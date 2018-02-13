Потерял бдительность: За что соратники Саакашвили слили его Банковой

Юрій Васильченко / Depo.ua

Саакашвили со своими массовками и паразитированием на смыслах других оппозиционеров просто всех достал. Поэтому мы и не увидели, как ради него бросаются на амбразуру, как его отбивают.

Задержание Саакашвили прошло на удивление быстро и качественно, учитывая предыдущие промахи силовиков. "В ресторан ворвался спецназ, положили всех на пол. Саакашвили под автоматами вывели, затолкали в машину, она движется в неизвестном направлении", сообщил соратник бывшего грузинского президента Давид Сакварелидзе. Событие тут же обросло новыми подробностями: мол, задержанного везут в аэропорт для депортации. Куда именно?

На днях шла речь о возможном выдворении апатрида в Польшу, откуда он проник на украинскую территорию. Ранее называлась версия о перемещении Саакашвили в Нидерланды, где живет его жена с семьей. Кроме того, всегда оставался вариант сделать реальностью его страшный сон о депортации в Грузию, где, очевидно, уже и VIP-камеру обустроили для своего бывшего президента. И вот, после задержания Саакашвили стало понятно, что депортации ему не избежать. И не потому, что кто-то боится его митингов, которые хоть и нагнетают ситуацию, однако не пугают масштабностью, а потому что его все "слили".

"Скрипач не нужен". Такой фразой в фильме "Кин-дза-дза" инопланетяне объясняли главному герою дяде Вове, почему сбросили с борта своего пепелаца земляка Саакашвили, студента Гедевана. Сегодня пребывание экс-президента Грузии в Украине не устраивает не только власть, но и оппозицию. Последней он очень серьезно подрезал крылья скандалом со спонсорством со стороны Курченко. Это бросило тень на всю оппозицию, лидеры которой симпатизировали неугомонному грузину, помогали ему перебраться из Польши в Украину, защищали уже после возвращения. Стало хорошо заметно, что после упомянутого скандала отношения между оппозиционерами и командой Саакашвили заметно охладели, на его призывы объединяться Тимошенко, Садовый и еврооптимисты отвечали молчанием.

Им политически выгодна депортация данного лица. Во-первых, они будут иметь возможность сакрализировать эту "жертву режима" в течение всего предвыборного года. Это как "Юля на елке" - пока Тимошенко находилась в больнице под надзором тюремщиков, ее освобождение возвели в ранг политической технологии. Во-вторых, сейчас все серьезные политические игроки встали на рельсы подготовки к президентской гонке. Никому не интересны майданы, не будет и досрочных выборов президента. Саакашвили со своими массовками и паразитированием на смыслах других оппозиционеров просто всех достал. Поэтому мы и не увидели, как ради него бросаются на амбразуру, как его отбивают. Не услышали гневных заявлений от оппозиционеров и антикоррупционеров. Может, услышим что-то другое, потому что в соцсетях уже призывают к протестам на Банковой, но это будет как после драки кулаками махать.

Какими будут последствия депортации Саакашвили? Предположим, что их пока рассматривают в качестве отложенных рисков. Сначала чемодан - аэропорт - Варшава, а потом разберемся. Оказавшись где-то в Евросоюзе, ведь не факт, что Саакашвили надолго задержится в Польше, он может выбрать для себя три сценария: снова попытаться вернуться в Украину, так сказать, устроить шоу на бис; стать рупором антипорошенковской фронды, заручившись поддержкой Игоря Коломойского, Александра Онищенко, Андрея Портнова и других обиженных, и благодаря их ресурсам получать регулярные скайп-включения в ток-шоу, во время которых выплескивать ведра компромата; замолчать об Украине вообще. В последний сценарий не верится.

Какой сценарий выберет для себя Михо? Первый вряд ли, потому что урок из "прорыва под Шегинями" вынесли и пограничники, и оппозиционеры, которых экс-президент Грузии здорово подставил с "деньгами Курченко". Проще говоря, кроме нардепа Деревянко, может, Семенченко и сотрудников штаба "Движения новых сил", встречать его некому. А вот второй сценарий пока выглядит самым реалистичным: держать Саакашвили в качестве дальнобойной пушки выгодно многим. Так что Михо еще "постреляет" и по Банковой, и по Авакову, и по правящей коалиции.

Но, очевидно, наверху логично решили, что от этого гораздо меньше опасности, чем от персонального присутствия Михо в Украине. И воспользовались возможностью, которую дал сам апатрид. Напомним, 3 января Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях к государственной миграционной службе в признании его беженцем, а 5 февраля Киевский апелляционный административный суд повторно удовлетворил жалобу на решение Миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, таким образом, были выдержаны все юридические формальности для депортации. Почему экс-президент Грузии и его защитники упустили момент, почему расслабились, вопрос к ним. В конце концов, может он сам хотел, чтобы его депортировали. Чем не конспирологическая версия...