вырастет на 10%.
При этом он считает, что майнинговые фермы по состоянию на сегодня являются неактуальными, поскольку они дают малый прирост и окупаться будут 2-3 года.
Еще один одесский депутат Дмитрий Пеструев прогнозирует, что к концу февраля - началу марта курс биткоина будет падать, а дальше пойдет рост. По его мнению, нынешнее падение курса биткоина является искусственным и вызвано тем, что на этот рынок хотят заходить крупные инвесторы, и хотят делать это на минимуме.
Как отмечают "Гроши", биткоины не облагаются налогами, а их оборот почти невозможно проконтролировать. "Впрочем, криптовалюта имеет существенный минус: в любой момент она может превратиться в "пепел", - говорится в сюжете.
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